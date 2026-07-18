Salud

Qué le pasa al cuerpo al tomar café en ayunas

Endocrinólogos advirtieron que la práctica desencadena agotamiento y fatiga antes del mediodía, y recomendaron tres ajustes en la rutina matutina para sostener la energía sin abandonar el hábito

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Boca y manos de una persona bebiendo café de una taza blanca. La persona viste un suéter de punto color crema y lleva un anillo dorado
Tomar café con el estómago vacío puede causar fatiga a media mañana por un pico de alerta breve seguido de un bajón de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar café en ayunas es uno de los hábitos matutinos más extendidos, y también uno de los que más incide en el agotamiento de media mañana, según advierten especialistas en endocrinología en declaraciones recogidas por la revista Parade. Esta práctica, advirtieron, puede derivar en un colapso de energía que se instala antes del mediodía.

La explicación es fisiológica. “Cuando el café se consume con el estómago vacío, la cafeína se absorbe muy rápido porque no hay alimento que frene la digestión”, señaló la doctora Victoria Finn, médica certificada de Medical Offices of Manhattan y colaboradora de labfinder.com.

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La cafeína bloquea la adenosina, el compuesto cerebral que induce el sueño, lo que produce esa sensación inmediata de alerta. El problema, advirtió Finn, es que el efecto es pasajero: “Muchas personas empiezan a sentir temblores, ansiedad o una caída repentina de energía pocas horas después”.

Qué le pasa al cuerpo cuando al tomar café sin comer

El doctor Joseph Monye, endocrinólogo de Kaiser Permanente en Maryland, explicó que la cafeína actúa con rapidez: el organismo la absorbe por completo y el estado de alerta se instala en unos 45 minutos. Pero ese mismo mecanismo puede volverse en contra si no hay comida de por medio. “Tus hábitos diarios se acumulan. Pequeñas rutinas en torno a la comida y la cafeína pueden moldear cuán energético o cansado te sientes”, afirmó Monye.

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A ese cuadro se suma el efecto del azúcar. La doctora Jennifer Cheng, jefa de endocrinología del Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center, señaló que las bebidas azucaradas —incluido el café con azúcar— provocan un pico de glucosa que el organismo contrarresta con una descarga de insulina.

El resultado es el conocido bajón de media mañana. “Los alimentos altos en carbohidratos y azúcar llevan al cuerpo a producir más insulina y a destinar más energía a la digestión, lo que genera sensación de cansancio”, explicó Cheng.

Hombre de mediana edad con camisa de jean, sentado frente a un portátil, se toca el puente de la nariz. En el escritorio hay un vaso de café y gafas.
El azúcar en el café y otras bebidas azucaradas puede elevar la glucosa y disparar una respuesta de insulina que favorece el cansancio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cortisol suma otro factor al patrón de agotamiento. Esta hormona del estrés alcanza su nivel más alto aproximadamente una hora después de despertar, y la cafeína puede elevarla aún más. “Esto puede generar un ciclo de estrés seguido de colapso, especialmente cuando no hay calorías que sostengan la energía”, advirtió la doctora Sudha K. Yalamanchi, endocrinóloga de Endeavor Health.

El impacto no se limita al cerebro: Finn también señaló que el café en ayunas puede derivar en reflujo, acidez o náuseas, síntomas que, aunque leves, bastan para generar una sensación general de malestar y pesadez durante el día.

Tres ajustes para sostener la energía sin abandonar el café

Desayunar antes de la primera taza

La recomendación más directa de los especialistas es acompañar el café con un desayuno que incluya proteínas, fibra y grasas saludables. Finn propone opciones como budín de chía, tostada integral con palta, huevo pochado y fruta.

Para quienes no tienen apetito por la mañana, Yalamanchi sugirió al menos un snack proteico antes de la primera taza.

Persona sentada con el rostro apoyado en la mano, ojos cerrados y una taza de café delante
El cortisol alcanza su pico una hora después de despertar y la cafeína puede elevarlo aún más, lo que refuerza el patrón de agotamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esperar una hora antes de tomar el café

Postergar el café unos 60 minutos tras despertar puede marcar una diferencia real. El doctor Monye explicó que el cortisol ya cumple la función de activar el organismo en esa primera hora. “Darle tiempo a que alcance su pico antes de la primera taza significa que la cafeína suma a tu estado de alerta, en lugar de superponerse con la propia hormona del despertar”, detalló.

Reducir o eliminar el azúcar del café

Cuanto menos azúcar en la mañana, mejor para los niveles de energía. La doctora Cheng recomendó reemplazarla por leche, alternativas sin endulzar o especias como canela o nuez moscada. “Los azúcares generan liberación de insulina y pueden agravar el ciclo de pico y caída de glucosa”, precisó.

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