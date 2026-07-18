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La emoción de Karina Mazzocco después de hacer un safari con su hijo: “Para siempre en nuestro corazón”

La conductora cumplió el sueño compartido con Malek de conocer a los animales en su hábitat natural. Un viaje que empezó cuando vieron por primera vez El Rey León y terminó como una aventura en tiempo real en Sudáfrica

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La conductora viajó al otro lado del mundo junto a su hijo para vivir una experiencia única (Video: Instagram)

Karina Mazzocco y su hijo Malek acaban de regresar de Sudáfrica, donde vivieron un safari que la conductora, en una pausa de su carrera televisiva, describió como uno de los momentos más profundos de su vida. Al volver, compartió un video que recapitula el viaje y que se convirtió en una carta abierta sobre el tiempo, los hijos y los sueños postergados.

“Viajé a Sudáfrica para cumplir un sueño”, escribió Mazzocco en el pie de foto del video que publicó en sus redes. Y aclaró de inmediato el alcance de esa frase: “Compartir con mi hijo un viaje que, por distintas razones, siempre quedaba en esa lista de pendientes. De esos planes que uno posterga pensando que ya llegará el momento. Y el momento llegó”.

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El recorrido abarcó cuatro destinos: Ciudad del Cabo, Knysna, Addo y la reserva Amakhala. El video abrió con rutas sinuosas que se perdían entre montañas, campos amarillos que se extendían hasta el horizonte y praderas verdes con ovejas pastando bajo un cielo despejado, todo acompañado por su voz en off.

Una mujer y un hombre dentro de un vehículo de safari con techo de lona, asientos color caqui y paisaje verde con un animal a la distancia
Karina junto a Malek listos para disfrutar del safari

Dije que viajaba para hacer un safari por Sudáfrica, pero al rato entendí que viajaba para algo más profundo”, comenzó su reflexión la conductora en el video que compartió con sus seguidores en el feed de Instagram. Esa frase marco el tono de toda la publicación, donde la nostalgia de ver crecer a su hijo y la magnitud de la sabana, se interconectaron en un emotivo posteo.

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“No sé a vos, pero a mí la inmensidad de la naturaleza me invita a hacer silencio. Y cuando hago silencio, siento otras cosas”, continuó en la voz en off. Mientras lo dijo, el video mostró una leona junto a su cría en tierra abierta, los dos animales rozándose en un gesto quieto, y después un león adulto de melena espesa caminando solo entre los pastizales altos de la sabana.

Vi leones y elefantes. Vi jirafas altísimas y rinocerontes enormes, todos ellos libres en su hábitat, en su hogar. Eso me provocó un respeto, una admiración, una emoción tan profunda”, siguió en el video. Una de las imágenes más potentes del registro mostró a Malek de espaldas, sentado junto a la ventana abierta de un vehículo de safari, observando en silencio a dos elefantes —uno adulto y una cría— que avanzaron por la llanura al atardecer con las colinas al fondo.

Mujer de perfil mirando por la ventana de un vehículo. Viste chaqueta marrón brillante y capucha tejida. Exterior con cielo nublado, vegetación y camino de tierra
La conductora no dejó que el invierno la frene durante su recorrido por la sabana

En el pie de foto, Karina amplió esa sensación y sumó un recuerdo que le dio otra dimensión al viaje: “Ver a los animales libres, en su hábitat, fue profundamente conmovedor. Pero, si tengo que elegir lo más valioso de este viaje, me quedo con haberlo compartido con Malek. Mientras aparecían leones, jirafas, elefantes y cebras, no podía dejar de acordarme de todas esas tardes en las que veíamos El Rey León o Madagascar cuando era chico. Nunca imaginé que, años después, íbamos a estar los dos ahí, contemplando esa misma naturaleza con nuestros propios ojos”.

El video también incluyó una secuencia más cotidiana: madre e hijo dentro de un auto, comiendo y tomando mate mientras recorrieron algún tramo del camino. Malek con un buzo beige, ella con el pelo suelto, los dos en la intimidad de un rato cualquiera del viaje. Una escena que contrastó con la inmensidad de la sabana pero que formó parte del mismo recorrido.

Fue precisamente ese tipo de momentos el que Mazzocco eligió para el centro emocional del video. “Creí que le estaba cumpliendo un sueño que él tenía desde chico y terminé cumpliendo el mío”, dijo en la voz en off. “Verlo convertido en un hombre que todavía disfruta y elige compartiendo tiempo en familia”.

Una mujer, un vehículo de safari verde con techo de lona, grandes ruedas, un árbol, vegetación, y la palabra Addos en el suelo
El look elegido por Mazzocco para vivir una aventura única en África

La reflexión sobre el paso del tiempo llegó mientras recorrieron la sabana: “Pensé en lo rápido que crecen los hijos, en la velocidad con la que pasa todo. Y entonces entendí el enorme privilegio de poder seguir construyendo recuerdos para toda la vida”.

Sobre el tipo de memoria que se llevó del viaje, Mazzocco fue precisa en la voz en off: “Seguro, con el tiempo, me olvidé el nombre de algún parque, de alguna ciudad que visitamos, pero nunca me voy a olvidar de su mirada, de nuestras caminatas, de los silencios, de los abrazos y menos aún de la emoción de descubrir toda esa belleza juntos”.

“Porque si bien fue maravilloso llegar a África, lo más espectacular fue descubrirla junto a él y comprobar que mientras la vida nos siga regalando momentos compartidos, voy a estar exactamente donde quiero estar”, cerró en la voz en off. En el pie de foto, la conclusión fue en la misma dirección: “Hay sueños que esperan el momento indicado. Y cuando finalmente llegan, entendés que algunas experiencias no solo se viven, también se atesoran para siempre. Vuelvo con el corazón lleno y en un profundo estado de gratitud”. Y antes de eso, una síntesis que lo abarcó todo: “Vivimos días que van a quedar para siempre en nuestro corazón”.

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