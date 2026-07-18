Economía

Caputo superó el primer test del nuevo programa financiero: qué reveló para el mercado la emisión del Bonar 2029

El ministro de Economía aceptó USD 620 millones a una tasa inferior a la de una salida al mercado internacional. La lectura de los analistas sobre los USD 1.380 millones que faltan

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El ministro de Economía, Luis Caputo, avanza con el Plan Financiero en dólares (Foto: Reuters)
El ministro de Economía, Luis Caputo, avanza con el Plan Financiero en dólares (Foto: Reuters)

El ministro de Economía, Luis Caputo, superó en la semana el primer test del programa financiero para 2026 con la colocación del Bonar 2029 (AO29), con el que el Gobierno ya consiguió USD 620 millones que irán a la cuenta del Tesoro y harán que los depósitos oficiales en el Banco Central en moneda extranjera suban hasta cerca de USD 4.000 millones. Pero el monto de ofertas que recibió y lo que decidió capturar revela a los analistas del mercado si se van a lograr con facilidad los USD 1.380 millones que faltan para alcanzar el cupo máximo y a qué tasa.

La Secretaría de Finanzas adjudicó USD 150 millones en la segunda vuelta de la licitación, que se suman a los USD 470 millones de la jornada anterior, ambas a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 7,99%. En la segunda vuelta, Finanzas recibió ofertas por USD 276 millones. El día previo, el Gobierno recibió propuestas por USD 985 millones, lo que implicó dejar afuera a más de la mitad de los interesados en el debut del AO29.

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Lo que expuso que el equipo económico priorizó el costo de financiamiento y no la cantidad colocada. La estrategia oficial buscó mantener la tasa por debajo del 8% anual, valor considerado por funcionarios como inferior al que exigiría una colocación en el mercado internacional.

La estrategia oficial buscó mantener la tasa por debajo del 8% anual, valor considerado por funcionarios como inferior al que exigiría una colocación en el mercado internacional

En la conferencia de prensa, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, explicó que en la primera licitación del AO29 no habría tope de colocación a diferencia del Bonar 2027 (AO27) y el Bonar 2028 (AO28), que tuvieron límites estrictos en ambas rondas. Pretendían no aplicar ese límite inicial para aprovechar la mayor liquidez que dejó el pago de USD 4.200 millones del vencimiento de la semana anterior.

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Los depósitos en moneda extranjera del Tesoro van a subir hasta cerca de USD 4.000 millones (Foto: Reuters)
Los depósitos en moneda extranjera del Tesoro van a subir hasta cerca de USD 4.000 millones (Foto: Reuters)

Según el último informe diario del Banco Central de la República Argentina, al 14 de julio, los depósitos oficiales sumaban USD 3.308 millones.

Con la acreditación de los fondos del AO29, ese saldo subirá a USD 3.928 millones, siempre que no se produzcan nuevos egresos. De esta manera, la colocación fortalece la posición de liquidez en dólares del Tesoro y la capacidad de enfrentar los compromisos detallados en el programa financiero.

Lo que falta

La operación dejó un saldo concreto para la estrategia oficial: Economía necesita captar USD 1.380 millones más para completar el cupo de USD 2.000 millones previsto para este año (USD 6.000 millones).

La próxima licitación será en 15 días y, según pudo saber Infobae por fuentes del Ministerio de Economía, volverán los límites tradicionales: USD 150 millones en la primera vuelta y USD 100 millones en la segunda. Este esquema retoma la mecánica de licitaciones previas, como las del AO27 y AO28, donde los topes por ronda marcaron el ritmo de las colocaciones.

El desempeño del AO29 generó interpretaciones positivas entre operadores y analistas. Nicolás Cappella, Sales Trader de Invertir en Bolsa (IED), sostuvo: “Fue una buena licitación. Juntó un 25% de la emisión en una sola licitación. Tuvo órdenes por USD 1.000 millones, por lo que dejó el 50% afuera. Hubo interés y priorizaron cortar a una buena tasa en vez de agarrar todo lo que le ofertaron”. Las cifras muestran un interés significativo por parte de los inversores y la capacidad del Gobierno para negociar condiciones favorables en un contexto volátil.

Ignacio Morales, director de inversiones de Wise Capital, afirmó: “Nuestra lectura es positiva. En la primera licitación del AO29, el Gobierno colocó USD 620 millones entre la primera y la segunda vuelta, cerca del 30% del programa de hasta USD 2.000 millones previsto para este año. Con un bid to cover de 2,1x en la primera vuelta, optó por priorizar el costo de financiamiento antes que el monto adjudicado: el bono cortó a una TIR de 8,3%, un poco por encima del rendimiento del AN29 en el mercado secundario (7,8% anual). Además, consideramos favorable que, en la segunda vuelta (donde la tasa ya estaba determinada), las ofertas recibidas también duplicaran el monto máximo disponible para adjudicar”.

La estrategia del Ministerio de Economía también apuntó a rechazar parte de las ofertas para mantener bajo control la tasa de interés, sin convalidar niveles mayores de financiamiento que encarezcan el costo para el Tesoro. El “bid to cover” de 2,1x reflejó que la demanda superó de forma amplia al monto finalmente adjudicado, lo que dio margen al Gobierno para definir condiciones en las próximas licitaciones.

La estrategia de Economía también apuntó a rechazar parte de las ofertas para mantener bajo control la tasa de interés, sin convalidar niveles mayores de financiamiento que encarezcan el costo para el Tesoro

Aunque el AO29 nunca fue un problema, en el mercado sabían que Caputo no iba a enfrentar mayores dificultades con el nuevo bono en dólares. Donde si tienen mayores reparos es con lo que pretende para el próximo año electoral: conseguir USD 5.000 millones en el mercado de capitales local y que el Tesoro le compra al BCRA USD 4.900 millones. Aunque para ese entonces puede que se habrá el portón que el equipo económico espera para salir a colocar al mercado internacional. La semana que pasó, pese a la expectativa que había, el índice de riesgo país no logró quebrar los 400 puntos básicos.

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