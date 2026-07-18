Meteorólogos afirman que las tormentas eléctricas despejarán el humo de los incendios forestales antes de la final del Mundial

La calidad del aire mejoró en el noreste de Estados Unidos tras las lluvias y tormentas que redujeron el humo de los incendios forestales antes de la final del Mundial. (REUTERS/Amanda Perobelli)

La región noreste de Estados Unidos vivió una mejora significativa en la calidad del aire el sábado, tras varios días de intensa presencia de humo provocado por incendios forestales en Canadá y Minnesota. Las tormentas y lluvias registradas en Nueva Jersey contribuyeron a reducir el material particulado, permitiendo condiciones más seguras en el estadio donde se disputará la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina. El evento, de impacto internacional, había generado preocupación por los riesgos sanitarios y logísticos derivados de la mala calidad del aire.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP) y el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), la llegada de precipitaciones y tormentas eléctricas durante el sábado fue clave para disipar el humo y mejorar los índices de calidad del aire. Las autoridades estatales, encabezadas por la gobernadora Mikie Sherrill, mantuvieron alertas activas y recomendaron a la población limitar las actividades al aire libre, especialmente para grupos sensibles. La FIFA y el comité organizador local establecieron protocolos especiales de monitoreo y coordinación con organismos de protección civil, a fin de garantizar un entorno adecuado para los deportistas y asistentes.

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La crisis atmosférica en el noreste estadounidense se originó por la propagación de más de un centenar de incendios activos en el norte de Canadá y zonas de Minnesota, lo que llevó a la emisión de alertas de calidad del aire, restricciones y la suspensión de diversos eventos deportivos y recreativos. Nueva York y Nueva Jersey se vieron particularmente afectadas, con niveles de partículas finas (PM2,5) por encima de los valores recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). La mejora registrada el sábado permite un desarrollo más seguro del partido final, según confirman fuentes oficiales y los reportes de Associated Press.

¿Cómo afectan las tormentas a la calidad del aire en Nueva Jersey antes de la final del Mundial?

La llegada de un sistema frontal con lluvias y tormentas eléctricas impactó directamente en la calidad del aire en Nueva Jersey y áreas circundantes. Según información oficial de la NJDEP y el NWS, las precipitaciones ayudaron a remover partículas finas de la atmósfera, reduciendo la concentración de contaminantes asociados al humo de incendios forestales. El índice de calidad del aire, que había alcanzado niveles poco saludables para grupos sensibles el viernes, descendió a valores “moderados” el domingo en East Rutherford, donde se ubica el estadio MetLife.

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De acuerdo con Associated Press, Tyler Roys, meteorólogo senior de AccuWeather, explicó: “Este frente de tormentas moverá en gran medida el humo fuera del Noreste antes de la final entre España y Argentina”. Roys agregó: “Podría quedar algo de humo residual que haga el ambiente levemente brumoso, pero muy tenue. El humo más denso, el que realmente llama la atención y afecta la calidad del aire, no se espera en la ciudad de Nueva York ni en gran parte del Noreste”.

El NWS detalló que “las lluvias intensas y los vientos asociados a las tormentas contribuyen a limpiar la atmósfera de partículas en suspensión, facilitando una mejora significativa en pocas horas”. Esta información fue confirmada por la EPA, que monitorea el índice AQI (Air Quality Index) de manera continua.

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La gobernadora Mikie Sherrill advirtió a la población sobre el riesgo de condiciones meteorológicas adversas, incluyendo la posibilidad de vientos fuertes, granizo, inundaciones y actividad eléctrica. Las autoridades recomendaron seguir las indicaciones oficiales y permanecer atentos a las actualizaciones del pronóstico.

Nueva Jersey registró una baja del material particulado y condiciones más seguras en el estadio MetLife para el partido entre España y Argentina. (REUTERS/Amanda Perobelli)

¿Por qué hubo humo en Nueva Jersey y cuáles fueron sus efectos?

El humo que afectó la región noreste de Estados Unidos proviene principalmente de incendios forestales activos en el norte de Canadá y el estado de Minnesota, según reportes de la EPA y la Agencia de Protección Ambiental de Canadá. Las condiciones meteorológicas, con vientos del norte y noreste, favorecieron el traslado de partículas finas (PM2,5) hacia áreas densamente pobladas como Nueva York y Nueva Jersey.

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El aumento en la concentración de partículas finas llevó a la emisión de alertas sanitarias y la implementación de restricciones en la actividad al aire libre. La NJDEP recomendó a niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias limitar su exposición, mientras que los parques estatales ajustaron sus operaciones para proteger a trabajadores y visitantes.

De acuerdo con la EPA, el índice de calidad del aire alcanzó valores superiores a 150 en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey durante los días previos a la final, lo que representa un riesgo para la salud de la población sensible. La situación se revirtió parcialmente con la llegada de las lluvias, que permitieron reducir el AQI a niveles “moderados” el domingo.

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¿Qué dicen los expertos sobre el aire para la final del Mundial?

La FIFA y el comité organizador del Mundial mantuvieron contacto permanente con las autoridades locales, la EPA y el NWS para monitorear la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas. El grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, encabezado por Andrew Giuliani, dispuso la presencia de personal del Servicio Meteorológico Nacional en la sede de la FIFA para emitir reportes en tiempo real.

El jefe de meteorología de WFLA-TV, Jeff Berardelli, citado por Associated Press, indicó: “El frente de tormentas va a barrer la atmósfera, solo quedará una ligera presencia de humo que quizá los espectadores puedan oler”. Berardelli añadió: “Ya no será peligroso. La mejora será muy marcada”.

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Según datos de la EPA, el índice de calidad del aire pasó de niveles “poco saludables para grupos sensibles” el sábado a “moderado” el domingo en East Rutherford, lo que significa un riesgo mínimo para la población general. La organización del evento confirmó que, tras suspender actividades por la tormenta, se retomaron los preparativos con normalidad.

La gobernadora Mikie Sherrill utilizó canales oficiales y redes sociales para advertir sobre los riesgos asociados tanto al humo como a los fenómenos meteorológicos. “Las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que insistimos en consultar las fuentes oficiales para recibir indicaciones actualizadas”, indicó la funcionaria.

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La EPA informó que el índice AQI superó 150 en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey durante los días previos a la final del Mundial. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

¿Está garantizada la seguridad para el público y los equipos en la final del Mundial?

Con base en los reportes del NWS y la EPA, las condiciones ambientales previstas para el domingo permiten la realización del evento bajo parámetros de bajo riesgo sanitario. El pronóstico oficial prevé temperaturas cercanas a 27 grados Celsius (80 ℉), humedad baja y vientos leves, lo que reduce la probabilidad de nuevas alertas por calidad del aire. La vigilancia continuará durante toda la jornada, con posibilidad de emisión de advertencias en caso de cambios inesperados.

Jeff Berardelli señaló que “las condiciones para la final serán mucho más favorables que días anteriores”. Sobre el ambiente para el partido, Berardelli afirmó: “No será peligroso. La atmósfera estará mucho más limpia y los espectadores podrán disfrutar del encuentro sin riesgos por la calidad del aire”.

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La FIFA y los organismos de protección civil han reiterado que la seguridad de los asistentes y participantes es la prioridad. El monitoreo constante y la respuesta coordinada entre agencias estatales, federales e internacionales han sido clave para reducir los impactos de la crisis atmosférica.

¿Qué efectos pueden tener los incendios en Canadá para Estados Unidos en los próximos días?

Los incendios forestales en Canadá y Minnesota continúan activos, con más de 200 focos según la Canadian Wildland Fire Information System. La dirección de los vientos y las condiciones meteorológicas determinarán la posible llegada de más humo a la región noreste de Estados Unidos en los próximos días.

Los meteorólogos del NWS y especialistas citados por Associated Press coinciden en que las concentraciones más elevadas de partículas se desplazarán hacia el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos durante la semana. No obstante, las autoridades mantienen la vigilancia y la capacidad de respuesta ante eventuales cambios en la dirección del viento o el desarrollo de nuevos incendios.

La experiencia reciente resalta la importancia de la cooperación binacional en materia de monitoreo y prevención de incendios, así como la necesidad de mantener informada a la población ante eventos que afectan la salud pública y el desarrollo de actividades masivas.

Las autoridades de Nueva Jersey mantienen recomendaciones para grupos sensibles y advierten que los incendios en Canadá y Minnesota podrían volver a afectar la calidad del aire en Estados Unidos. (REUTERS/Ed Ou)

¿Qué recomendaciones oficiales siguen vigentes para la población y los asistentes al evento?

Las autoridades sanitarias y ambientales de Nueva Jersey, así como la FIFA y el comité organizador, recomiendan a los asistentes y residentes:

Consultar de manera regular las actualizaciones de la EPA , NWS y la NJDEP .

Seguir las indicaciones del personal de seguridad en el estadio y zonas aledañas.

Limitar la actividad física intensa al aire libre si se pertenece a un grupo sensible.

Utilizar mascarillas certificadas si se presentan episodios de humo intenso.

Mantenerse hidratado y buscar refugio en caso de nuevas tormentas.

La coordinación entre organismos locales, federales e internacionales garantiza protocolos de actuación ante cualquier eventualidad, según los comunicados oficiales recogidos por Associated Press y agencias gubernamentales.