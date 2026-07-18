Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre del GP de Bélgica: hora, TV y todo lo que hay que saber

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Los Pumas recibirán a Inglaterra en su última presentación en Argentina por el Nations Championship: hora, TV y formaciones El seleccionado argentino de rugby se medirá con la Rosa desde las 16:10. Transmitirá ESPN 2 y Disney + Premium

Francia vs. Inglaterra, EN VIVO, por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que que saber Luego de quedar eliminados en semifinales contra España y Argentina respectivamente, Les Bleus y los británicos se enfrentarán en Miami por el último escalón del podio

Tiene 100 años, sigue a Messi desde que éste llegó a Miami y su saludo desde las gradas fue la sensación del partido contra Austria El fanatismo de Pauline Kana no empezó en el torneo, sino tras el arribo del capitán argentino a Estados Unidos. Un gesto breve alcanzó para reactivar infinitas reproducciones. Luego llegó el cartel que la coronó como celebridad digital

Goleadas, el debut de Merlo como DT y un campeón inesperado: a 40 años del inicio del torneo Nacional B Sobre fines de julio de 1986 se lanzó el nuevo certamen luego de la abolición de los viejos nacionales. Nombres y recuerdos