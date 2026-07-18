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El movimiento estratégico de Scaloni ante las cámaras que sembró dudas sobre el equipo titular en la última práctica de Argentina de cara a la final del Mundial

El entrenador repartió 13 pecheras a jugadores de campo antes de que la prensa sea retirada del entrenamiento. ¿Indicios de posibles modificaciones o pistas falsas para el rival?

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(Enviado especial a Estados Unidos) La tormenta eléctrica que había demorado 45 minutos el inicio del entrenamiento se había disipado, aunque los nubarrones todavía amenazaban con cumplir ese pronóstico de tormentas eléctricas anunciado para toda la jornada. La selección argentina apuró el paso y saltó rápido al campo de entrenamiento del Red Bulls Performance Center, refugio del New York Red Bull, para adelantarse a cualquier otra inclemencia climatológica.

Los jugadores tuvieron unas tareas recreativas de velocidad para comenzar con los movimientos competitivos antes de darle paso al clásico “loco”. Los jugadores rodearon el círculo central y, en medio del juego, apareció el entrenador. El show de las pecheras planteó un interrogante que Luis de la Fuente y la selección de España recién mañana, 90 minutos antes del inicio del partido en el MetLife Stadium, podrán responder: ¿Cuántos indicios reales del equipo que tiene en mente dio Lionel Scaloni?

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El entrenador tomó en sus manos 13 pecheras naranjas, caminó lentamente por detrás de cada uno de los futbolistas y comenzó a repartírselas a jugadores de campo: Giovani Lo Celso, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico recibieron las primeras. El DT salteó a Nahuel Molina y Facundo Medina, para entregar la siguiente a Giuliano Simeone. El Flaco José Manuel López, Nicolás González, Lautaro Martínez y Nico Paz vieron pasar de largo al oriundo de Pujato. Gonzalo Montiel sí tomó una de las pecheras.

Scaloni pegó toda la vuelta y retornó al comienzo del círculo: le entregó una a Leandro Paredes, a quien había salteado cuando comenzó con el reparto. Levantó la cabeza, miró durante algunos segundos y otra vez comenzó su caminata para darle otra pechera a Alexis Mac Allister, quien no estaba en el círculo inicialmente. El cierre del proceso fue con el último reparto para Thiago Almada, otro que había sido excluido inicialmente.

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Rápidamente, los medios cumplieron los 15 minutos pautados por protocolo para ver la práctica y fueron retirados del lugar. La pregunta que quedó flotando sobre este movimiento de Scaloni es cuánto hubo de simulación ante las cámara para dar pistas falsas al rival y cuánto de realidad teniendo en cuenta la urgencia que cargaba la selección argentina en sus espaldas ante un repentino cambio de clima que obligara a detener otra vez la práctica. Incluso cuando los salían se largó una nueva llovizna que minutos más tarde se convirtió en un fugaz chaparrón, que de todos modos no alcanzó a interrumpir la actividad del plantel.

Lo cierto es que el entrenador ya había expresado su malestar durante la conferencia de prensa del viernes por el escaso margen en la agenda para realizar el entrenamiento a puertas cerradas que tenían permitido en la programación. Incluso reconoció que no había podido probar variantes con el fin de evaluar posibles cambios para la gran final y adelantó que este entrenamiento del mediodía del sábado sería clave. El alerta por tormentas demoró el inicio de la actividad por casi media hora, pero incluso una vez en cancha el cielo siguió amenazando con pausar los trabajos.

“Recién estamos descansando, porque llegamos anoche a las 11 y pico de la noche. Hoy nos obligaron a entrenar a un horario que no queríamos, pero dada la conferencia y todo esto, tuvimos que hacer un entrenamiento un poco extraño, rápido, así que no pudimos probar nada”, había dicho ayer el oriundo de Pujato. “Estamos enfocados en el descanso. En base a eso, veremos cómo llegan. Porque hay jugadores que no están bien, al 100%. Ya veremos cómo están ellos para después ver qué equipo sacamos el domingo. En principio, como ustedes saben, jugamos de Argentina, haciendo nuestro trabajo, pero sí pensando en las buenas cosas que tiene el rival también”, agregó.

En este contexto, las preguntas sobre posibles modificaciones en el equipo para la gran final de este domingo (a partir de las 16, hora Argentina) en el MetLife Stadium de New York/New Jersey permanecerán en el aire. La planilla oficial con ambos equipos titulares las difundirá la FIFA alrededor de una hora y media antes del comienzo del partido. Es decir, recién cerca de las 14.30 se podrá conocer con precisión cuánto hubo de pistas falsas y cuánto de indicios reales en este reparto de pecheras que realizó personalmente Scaloni.

¿La decisión de darle una a Gonzalo Montiel habrá sido un adelanto de su posible ingreso por Nahuel Molina? ¿Giovani Lo Celso podría ser una de las sorpresas en la formación después de jugar solamente contra Jordania en la última fecha de fase de grupos? ¿Giuliano Simeone y Rodrigo De Paul pelearán por un puesto en el equipo titular? ¿Nico González y Lautaro Martínez, dos de los que siempre entran en el complemento, no tienen chances de estar desde el inicio?

En este contexto, podría especularse que el tridente del mediocampo con Enzo-Paredes-Mac Allister no debería sufrir alteraciones y las pecheras más bien podrían asociarse a la búsqueda de un posible cuarto mediocampista con De Paul, Giuliano, Lo Celso e incluso Almada como alternativas.

Al fin de cuentas, el ajedrez de Scaloni en esos pocos segundos girando con la indumentaria naranja en sus manos obligará al entrenador de la otra vereda, su amigo de la Fuente, a visualizar cuánto hubo de certezas y cuánto de especulaciones ante las cámaras en ese único indicio que permitió ver ante las cámaras. Mañana, en el MetLife Stadium, el tablero comenzará a moverse realmente. El que permanezca de pie será el dueño del título en el Mundial 2026.

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