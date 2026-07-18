Leticia Siciliani cumplió 34 años con una fiesta mundialista: globos a tono, copa dorada y el saludo de Griselda

La actriz festejó un nuevo año de vida junto a sus amigos y lo hizo con la mirada en la Scaloneta (Video: Instagram)

El cumpleaños 34 de Leticia Siciliani llegó en el momento justo: la previa a la gran final del Mundial 2026, en el que Argentina se enfrentará con España en búsqueda de conseguir una nueva estrella para su escudo. En ese clima de euforia colectiva, la actriz sopló las velas rodeada de amigos y de su hermana Griselda Siciliani, que no faltó a la cita y lo mostró en las redes sociales.

El festejo llevó los colores de la albiceleste hasta el último rincón del salón. La ambientación fue completamente mundialista: iluminación azul intensa, cortinas metálicas plateadas y azules como fondo, globos celestes y blancos distribuidos por todo el espacio, y globos metálicos con las letras “LETI” que identificaban a la festejada. Sobre la mesa del pastel, una copa del mundo dorada en miniatura y una fotografía de un jugador de la Selección completaban la escenografía.

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Leticia apareció con la camiseta de la Selección argentina número 18 y una campera negra encima, fiel al espíritu del festejo. Al momento de soplar las velas, una lluvia de confeti celeste y blanco cayó sobre ella mientras los presentes la rodeaban. Uno de los globos que la acompañó durante la noche llevaba impresa la imagen de un jugador albiceleste junto a la leyenda “Feliz cumple campeón”, una apuesta doble que fusionó el cumpleaños con el deseo mundialista.

"Te amo desde que naciste", el saludo de Griselda para su hermana

Griselda no solo estuvo presente en el salón sino que también dedicó su festejo desde las redes. En sus historias de Instagram, la actriz publicó una foto de ambas juntas —ella con un vestido de lentejuelas plateadas y copa en mano, Leticia a su lado— con un mensaje directo: “Feliz cumpleeeeee Le”. En otra publicación, con una imagen del festejo ambientado en azul, escribió: “Feliz cumple Leticia. Te amo desde que naciste”.

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El saludo familiar se extendió a la siguiente generación. Margarita, la hija de Griselda y Adrián Suar, también se sumó desde sus redes con una foto de archivo junto a su tía, en la que ambas aparecen con anteojos de juguete. El texto que eligió fue: “Cumple la persona más divertida de este mundo, te amo”.

La noche tuvo su momento de mayor algarabía cuando el grupo de amigos se largó a bailar en el salón, con la iluminación alternando entre verde y celeste y los globos como testigos. Las imágenes que Leticia compartió en sus historias muestran ese instante: ella en el centro, con los brazos en alto, rodeada de la gente que eligió para festejar. Los mensajes que acompañaron los videos no dejaron lugar a dudas sobre el tono de la noche: “Feliz cumple Leticia, te adoramos con el alma”.

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Margarita, la hija de Griselda y Adrián Suar, saludó a su tía con una tierna foto retro

Otro de los saludos que circuló durante la celebración resumió en pocas palabras el doble festejo que se avecina: “Feliz vida, salud en abundancia y algarabía. Que sigas festejando todo este fin de semana”. La referencia era clara: el cumpleaños del sábado era solo el primero de dos días que prometían celebración, con la final del domingo como remate inevitable.

La actriz también lució una vincha con forma de torta de cumpleaños, uno de los guiños más festivos de la noche, que Griselda también usó en algún momento de la velada según se ve en las imágenes. El detalle apareció tanto en las fotos del festejo como en las historias que la propia Griselda compartió desde su cuenta, donde se la ve con ese accesorio puesto y una sonrisa que habla por sí sola.

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El festejo de Leticia quedó así como una síntesis perfecta del estado de ánimo argentino de estos días: cumpleaños y Mundial entrelazados en una misma noche, con los colores celeste y blanco como denominador común de la decoración, la ropa y los mensajes. La final del domingo, con Argentina buscando el bicampeonato ante España, le da al fin de semana de Leticia una dimensión que pocas veces tiene un cumpleaños de 34.