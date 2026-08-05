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Más de la mitad de las empresas de CABA tiene problemas para cubrir perfiles técnicos por "falta de habilidades básicas"

El dato surgió de Habilidades en Foco, un informe diseñado por la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad a partir de un relevamiento realizado sobre 209 compañías, 50 entrevistas a referentes del sector productivo y el análisis de nueve sectores estratégicos de la economía. La situación obliga a los empleadores a capacitar a los trabajadores

Un hombre sentado con la cabeza entre las manos frente a múltiples monitores mostrando líneas de código, junto a un teclado, una taza y papel arrugado.
Ante las dificultades para encontrar candidatos con conocimientos técnicos ya adquiridos, las empresas optan por formarlos una vez ya incorporados (Imagen ilustrativa Infobae)
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Un informe reveló que más de la mitad de las empresas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no logra cubrir sus vacantes técnicas. No porque falten postulantes, sino porque quienes se presentan no reúnen las competencias que los empleadores consideran elementales. El dato, que surge de un relevamiento sistemático sobre 209 compañías, expone una tensión que atraviesa al mercado laboral porteño: la distancia entre lo que el sistema educativo y formativo produce y lo que el sector productivo efectivamente necesita.

El diagnóstico proviene de Habilidades en Foco, un informe elaborado por la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. El estudio combinó el relevamiento de esas 209 empresas con 50 entrevistas a referentes del sector productivo y el análisis de nueve sectores estratégicos de la economía local. El resultado es una radiografía detallada de las brechas entre la oferta de talento disponible y las demandas reales del mundo del trabajo en un contexto marcado por la transformación tecnológica y la incorporación acelerada de nuevas herramientas digitales.

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Los números son contundentes: el 53,3% de las empresas relevadas tiene dificultades para cubrir perfiles técnicos. Al indagar en las razones, el informe revela que la escasez de candidatos no es el factor principal. El 84,1% de las organizaciones atribuye esas dificultades a la falta de habilidades básicas, el 66,7% las vincula con la ausencia de estudios o formación específica, y el 57,5% señala carencias en competencias propiamente técnicas. Es decir, el problema se origina, en gran medida, antes de que los trabajadores lleguen a especializarse.

Entre las habilidades más difíciles de encontrar, el informe identifica la gestión de la información (29,3%), la programación (24,4%), la matemática (23,6%), el manejo de herramientas para presentaciones (22%), el dominio de idiomas (21,1%) y el uso de software de bases de datos (21,1%). A estas se suman conocimientos en contabilidad, finanzas e informática. Se trata, en su mayoría, de competencias que combinan saberes disciplinares con el manejo de tecnologías ya instaladas en los entornos laborales contemporáneos.

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Pero el estudio no se limita a las capacidades técnicas. Las empresas también señalan cuáles son las habilidades más valoradas al momento de incorporar personal, y el primer lugar no lo ocupan los conocimientos específicos sino la responsabilidad y el compromiso, seguidos por la predisposición para el trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita, la capacidad de análisis, la adaptación al cambio y la creatividad. La combinación entre competencias técnicas y aptitudes interpersonales emerge como el perfil más buscado, y también el más escaso.

Mujer sentada con manos levantadas, rodeada de interfaz digital con engranajes a la izquierda y pizarrón con fórmulas, gráficos, libros y birrete a la derecha.
El 84,1% de las organizaciones atribuye las dificultades para cubrir perfiles técnicos a la falta de habilidades básicas (Imagen ilustrativa Infobae)

Frente a ese escenario, una parte significativa del empresariado optó por rediseñar sus propias estrategias de incorporación. El 47,7% de las empresas ya recluta personas con menor experiencia o formación para capacitarlas dentro de la organización, asumiendo un rol que históricamente correspondía al sistema educativo o a las instituciones de formación profesional. Un 33,6% adicional apuesta por capacitar y reasignar a sus equipos actuales antes de salir a buscar nuevos perfiles al mercado. Otras organizaciones optaron por adaptar sus procesos internos o tercerizar parte de sus operaciones como respuesta a la falta de talento especializado.

Los sectores donde las dificultades son más pronunciadas incluyen el automotriz, la informática, la energía y el turismo. En todos ellos, la adopción de nuevas tecnologías y la creciente especialización de los procesos productivos generan una demanda de perfiles que el mercado aún no logra satisfacer con la velocidad necesaria.

“Los datos de este informe nos muestran con total claridad y evidencia que el gran desafío de la educación hoy no es solo un tema de títulos, sino de capacidades estructurales. Que las empresas tengan problemas para cubrir puestos técnicos nos obliga a acelerar los cambios profundos que venimos impulsando”, sostuvo Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad.

Una mujer rubia con blusa rosa claro sonríe sentada a una mesa con varios niños, construyendo con bloques translúcidos de colores
Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña (@mmechimiguel)

La funcionaria, agregó: “Hoy el mercado no solo busca saberes específicos, busca chicos con habilidades básicas consolidadas y con la flexibilidad emocional para adaptarse a un mundo que cambia todos los días. El foco de nuestra gestión es, justamente, transformar la escuela para que les dé esas herramientas reales para su futuro”.

Gustavo Álvarez, director de la Agencia, planteó la cuestión desde la perspectiva del Estado como articulador. “El gran desafío es entender qué necesita hoy el sector productivo para que la formación pueda anticiparse a esos cambios. Desde el Estado necesitamos saber dónde estamos parados para planificar políticas que equilibren educación y trabajo, reducir esa brecha y construir, junto a empresas, cámaras y sindicatos, un perfil de ciudadano preparado para adaptarse a un mercado laboral en permanente transformación”, afirmó.

Además, subrayó que el objetivo de la Agencia no se agota en el diagnóstico: “Este trabajo no busca solamente ayudar a las empresas a encontrar los perfiles que necesitan. También busca acercar oportunidades de formación y acompañar a las personas para que desarrollen las habilidades que hoy demanda el mercado laboral. Ese puente entre educación y empleo es el objetivo que guía todas las herramientas de la Agencia”.

Los resultados del informe serán debatidos desde la semana próxima en mesas sectoriales con representantes de empresas, cámaras empresarias, sindicatos, instituciones educativas y organismos públicos que participaron en su elaboración. Entre las organizaciones convocadas figuran FECOBA, ADEFA, CESSI, CAITA, CADER, CAVEA, Argencon, AHT, Fundación UOCRA, UTHGRA, AOT, COPITEC, IERIC, la Dirección General de Empleo, ENTUR y otras entidades vinculadas al desarrollo productivo y la formación profesional. El propósito es profundizar el diagnóstico y traducir sus hallazgos en acciones concretas de formación.

Además del mapa actual de competencias, Habilidades en Foco proyecta cuáles serán las habilidades de mayor demanda en los próximos años: inteligencia artificial, análisis y gestión de datos, Internet de las Cosas (IoT), automatización, movilidad eléctrica, energías renovables y nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos. La Agencia buscará que esas proyecciones orienten las políticas de formación antes de que la brecha se amplíe.

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