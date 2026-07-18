Vicky Xipolitakis revolucionó Times Square con un look “made in Argentina” antes de la gran final

La modelo sigue acompañando a la Selección en el Mundial 2026 y mostró el outfit en honor al país (Video: Instagram)

Vicky Xipolitakis aterrizó en Nueva York con una misión clara: no perderse ni un minuto del Mundial 2026. La modelo y exvedette llegó a la ciudad una semana antes de la final para acompañar a Marley en la conducción de Por el Mundo Mundial, el programa de Telefe que cubre el torneo en primera persona, y desde entonces no se alejó de las tribunas: fue a todos los partidos que disputó la Selección argentina desde que pisó suelo estadounidense.

La apuesta no es menor. La Scaloneta llega a la final con la chance de escribir una página única en la historia del fútbol: si vence a España, Argentina se convertiría en el tercer seleccionado en conquistar dos títulos mundiales consecutivos. Con ese telón de fondo, Vicky no dudó en expresar su entusiasmo en redes sociales apenas pisó la ciudad: “¡Hola NYC, qué lindo volver a verte!”

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Para la previa de la final, la modelo eligió un look que no pasó desapercibido en ningún rincón de Times Square. Vistió una camisa blanca oversize intervenida a mano con pintura celeste, el número 10 estampado en el pecho y la bandera argentina pintada sobre la tela. En la espalda, en letras negras de trazo grueso e irregular, la leyenda que resumía toda su declaración de pertenencia: “Made in Argentina”.

Vicky deslumbró en las calles de Times Square con un look 100% argentino en la previa de la gran final del Mundial 2026

Camisa blanca con el número 10, en honor a Messi, la bandera argentina y bucaneras personalizadas con los colores nacionales

No solo Vicky armó un look especial para recorrer Nueva York sino que también el sumó la bandera nacinal

El conjunto se completó con botas blancas hasta el muslo, también intervenidas con franjas celestes y detalles de strass que reproducían los colores de la bandera argentina, y una cartera celeste con cadena dorada. El resultado fue un atuendo que fusionó la estética mundialista con una propuesta de moda urbana, pensado para recorrer las calles de Manhattan con la bandera argentina desplegada en alto.

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Y eso fue exactamente lo que hizo. Las imágenes la muestran en pleno corazón de Times Square, con la bandera extendida entre sus brazos, rodeada de las pantallas gigantes que convierten al cruce de Broadway con la Séptima Avenida en uno de los escenarios más reconocibles del planeta. También compartió un video caminando por la Séptima Avenida al ritmo de “Empire State of Mind”, el tema que Alicia Keys y Jay-Z grabaron como himno no oficial de la ciudad. La noche neoyorquina y los carteles luminosos formaron el fondo de una postal que eligió compartir con sus seguidores.

La modelo no estuvo sola. La acompañó su hermano Nico, con quien posó en varias de las fotografías. El grupo se completó con Marley, Federico Hoffman, Nico y Valeria Lungarini, quienes también se sumaron a la previa mundialista en las calles de Nueva York. Juntos recorrieron Times Square en la antesala del partido que definirá al campeón del mundo.

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"Made in Argentina", el mensajes que dejó en claro el apoyo de la modelo

Xipolitakis viajó para acompañar a Marley en la conducción de su programa

Vicky junto a Nico, su hermano, en las calles de Times Square (Instagram)

La presencia de Vicky en el Mundial 2026 se enmarca en su rol dentro del ciclo que Marley conduce para Telefe. Por el Mundo Mundial lleva al conductor y a su equipo a cubrir el torneo desde adentro, con acceso a las sedes, las ciudades anfitrionas y el ambiente que rodea a cada partido. Vicky forma parte de ese universo y, partido a partido, fue acumulando una experiencia mundialista que culmina ahora en la final más esperada.

Argentina y España se medirán por la Copa del Mundo en lo que será el duelo entre el actual campeón y una de las selecciones europeas con mayor palmarés en la historia del torneo. Para la Scaloneta, el objetivo es claro: defender el título obtenido en Qatar 2022 y alcanzar una marca que solo dos países lograron en toda la historia de los mundiales. Para Vicky, la misión también está definida: estar ahí, con la bandera en alto y el “10” en el pecho, para verlo en primera fila.

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