La Sole habló de sus ganas de entonar el himno en la final del Mundial: “Le canté muchas veces a la Selección”

En medio de las distintas versiones acerca de quien entonará la letra del Himno Nacional, la cantante de folklore deslizó una sugestiva frase (Video: Soy Salta-Infobae)

El domingo a las 16 horas, Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 2026. La Scaloneta defenderá el título que conquistó en Qatar 2022 y buscará convertirse en bicampeón del mundo. Con ese horizonte encima, el país entero tiene la cabeza puesta en Nueva York, y cada detalle del partido —desde la formación hasta la ceremonia en el entretiempo— se convirtió en tema de conversación obligada.

Uno de esos detalles concentró buena parte de la atención desde que Argentina venció a Inglaterra en la semifinal: ¿quién va a entonar el Himno Nacional en la gran final? La pregunta se multiplicó en redes sociales y llegó a todos los rincones del país. El primer nombre que apareció con fuerza fue el de Lali Espósito, que fue la encargada de cantarlo en la final de Qatar 2022 y a quien el público convirtió en una especie de cábala. Pero poco a poco, otro nombre fue ganando terreno y generando su propia ilusión: el de Soledad Pastorutti.

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La Sole se encuentra en Chicoana, Salta, donde participa del Festival del Tamal. Fue allí donde el medio Soy Salta la encontró y le preguntó directamente por la posibilidad de estar en la final. La respuesta de la cantante fue tan honesta como esquiva: “Sería un milagro, la verdad”.

Desde ese arranque, la cantante de folklore dejó en claro que la invitación, si existe, no es algo que pueda confirmar. “Por el momento no se sabe demasiado”, dijo, y agregó: “En realidad no puedo decir mucho, esa es la verdad, pero siempre estoy dentro de los nombres y le he cantado muchas veces a la Selección”.

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La Sole fue uno de los nombres que resuena para cantar el himno en el partido de Argentina-España (Gustavi Gavotti)

Esos antecedentes son concretos. La cantante repasó algunos de los escenarios donde acompañó a la Selección: la cancha de Boca, la de River, el estadio único de La Plata y la cancha de Racing. Una trayectoria que la convierte en una de las voces más asociadas al seleccionado nacional a lo largo del tiempo.

Más allá de la incertidumbre sobre su presencia en la final, La Sole no escatimó palabras para describir lo que significa para ella la posibilidad de cantar el himno en ese contexto. Lo definió como “un gran honor” y subrayó el peso de la responsabilidad: “Primero el himno que amo, nuestro himno nacional. Es una gran responsabilidad”.

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En ese marco también habló de la Selección y de Lionel Messi con una emoción que atravesó toda la entrevista. “Yo creo que todos los artistas que amamos este país y que vemos esta película, porque yo creo que no, no podemos creer lo que estamos viviendo con la selección”, dijo. Y sobre el capitán fue directa: “La alegría que ellos nos transmiten, lo que le está pasando a Messi, a Lionel, tan merecido”.

La cantante fue más allá del plano deportivo y encontró en el rendimiento del equipo una reflexión sobre valores. “Es un ejemplo para nosotros, para seguir, para entender que a veces hay valores que dejamos de lado”, señaló. Y agregó: “No todo es pensar de una manera o de otra, también es cómo te manejás en la vida”.

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Quiénes son los artistas que podrían cantar en la final del Mundial

Al cierre de la entrevista, La Sole puso las cosas en perspectiva con una frase que arrancó risas y que resumió con precisión el orden de prioridades de cualquier argentino en estos días. Sobre quién cante el himno —sea ella u otro artista— dijo que lo importante es que sea algo sentido, y remató: “Lo importante sabés qué es, ¿no? Que ganemos el domingo. El resto, segundo plano total”.

Hasta el momento nadie confirmó quien será el encargado de llevar adelante el honor de entonar las estrofas del Himno Nacional, lo que genera que la exceptiva por el domingo crezca un poco más todavía.

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