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Más de 1.2 millones de mipymes enfrentan dificultades para sobrevivir en Honduras

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés alertó que miles de pequeños negocios cierran antes de cumplir un año debido a la falta de financiamiento, el alto costo de la energía, la carga burocrática y los elevados gastos de operación

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés impulsa desde hace una década un programa de capacitación y asesoría para emprendedores.
La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés impulsa desde hace una década un programa de capacitación y asesoría para emprendedores.
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Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes en Honduras), consideradas el principal motor del empleo en el país, continúan enfrentando un panorama complejo que limita su crecimiento y pone en riesgo su permanencia en el mercado.

Así lo advirtió el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Karim Qubain, quien aseguró que más de 1,2 millones de mipymes necesitan mayor respaldo para consolidarse y superar las dificultades que enfrentan desde sus primeros meses de operación.

El dirigente empresarial señaló que, aunque existen programas de apoyo al emprendimiento impulsados por diferentes sectores, estos aún resultan insuficientes para responder a las necesidades de los pequeños empresarios, que deben enfrentar altos costos operativos, dificultades para acceder a financiamiento y una creciente carga administrativa.

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“Nosotros en Honduras tenemos más de un millón doscientos mil MiPymes, que les toca a ellos, es muy difícil poder sobrevivir mayor que seis meses o un año, y eso viene a dar por varios factores”, expresó Qubain.

El presidente explicó que uno de los mayores problemas que enfrenta el sector es el acceso al crédito, ya que muchos emprendedores no cumplen los requisitos exigidos por las instituciones financieras o encuentran condiciones poco favorables para obtener recursos que les permitan invertir y expandir sus negocios.

Las mipymes representan un pilar de la economía hondureña y generan empleo en sectores como comercio, servicios, manufactura, agricultura y turismo.
Las mipymes representan un pilar de la economía hondureña y generan empleo en sectores como comercio, servicios, manufactura, agricultura y turismo.

Accesos a créditos

A eso se suman los elevados costos de alquiler, el incremento en las tarifas de energía eléctrica, el pago de impuestos y la cantidad de trámites administrativos que deben cumplir para operar formalmente.

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Según Qubain, estos factores terminan reduciendo la competitividad de los pequeños negocios y dificultan que puedan mantenerse activos durante sus primeros años, una etapa que consideró crítica para cualquier emprendimiento.

El empresario sostuvo que el éxito de una mipyme no depende únicamente del esfuerzo o la iniciativa de quien decide emprender, sino también del acompañamiento técnico y financiero que reciba durante las diferentes etapas de desarrollo del negocio.

“Para ser un emprendedor con éxito no solamente necesita voluntad para hacerlo; necesita que sea apoyado y acompañado en varias áreas para poder superar la etapa de aprendizaje y adquirir experiencia”, afirmó.

Apoyo a los emprendedores

En ese sentido, destacó que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés impulsa desde hace una década un programa de apoyo a emprendedores, mediante el cual brinda capacitación, asesoría y acompañamiento a personas que buscan convertir una idea de negocio en una empresa sostenible.

Las mipymes en la economía

Las mipymes representan uno de los pilares de la economía hondureña. Diversos estudios económicos indican que este segmento genera una parte importante del empleo en Honduras y contribuye a la actividad comercial, especialmente en sectores como comercio, servicios, manufactura, agricultura y turismo.

La Cámara de Comercio de Cortés impulsa desde hace una década un programa de apoyo a emprendedores
La Cámara de Comercio de Cortés impulsa desde hace una década un programa de apoyo a emprendedores

Especialistas han señalado en reiteradas ocasiones que la elevada informalidad, las dificultades para acceder al sistema financiero y la baja productividad continúan limitando el desarrollo del sector.

A eso se suma un contexto económico marcado por el incremento en los costos de producción, el aumento en las tarifas de servicios públicos y los efectos de la inflación, factores que han reducido los márgenes de ganancia de miles de pequeños empresarios.

Ante este panorama, Karim Qubain consideró que la solución requiere un esfuerzo coordinado entre el Gobierno, la empresa privada, las instituciones financieras y las universidades, con el propósito de crear políticas públicas que faciliten el crecimiento de las mipymes y promuevan nuevos emprendimientos.

El dirigente enfatizó que el país necesita impulsar mecanismos que mejoren el acceso al crédito, reduzcan la burocracia, fortalezcan la capacitación empresarial y generen condiciones más favorables para invertir.

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