La emotiva despedida de Luis Ventura a su perra Angra tras 20 años juntos: “Te llevo en mi alma”

Luis Ventura comparte un momento en su automóvil con su perra, con un paisaje verde de fondo.

Guardar

Luis Ventura se despidió de Angra, su perra, con un mensaje en redes sociales que combinó la ternura del recuerdo con el peso de la pérdida. Veinte años de compañía, viajes en auto, rutinas compartidas y un vínculo que comenzó con un error de nombre y terminó grabado en el alma del periodista.

El texto que acompañó la imagen contó la historia desde el principio: “Angrita hace 20 años que te dejaron en una canastita en la puerta de casa”. Así llegó Angra a la vida de Ventura, abandonada y sin nombre, hasta que la familia la encontró y la adoptó sin dudarlo. Alguien la dejó en una canasta en la puerta de su hogar y esa decisión ajena terminó siendo el inicio de dos décadas de amor incondicional.

PUBLICIDAD

En un primer momento creyeron que era macho y le pusieron Tobías, pero días después descubrieron su error. Lejos de importarles, el cariño ya estaba instalado: “Ya te amamos”, escribió el periodista. El nombre equivocado pasó a ser solo una anécdota, una parte más de la historia que Ventura eligió contar con orgullo y sin pudor en su despedida pública.

El cambio de nombre no alteró el vínculo. Angra —antes Tobías— se quedó para siempre y se convirtió en parte de la familia durante dos décadas. Una presencia constante que atravesó etapas, rutinas y momentos de la vida cotidiana del periodista, siempre cerca y siempre fiel.

PUBLICIDAD

Ventura cerró su mensaje con una frase que concentró todo el peso de la pérdida: “Yo te llevo en mi alma Angra”. Pocas palabras, pero suficientes para describir el lugar que ocupó el animal en su vida y el vacío que deja su partida.

La foto que eligió para acompañar la despedida la mostró apoyada sobre su hombro mientras él manejaba, con la lengua afuera y los ojos vivos, y el campo verde de fondo a través de la ventanilla. Una imagen cotidiana y cercana, sin poses ni artificios, que reflejó el tipo de compañía silenciosa y constante que solo dan los animales de toda la vida. En ese cuadro simple y espontáneo quedó resumido todo lo que Ventura quiso decir con palabras: veinte años de presencia, de lealtad y de un amor que, según él mismo escribió, no tiene fecha de vencimiento.

PUBLICIDAD

Luis Ventura se emocionó con un dibujo especial de su hijo Antonito

Luis Ventura contó una historia conmovedora que le pasó con su hijo Antonio

El periodista Luis Ventura vivió un momento de alta emotividad en televisión al narrar una experiencia que, según él, trasciende lo cotidiano y conecta con el recuerdo de su padre. Frente a las cámaras de América TV, Ventura compartió cómo un dibujo de su hijo Antonito terminó por convertirse en símbolo de una presencia familiar.

La situación tuvo lugar durante una actividad escolar del niño, quien asiste a una institución con enseñanza adaptada. Ventura reconstruyó el inicio del episodio: “Él va a una escuelita, y hubo una semana donde le habían pedido que fuera con un camisolín porque iban a hacer un trabajo con témpera con las manos”, recordó, dando contexto a la obra que luego cobraría un sentido especial.

PUBLICIDAD

Al relatar cómo el dibujo pasó de ser una simple tarea a un objeto cargado de significado, el periodista no pudo evitar quebrarse. “Ay, me voy a emocionar”, advirtió, anticipando la carga personal de su testimonio.

Contó que, entre las manchas de témpera, emergió algo que lo marcó: “Eran manchas y en medio del dibujo salió un brazo con la seña que siempre hacía mi viejo… una mano con el pulgar para arriba”. Esa señal, que Ventura asocia directamente con su padre, transformó la pintura en un recordatorio tangible de su vínculo familiar.

PUBLICIDAD