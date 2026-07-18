Estados Unidos recuerda una regla clave para quienes tienen doble nacionalidad y planean viajar

El Departamento de Estado recordó el 17 de julio de 2026 que los ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad deben entrar y salir de Estados Unidos con pasaporte estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió el 17 de julio de 2026 un recordatorio oficial dirigido a los ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad, reiterando que la ley federal exige que ingresen y salgan de Estados Unidos utilizando un pasaporte estadounidense. Esta obligación, establecida desde hace años en la legislación migratoria, se aplica tanto a adultos como a menores de edad y no constituye una norma nueva ni una reforma reciente.

De acuerdo con el recordatorio institucional, este requisito está previsto en la sección 1185(b) del Título 8 del Código de Estados Unidos (8 U.S.C. § 1185(b)) y se mantiene vigente desde hace décadas. El Departamento de Estado subrayó en sus canales oficiales que “los ciudadanos estadounidenses están OBLIGADOS a entrar y salir de Estados Unidos con un pasaporte de EEUU”, una disposición que incluye a quienes residen fuera del país y poseen otra nacionalidad.

PUBLICIDAD

El recordatorio fue difundido a través de los canales oficiales del Departamento de Estado para reiterar los requisitos vigentes aplicables a los ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad, con el objetivo de evitar inconvenientes y confusiones durante los viajes internacionales. No representa un cambio normativo ni una actualización de la política migratoria.

¿Desde cuándo existe el requisito de viajar con pasaporte estadounidense?

La obligación de que los ciudadanos estadounidenses utilicen su pasaporte nacional al entrar o salir de Estados Unidos se encuentra vigente desde hace años y está contemplada en la legislación federal, específicamente en el 8 U.S.C. § 1185(b). El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional han reiterado periódicamente que este requisito no es nuevo ni resultado de una reforma reciente, sino una disposición legal consolidada.

PUBLICIDAD

En su recordatorio del 17 de julio de 2026, el Departamento de Estado enfatizó: “Los ciudadanos estadounidenses, incluidos los menores y los que tengan doble nacionalidad, deben ingresar y salir de Estados Unidos utilizando su pasaporte estadounidense”, de acuerdo con el comunicado oficial.

La obligación de viajar con pasaporte estadounidense está prevista en el 8 U.S.C. § 1185(b) y no surge de una reforma migratoria reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué implica la obligación para quienes tienen doble nacionalidad?

La legislación estadounidense establece que los ciudadanos estadounidenses deben presentar su pasaporte nacional ante las autoridades estadounidenses tanto al ingresar como al salir del país, sin perjuicio de que puedan utilizar su segundo pasaporte ante autoridades de otros países en sus desplazamientos internacionales. Esto significa que, ante Estados Unidos, la condición de ciudadano estadounidense prevalece y se exige el uso del pasaporte correspondiente.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado aclara que esta obligación se aplica de manera general a todos los ciudadanos estadounidenses, incluidos quienes hayan adquirido otra nacionalidad por nacimiento, matrimonio, descendencia o naturalización.

¿Se puede utilizar el programa ESTA si se tiene ciudadanía estadounidense y otra nacionalidad?

El sistema de autorización electrónica de viaje (ESTA) está dirigido a ciudadanos de países incluidos en el programa de exención de visado, que buscan ingresar a Estados Unidos temporalmente por turismo o negocios. Los ciudadanos estadounidenses no son elegibles para utilizar el programa ESTA, incluso si poseen otra nacionalidad. El Departamento de Seguridad Nacional recuerda que un ciudadano estadounidense que intente solicitar una ESTA con pasaporte extranjero verá rechazada su solicitud, ya que debe realizar el viaje con el pasaporte estadounidense.

PUBLICIDAD

Según el comunicado oficial: “Los ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad NO pueden usar su pasaporte extranjero para solicitar una autorización electrónica de viaje (ESTA)”, declaración que fue replicada por instituciones consulares europeas en sus recomendaciones de viaje.

La ley federal de Estados Unidos aplica el uso del pasaporte estadounidense a adultos, menores y ciudadanos con doble nacionalidad que residen fuera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sucede si el pasaporte estadounidense está vencido o próximo a vencer?

El Departamento de Estado recomienda a los ciudadanos estadounidenses verificar la vigencia de su pasaporte antes de viajar. Si el pasaporte está vencido o por vencerse, se aconseja renovarlo antes del viaje. La recomendación sobre una vigencia mínima de seis meses aplica para ingresar a muchos países extranjeros, pero no para el regreso a Estados Unidos, donde se permite la entrada de ciudadanos estadounidenses con un pasaporte válido, independientemente de la fecha de vencimiento mientras esté vigente.

PUBLICIDAD

La posibilidad de renovar el pasaporte en línea está disponible para quienes cumplen los requisitos establecidos por el Departamento de Estado, aunque no todos los ciudadanos son elegibles para este procedimiento. La información actualizada sobre los requisitos y el proceso puede consultarse en los canales oficiales del Departamento de Estado.

¿Qué tipo de dificultades puede enfrentar un ciudadano estadounidense si no utiliza el pasaporte nacional?

Un ciudadano estadounidense con doble nacionalidad que no utilice su pasaporte estadounidense para ingresar o salir de Estados Unidos podría enfrentar dificultades para abordar, demoras durante los controles migratorios o inconvenientes relacionados con su documentación de viaje. Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden negar el embarque o demorar la entrada o salida del país si detectan que no se cumple con la normativa vigente.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado reitera que, como regla general, todos los ciudadanos estadounidenses, incluidos los menores de edad y quienes poseen doble nacionalidad, deben utilizar un pasaporte estadounidense para entrar y salir del país. Existen excepciones limitadas contempladas por la ley para determinadas circunstancias, pero la obligación es la norma en la mayoría de los casos.

Los ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad pueden usar su segundo pasaporte ante otros países, pero ante Estados Unidos deben presentar el pasaporte estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existen cambios recientes en la política migratoria para ciudadanos con doble nacionalidad?

No existen reformas migratorias recientes ni modificaciones legales que hayan cambiado la obligación de viajar con pasaporte estadounidense para quienes tienen doble nacionalidad. El recordatorio difundido en julio de 2026 responde únicamente a la necesidad de reforzar el conocimiento y cumplimiento de la ley vigente, no a una actualización normativa.

PUBLICIDAD

Instituciones como el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y portales consulares han replicado el recordatorio, señalando que la exigencia del uso del pasaporte estadounidense por parte de los ciudadanos del país se mantiene sin cambios desde hace años.

¿Qué advertencias recientes han emitido las autoridades sobre el uso de sellos no oficiales en el pasaporte?

El Departamento de Estado recordó recientemente que los sellos de recuerdo, estampas no oficiales o marcas ajenas a las autoridades migratorias pueden provocar problemas en la utilización del pasaporte estadounidense. Según la advertencia institucional, “los sellos de recuerdo o de broma no oficiales pueden parecer divertidos, pero NO están permitidos en tu pasaporte estadounidense y pueden causarte problemas cuando viajes”, declaración publicada en sus redes oficiales.

PUBLICIDAD

La autoridad recomienda realizar cualquier sello o inscripción ajena en cuadernos u objetos personales distintos del pasaporte, para evitar demoras o rechazos en los controles migratorios.

¿Qué deben tener en cuenta los ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad antes de viajar?

El Departamento de Estado recomienda que los ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad verifiquen la vigencia de su pasaporte antes de planificar cualquier viaje internacional y realicen la renovación con antelación si corresponde, siguiendo los procedimientos oficiales. Deben utilizar su pasaporte estadounidense para ingresar o salir del país y abstenerse de emplear pasaportes extranjeros en estos trámites o para solicitar la autorización electrónica de viaje ESTA. Además, se aconseja evitar añadir sellos no oficiales en el pasaporte estadounidense, para prevenir inconvenientes en los controles migratorios.

Las autoridades mantienen canales de información y atención para consultas sobre trámites, requisitos y vigencia de la documentación.