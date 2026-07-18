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Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre del GP de Bélgica: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tras un buen viernes, el piloto argentino continuará con su puesta a punto de cara a la carrera

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BÉLGICA

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Bélgica)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Bélgica)

Domingo 19 de julio

Carrera a 44 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Bélgica)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

09:20 hsHoy

<b>Datos claves del Gran Premio de Bélgica</b>

  • Longitud del circuito: 7,004 km
  • Curvas: 19
  • Vueltas: 44
  • Distancia de la carrera: 308,052 km
  • Récord de vuelta: 1m 44.701s – Sergio Pérez (2024)
09:10 hsHoy

El trazado del GP de Bélgica:

El trazado oficial del trazado en Spa-Francorchamps (F1)
El trazado oficial del trazado en Spa-Francorchamps (F1)
09:00 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1!

Franco Colapinto afrontará un nuevo fin de semana con Alpine en el mítico trazado de Spa-Francorchamps. La escudería francesa buscará recuperar su buen rendimiento y sumar una vez más puntos en la Máxima. La jornada será clave con el último entrenamiento libre previo a la clasificación.

Franco Colapinto afrontará la FP3 y la clasificación del GP de Bélgica (REUTERS/Christian Hartmann)
Franco Colapinto afrontará la FP3 y la clasificación del GP de Bélgica (REUTERS/Christian Hartmann)

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