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Quién es la argentina detenida por ICE en un aeropuerto de EEUU cuando viajaba a ver a la Selección en el Mundial

Iliana Noeli Lick, de 30 años, fue arrestada el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia cuando estaba a punto de abordar un vuelo a Kansas City para ver el partido de Argentina contra Suiza

Iliana Noeli Lick fue arrestada en el aeropuerto internacional por los oficiales de migraciones por tener la visa vencida. Trabajaba como niñera en Estados Unidos y su pareja afirmó que estaba realizando los trámites para la residencia permanente

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La argentina Iliana Noeli Lick, de 30 años, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando estaba a punto de abordar un vuelo hacia Kansas City para asistir al partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza.

Oriunda de Buenos Aires, Lick llevaba más de un año viviendo en el barrio de South Philadelphia junto a su pareja y se dedicaba a ser niñera de tres niños de entre uno y cuatro años para dos familias de la zona. Desde entonces, atravesó distintos centros de detención hasta quedar alojada en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, donde aguarda la resolución de su situación migratoria.

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Eran cerca de las 7 de la mañana cuando Lick llegó al aeropuerto junto a su novio, Steven Melchiorre, quien la dejó en la entrada para que se reuniera con sus amigos y tomara el vuelo. Los mensajes que intercambiaron minutos antes del embarque fueron los últimos que tuvieron durante horas: “¿Encontraste tu puerta de embarque? Te quiero. Que tengas un buen vuelo”, le escribió Melchiorre, sin obtener respuesta. La llamada que recibió después lo dejó, según sus propias palabras, “totalmente devastado”: “Era Iliana llorando por teléfono y diciendo: ‘ICE me arrestó, estoy en el centro de detención de Filadelfia’”, relató a CBS News.

Lick había ingresado a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 con una visa de turista. Su pareja señaló que logró prorrogarla y que tenía una solicitud pendiente para obtener un permiso de trabajo.

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Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
La joven argentina fue trasladada por distintos centros de detención en Filadelfia, Luisiana y Texas antes de llegar a Nuevo México

Aun así, las autoridades norteamericanas señalan que la joven se quedó más tiempo del que tenía permitido y por eso los agentes detuvieron a la mujer en el aeropuerto.

Antes de su llegada a Filadelfia, Lick había construido una trayectoria profesional en el sector de la salud en Argentina. Según su perfil de LinkedIn, trabajó durante casi seis años como secretaria de recepción en un Sanatorio en San Isidro, Buenos Aires, entre noviembre de 2016 y julio de 2022.

Durante ese período, también realizó suplencias como técnica radióloga en tomografía computada en una clínica privada y en densitometría ósea. Su formación en el área proviene de la Cruz Roja Argentina, filial Saavedra, donde obtuvo el título de técnica superior en Radiología. Antes de emigrar, su último empleo registrado en el país fue como asistente ejecutiva del presidente, entre julio de 2022 y marzo de 2023.

Lick se había instalado en el barrio de Point Breeze, en el sur de Filadelfia, desde septiembre de 2024. Allí cuidaba a Aiden (4 años), Avery (1 año) y Noah (1 año), hijos de dos familias del vecindario. Carolyn Bavington, una de las madres de los niños a su cargo, describió el impacto que tuvo el arresto: “Muchas emociones. Hemos estado tristes. Hemos estado enfadados. Hemos tenido miedo. Mucho esfuerzo, intentando averiguar qué podemos hacer para ayudar”, dijo Bavington. Quienes la conocen la describen como una persona sin antecedentes penales y con fuertes lazos en la comunidad.

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
Iliana Lick ingresó a Estados Unidos en marzo de 2023 con una visa de turista y residía en el barrio de South Philadelphia desde septiembre de 2024

Tras el arresto, los primeros días fueron especialmente difíciles para el entorno de Lick: no lograban comunicarse con ella ni obtener información sobre su paradero. Fue trasladada desde el Centro Federal de Detención de Filadelfia a otras instalaciones en Luisiana y Texas, antes de llegar al centro de procesamiento en Nuevo México. Una vez restablecido el contacto, Melchiorre transmitió el estado de ánimo de su pareja: “Aunque está asustada y abrumada, sigue siendo fuerte, mantiene la esperanza y está inmensamente agradecida por todo el cariño y apoyo recibido”, indicó.

Para costear la defensa legal, Melchiorre lanzó una campaña en GoFundMe con el objetivo de cubrir honorarios de un abogado especializado en inmigración, una posible fianza migratoria cuyo monto aún no fue determinado, y otros gastos vinculados al proceso. Al momento de la publicación, la campaña había recaudado cerca de 17.000 dólares.

El caso de Lick no ocurrió de forma aislada. Según grupos defensores de los inmigrantes, ella es una de al menos siete personas arrestadas por el ICE en el aeropuerto de Filadelfia desde la segunda semana de julio. Elena Emelchin Brunner, organizadora de justicia migratoria en Asian Americans United (AAU), precisó a WHYY que su organización tiene registro de seis detenciones en ese terminal desde el 14 de julio, entre ellas la de una abuela de 74 años con un caso de asilo pendiente que se encuentra detenida en Texas.

Según The New York Times, el aeropuerto de Filadelfia es uno de al menos 15 aeropuertos en todo el país que registraron un incremento en las detenciones por parte de las autoridades federales de inmigración en las últimas semanas. El DHS informó que solo en el mes anterior al arresto de Lick, el ICE detuvo a más de 46.000 personas por supuestas violaciones migratorias.

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
Antes de emigrar, Lick trabajó como técnica radióloga y secretaria de recepción en clínicas y sanatorios de San Isidro, Buenos Aires

El caso se enmarca en un endurecimiento de los controles que también afecta a otros ciudadanos argentinos en distintos puntos del país. En junio pasado, el ICE detuvo en Silver Spring, Maryland, al argentino Alejandro Saúl Rico, quien había ingresado en 2006 con visa de turista y permaneció en territorio estadounidense durante dos décadas de forma irregular, con antecedentes penales que incluían una condena por agresión y un arresto previo por un delito sexual, según informó Infobae. A diferencia de ese perfil, Lick no registra ningún antecedente penal.

Lick tenía programada una audiencia de fianza ante un juez en Nuevo México, donde su pareja esperaba que se le concediera la liberación bajo caución. La posibilidad de una deportación, no obstante, seguía siendo real al cierre de esta nota.

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