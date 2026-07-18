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Detuvieron en Rusia al fundador de una empresa paramilitar por criticar a Putin y la gestión de la guerra en Ucrania

Georgi Zakrevski es investigado por las autoridades locales por “apología del terrorismo”

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Un hombre calvo, de frente, con barba incipiente y vestimenta oscura, mira al frente. Fondo negro y un micrófono en la parte inferior
Georgy Zakrevsky fundador de la empresa paramilitar Paladin

El fundador de la empresa paramilitar Paladin (PMC), Georgi Zakrevski, ha sido detenido bajo la acusación de apología del terrorismo después de criticar abiertamente la gestión de la guerra rusa en Ucrania y al presidente ruso, Vladimir Putin.

Zakrevski está siendo investigado por el tribunal de Zamoskvoretski, en Moscú, por un delito de justificación del terrorismo a raíz de publicaciones en su canal de Telegram, según dos fuentes de las fuerzas de seguridad oficiales rusos citadas por la radiotelevisión pública rusa RBC.

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La Dirección General de Investigación y la sección de Moscú del Comité de Investigación están a cargo de la investigación, mientras que Zakrevski niega que haya hecho nada punible. Zakrevski seguirá bajo custodia hasta el 15 de septiembre.

Zakrevski está considerado como uno de los personajes públicos opuestos a Putin más notorios y ha pedido abiertamente derrocar al presidente ruso por sus “fracasos” en la ofensiva militar en Ucrania.

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Detenido el fundador de una empresa paramilitar rusa por criticar la guerra en Ucrania y a Putin
Detenido el fundador de una empresa paramilitar rusa por criticar la guerra en Ucrania y a Putin

“Hay drones sobrevolando el centro de Rusia. Ahora mismo están sobre Moscú y sobre San Petersburgo. Incluso han atacado el Kremlin. Nuestra Flota del Mar Negro está siendo expulsada y ya no somos una gran potencia con una gran flota, sino un país de tercera”, ha denunciado.

PMC cuenta con unos 300 mercenarios en sus filas y ha participado en varias guerras, las dos últimas en Siria, Líbano, República Democrática del Congo y Ecuador. En anteriores ocasiones ha sido acusado de delitos como “socavar la soberanía e integridad territorial” de Rusia.

Asimismo, el Ministerio de Justicia de Rusia declaró este viernes agente extranjero al opositor Boris Nadezhdin, medida que le impide presentarse a las elecciones de la Duma estatal previstas para mediados de septiembre.

El político ruso Borís Nadezhdin, acusado de exhibir "símbolos extremistas", asiste a una audiencia judicial en la localidad de Dolgoprudny, a las afueras de Moscú, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Pável Bedniakov)
El político ruso Borís Nadezhdin, acusado de exhibir "símbolos extremistas", asiste a una audiencia judicial en la localidad de Dolgoprudny, a las afueras de Moscú, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Pável Bedniakov)

La designación se produjo casi un mes después de que Nadezhdin presentara su candidatura para integrar la cámara baja del parlamento. Según el comunicado oficial, el político “difundió información falsa sobre decisiones políticas adoptadas por las autoridades de la Federación de Rusia, así como sobre el sistema electoral”, e instó a participar en manifestaciones y piquetes no autorizados.

Las autoridades también lo acusan de haber participado en la creación y distribución de contenido vinculado a otros “agentes extranjeros” y a organizaciones calificadas como “indeseables” en territorio ruso.

Veterano de la política rusa, ejerció como diputado entre 1999 y 2003. Tras el inicio de la guerra en Ucrania resurgió en el debate público como el único candidato con un perfil abiertamente antibelicista, aunque la Comisión Electoral lo rechazó en 2024 por defectos de forma al intentar competir por la presidencia del país.

Desde entonces, su agrupación —Sede de los Candidatos— continuó operando en apoyo de postulantes independientes, opositores, en comicios regionales y municipales.

El listado oficial incorporó además a otros integrantes de su entorno político: la periodista Yekaterina Voropai, conductora de un canal de YouTube opositor, junto al activista y empresario Timoféi Rogozhin.

Quienes reciben esta designación quedan inhabilitados para competir en cualquier proceso electoral, sin importar el nivel de gobierno, y tampoco pueden ejercer como representantes de candidatos durante los comicios. Pese a ello, Nadezhdin reaccionó al anuncio con una declaración al canal de Telegram Ostorozhno Nóvosti: “Seguiré viviendo y luchando”, y aseguró que tiene intención de continuar recogiendo firmas para su postulación a la Duma.

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