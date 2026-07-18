Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre del GP de Bélgica: hora, TV y todo lo que hay que saber

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BÉLGICA
Sábado 18 de julio
Práctica libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Bélgica)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Bélgica)
Domingo 19 de julio
Carrera a 44 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Bélgica)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
09:20 hsHoy
<b>Datos claves del Gran Premio de Bélgica</b>
- Longitud del circuito: 7,004 km
- Curvas: 19
- Vueltas: 44
- Distancia de la carrera: 308,052 km
- Récord de vuelta: 1m 44.701s – Sergio Pérez (2024)
09:10 hsHoy
El trazado del GP de Bélgica:
09:00 hsHoy
¡Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1!
Franco Colapinto afrontará un nuevo fin de semana con Alpine en el mítico trazado de Spa-Francorchamps. La escudería francesa buscará recuperar su buen rendimiento y sumar una vez más puntos en la Máxima. La jornada será clave con el último entrenamiento libre previo a la clasificación.