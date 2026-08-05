Valeria Mazza celebró el cumpleaños de Alejandro Gravier en Marbella y compartió las fotos de la fiesta

Valeria Mazza y Alejandro Gravier llevan 28 años de matrimonio, tienen cuatro hijos y suelen pasar temporadas entre Argentina y Europa (Video: Instagram)

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Valeria Mazza y Alejandro Gravier festejaron un nuevo cumpleaños del empresario con una celebración doble en Marbella que la modelo argentina documentó en sus redes sociales con fotos, videos y un mensaje que sintetizó casi tres décadas juntos: “Feliz cumple, amore. Que seas muy feliz hoy y siempre”. Gravier cumplió 64 años rodeado de su familia y amigos íntimos en el marco del Starlite Festival, el evento que cada verano reúne en la costa de Málaga a figuras del mundo del espectáculo, la moda y los negocios.

Valeria Mazza celebró el cumpleaños de Alejandro Gravier en Marbella con un mensaje en redes sociales: “Que seas muy feliz hoy y siempre”

La jornada arrancó con luz de día y un clima de intimidad familiar. En las imágenes que Mazza compartió en sus historias de Instagram, aparece la pareja junto a dos de sus hijos —Balthazar y Benicio Gravier— sentados alrededor de una mesa blanca al aire libre, con una torta de frutillas en el centro y copas de champagne. Todos vestidos de blanco, en sintonía con el verano español. Fue el propio Gravier quien etiquetó a Mazza en una de las historias con la leyenda “Arrancando el cumple”, antes de que la noche tomara otro cariz.

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Alejandro Gravier cumplió 64 años con una celebración doble en el Starlite Festival de Marbella junto a familiares y amigos íntimos

Horas antes de la fiesta nocturna, Mazza se mostró ante la cámara en pleno proceso de preparación y lo compartió con sus seguidores. “Vísperas del cumple de Ale, así que nos vamos a festejar y elegí color negro, que siempre está bien”, dijo frente al espejo. El vestido elegido fue un diseño de la diseñadora Joti Harriague: un strapless al cuerpo con escote profundo en V y bordado integral de paillettes negros que cubrían la silueta de arriba abajo. “El negro, brillos, que nunca están de más los brillos, zapatitos también con brillo”, detalló la modelo.

Valeria Mazza documentó en Instagram el festejo de Alejandro Gravier con fotos y videos de la reunión familiar y la fiesta nocturna

La preparación incluyó una pequeña consulta a sus seguidores. Con el calor del verano europeo como condicionante, Mazza evaluó si llevar el cabello suelto o recogido y probó distintas opciones de accesorios frente a la cámara. Sumó aros colgantes largos con brillos y ensayó un truco de estilismo: transformó una pulsera negra de tiras finas en una gargantilla. Ante la duda de si el resultado funcionaba, le preguntó directamente a su audiencia. “Mirá, me puse unos aros largos, hace tanto calor que no sé si no recogerme el pelo”, comentó con espontaneidad. El beauty look que eligió para la noche fue un maquillaje sobrio con delineado negro intenso, sombra satinada y labial en tono rosado natural.

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Antes de la fiesta en Marbella, Valeria Mazza mostró el look negro que eligió para el cumpleaños de Alejandro Gravier y consultó a sus seguidores por los accesorios

Ya en la fiesta, la modelo dejó de lado la gargantilla que había mostrado en el video y optó por llevar el cabello suelto, con pulseras metálicas finas en la muñeca como único complemento. Gravier, por su parte, eligió una camisa de lino azul marino con botones desabrochados y pantalón oscuro. La pareja posó sonriente en distintos momentos de la velada: primero en un jardín iluminado con luces cálidas, donde se los ve mirándose y riendo; luego en el interior del salón, con la larga mesa de invitados de fondo.

La primera parte del cumpleaños de Alejandro Gravier reunió a Valeria Mazza, Balthazar y Benicio Gravier alrededor de una mesa al aire libre

El momento más emotivo de la noche fue el del tradicional festejo con la torta: una preparación de chocolate decorada con frutillas que Mazza llevó entre sus brazos mientras el grupo entonaba el feliz cumpleaños. Junto a ellos estaban Balthazar y Benicio, además de otros invitados. Benicio, que transita su propio camino en el mundo de la moda, apareció con camisa negra abierta, pantalón de lino blanco y alpargatas urbanas. Balthazar, el mayor de los hijos de la pareja, con 27 años, eligió una sobrecamisa azul de manga larga sobre remera blanca y jean recto en tono lavado.

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El momento central del cumpleaños de Alejandro Gravier llegó con una torta de chocolate con frutillas y el canto del feliz cumpleaños junto a sus hijos e invitados

La celebración se extendió con una cena en el exclusivo espacio del Starlite, donde una larga mesa reunió a familiares y amigos en un clima distendido. Las fotos que Mazza publicó en su feed de Instagram acumularon cerca de 5.000 “me gusta” y más de 100 comentarios, entre ellos el de su hija Taína Gravier, que escribió “Lindooos” desde su propia cuenta.

Mazza y Gravier llevan 28 años de matrimonio y son padres de cuatro hijos: Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína. La pareja, que alterna entre Argentina y Europa según los compromisos de cada temporada, eligió Marbella como sede de este festejo, una ciudad que frecuentan durante el verano del hemisferio norte.

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