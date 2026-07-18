5 hábitos matutinos para sostener la energía antes del mediodía

Especialistas en medicina funcional identificaron cinco hábitos matutinos para sostener los niveles de energía (Crédito: Freepik)

Cansarse antes del mediodía es una señal que el cuerpo envía con frecuencia, y la respuesta habitual —otro café o una bebida energizante— resuelve el síntoma sin tocar la causa. Especialistas en medicina funcional identificaron cinco hábitos que, aplicados antes de las 10 de la mañana, sostienen los niveles de energía sin provocar el bajón posterior que suele seguir a esos estimulantes, compartió la revista Parade.

Los doctores Sunjya Schweig, fundador y presidente del California Center for Functional Medicine; Mark Kovacs, fisiólogo del rendimiento y experto en longevidad del Kovacs Institute; y Jeffrey Bland, cofundador del Institute for Functional Medicine y presidente de Big Bold Health, coincidieron en que depender de estimulantes para atravesar el día puede enmascarar un problema más profundo.

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Entre las causas médicas de la fatiga recurrente figuran la deficiencia de nutrientes, la anemia, los trastornos de tiroides y la apnea del sueño. Pero en muchos casos, el origen es conductual: hábitos cotidianos que drenan la energía sin que la persona lo advierta.

La fatiga antes del mediodía puede reflejar hábitos cotidianos o problemas de salud más profundos que la cafeína no resuelve (Imagen Ilustrativa Infobae)

La energía del día se construye la noche anterior

Antes de hablar de rutinas matutinas, los tres especialistas señalaron algo que suele pasarse por alto: la calidad del sueño de la noche anterior determina en gran medida cómo se siente el organismo al despertar.

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“La gente cree que la energía matutina empieza por la mañana. En realidad, empieza la noche anterior. Para despertar descansado, el cuerpo necesita dormir las horas suficientes, mantener horarios consistentes para acostarse y levantarse, un ambiente fresco y oscuro, y una rutina que ayude al sistema nervioso a desactivarse antes de dormir”, señaló Kovacs.

“La energía de la mañana no depende solo de lo que alguien hace después de que suena el despertador. También la moldean la calidad del sueño, el momento en que se duerme, la estabilidad de la glucemia, los niveles de estrés, la hidratación, el consumo de alcohol, el horario de la cafeína y si el cuerpo pudo atravesar las fases normales del sueño”, señaló Schweig.

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El especialista añadió que acostarse y levantarse a horas muy distintas a lo largo de la semana puede generar una forma leve de jet lag social, incluso cuando el total de horas de sueño parece adecuado. Recomendó evitar el alcohol, que interrumpe el sueño REM, y mantener horarios estables como base de cualquier rutina de recuperación.

La calidad del sueño, los horarios estables y evitar el alcohol la noche anterior influyen en la energía matutina y previenen un jet lag social leve (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cinco hábitos recomendados por los médicos

1. Tomar agua al despertar

El primero y más sencillo de los hábitos es también el más ignorado. “El nutriente más importante que hay que consumir por la mañana es el agua”, afirmó Bland.

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Kovacs explicó que el cuerpo pasa varias horas sin hidratación mientras duerme, lo que convierte al agua matutina en una prioridad fisiológica antes que cualquier otra cosa.

La deshidratación leve tiene consecuencias concretas. “Puede reducir levemente el volumen sanguíneo, lo que obliga al corazón a trabajar un poco más para circular la sangre y el oxígeno. Eso se manifiesta como fatiga, dolor de cabeza, mareos, falta de concentración o una sensación general de pesadez”, detalló Schweig.

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Estudios en hombres y mujeres respaldan ese mecanismo: una pérdida de agua corporal de apenas 1,5% afecta el estado de ánimo, aumenta el cansancio y deteriora aspectos del rendimiento cognitivo como la memoria de trabajo y la vigilancia visual. Bland recomendó apuntar a 470 mL (16 onzas) poco después de despertar.

2. Salir a caminar

Una caminata corta a primera hora de la mañana hace algo que ninguna bebida energizante puede replicar: expone los ojos a la luz natural y le indica al cerebro que el día comenzó. "La luz solar matutina puede ser una de las formas más poderosas de mejorar la energía por la mañana. La luz es la señal principal que regula el reloj interno del cuerpo. Cuando la luz intensa entra por los ojos en la mañana, activa el receptor melanopsina y le dice al cerebro que el día empezó. Esto ayuda a suprimir la melatonina, aumentar el estado de alerta y organizar el ritmo de las hormonas y los ciclos de sueño y vigilia", explicó Schweig.

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Cuanto más consistente es el hábito, más eficaz resulta. Para quienes se despiertan con somnolencia persistente, la exposición matutina a la luz natural ofrece una señal de activación cerebral más potente que cualquier estimulante artificial.

3. Movimiento suave

No hace falta una sesión intensa para que el cuerpo empiece a funcionar. “No tiene que ser un entrenamiento al máximo. Para la mayoría de las personas, una sesión moderada por la mañana es suficiente para generar un impulso de energía sin producir fatiga adicional. El movimiento también ayuda a reforzar el ritmo circadiano del cuerpo, especialmente cuando se combina con luz natural al aire libre”, indicó Kovacs.

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Schweig explicó que el movimiento aumenta la circulación, eleva la temperatura corporal, activa el sistema nervioso y ayuda al cuerpo a pasar del modo sueño a la vigilia diurna.

Para quienes prefieren el ejercicio intenso por la mañana, aclaró que puede ser beneficioso, siempre que no haya privación de sueño: en ese caso, el esfuerzo vigoroso produce el efecto contrario.

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Salir a caminar por la mañana expone a la luz natural, regula el reloj interno y mejora el estado de alerta sin recurrir a estimulantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Desayuno equilibrado

Saltear el desayuno tiene un costo energético directo: el cuerpo necesita nutrientes para producir energía. “Un buen desayuno para sostener la energía debe incluir proteína, carbohidratos ricos en fibra, grasas saludables y líquidos”, detalló Kovacs.

La proteína contribuye a la saciedad y al mantenimiento muscular; los carbohidratos con fibra —verduras, frutas, tostadas integrales o avena— proveen energía sostenida en lugar de un pico seguido de caída; las grasas saludables presentes en alimentos como la palta, los frutos secos, las semillas o el aceite de oliva también favorecen la saciedad.

Lo que se evita importa tanto como lo que se elige. “Un desayuno compuesto principalmente de carbohidratos refinados o azúcar puede dar energía rápida, pero generalmente no dura. Eso puede llevar a una caída a media mañana”, advirtió Schweig.

Los productos de pastelería azucarados y los cereales ultraprocesados con baja densidad nutricional son los principales candidatos a descartar.

5. Esperar antes de tomar café

La cafeína funciona, pero el momento en que se consume cambia su efecto. Kovacs recomendó esperar entre 30 y 90 minutos después de despertar antes de tomar la primera taza, porque ese margen le da al cuerpo tiempo para salir de manera natural de la inercia del sueño.

Hay además una razón hormonal. El cortisol sube de forma natural en las primeras horas de la mañana —lo que se conoce como respuesta de despertar del cortisol— y esa elevación ya cumple la función de movilizar glucosa, agudizar el estado de alerta y preparar el organismo para el día.

Sumar un estimulante externo demasiado pronto puede generar un efecto contraproducente. “Agregar cafeína de inmediato sobre ese pico puede estar bien para algunas personas, pero para otras puede crear una sensación más nerviosa o de estrés activado. Se ha demostrado que la cafeína aumenta la secreción de cortisol en ciertos contextos, especialmente en personas que no tienen tolerancia completa o que están bajo estrés”, precisó Schweig.

En ese sentido, antes del café, el vaso de agua sigue siendo el primer paso.

Un desayuno equilibrado con proteína, fibra, grasas saludables y líquidos sostiene la energía y evita el bajón de media mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo consultar a un médico

Los cinco hábitos pueden ayudar, pero no reemplazan la evaluación médica cuando la fatiga persiste sin causa aparente. “Si alguien duerme lo suficiente pero igual se despierta exhausto, ronca fuerte, se despierta ahogándose, tiene dolores de cabeza por la mañana, se siente deprimido, tiene períodos abundantes, siente frío inusual, tiene cambios de peso inexplicados o necesita siestas para funcionar, vale la pena hablarlo con un profesional de la salud”, enumeró Schweig.

Las condiciones que pueden manifestarse como fatiga abarcan un espectro amplio: apnea del sueño, anemia, enfermedad tiroidea, depresión, infecciones crónicas, deficiencias nutricionales, efectos de medicamentos y problemas de glucemia. Ninguna de ellas se resuelve con una caminata matutina o un desayuno con proteína.