El tierno saludo de cumpleaños de Nicolás Cabré a su hija Rufina: “Seguí soñando con todas tus fuerzas”

Rocío Pardo saludó a la hija de su marido con un video que muestra la hermosa relación entre ambas

Nicolás Cabré le dedicó este viernes un mensaje a Rufina, la hija que tiene con la China Suárez, por el 13° cumpleaños de la joven. El actor eligió su cuenta de Instagram para compartir una galería de imágenes junto a ella y acompañarla con palabras que dan cuenta del vínculo que construyeron con el tiempo. Y parte de esa historia también es Rocío Pardo, su esposa desde diciembre pasado, con quien ensambló la familia y su hija construyó una gran relación.

“Hoy es el cumple número 13 de mi Rufita. Y puedo decirte millones de cosas, pero voy a decirte que es hermoso verte crecer, ver en la mujercita que te estás convirtiendo“, escribió el actor en el posteo. “Es hermoso poder compartirlo y acompañarte, ver cómo te movés, escucharte es hermoso, aprender de vos es hermoso. Todo es hermoso, porque vos sos hermosa”, continuó, en un texto escrito desde el corazón que eligió hacer público ante sus seguidores.

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Nicolás Cabré y su hija Rufina comparten la diversión por los videojuegos

Nicolás Cabré y su hija Rufina a pura felicidad como cada día de su vida

El saludo de Nicolás Cabré a su hija Rufina

Las fotos que eligió para acompañar el mensaje retratan distintos momentos de la vida cotidiana que padre e hija comparten. Hay una sesión de videojuegos en el sillón, los dos con el control en la mano y Rufina con los ojos entrecerrados de la concentración y la risa. Hay selfies en un café de Buenos Aires, con la complicidad de quien ya tiene sus propios códigos con el otro. Un abrazo apretado en un restaurante, ella colgada del cuello de su papá con una sonrisa abierta, la misma que repiten en cada postal.

Porque puede cambiar un el paisaje pero la conexión es la misma. Tardes junto a un río serrano, los dos en traje de baño y con el pelo mojado. Una toma otoñal en un parque, con los árboles colorados de fondo y un jugo de cartón en la mano de Cabré. Y también imágenes más distendidas y juguetonas: Rufina con un protector bucal negro entre los dientes, la cara contraída de risa. El conjunto traza un retrato de complicidad y cercanía a lo largo del tiempo.

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Nicolás Cabré, Rufina y Rocío Pardo en una selfie en el camarín del actor

Nicolás Cabré saludó a su hija Rufina por su cumpleaños: "Aprender de vos es hermoso"

Rocío Pardo es protagonista del saludo en dos imágenes. Una es en el camarín de la obra Ni media palabra, que él protagoniza y dirigen ambos, compartiendo trabajo por primera vez. La otra es una toma al aire libre de Rocío y Rufina recostadas en el pasto, con el paisaje de montaña extendiéndose detrás.

En el cierre del mensaje, Cabré le dejó a su hija un deseo: “Seguí soñando con todas tus fuerzas porque te mereces todo y mucho más. Te amo con todo mi ser”.

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Por su parte, Rocío Pardo subió su propio saludo en las historias de Instagram a través de un video en el que compartía su tiempo junto a Rufina y Nicolás. Entre viajes, pequeños momentos y la cotidianeidad de la familia, le dejó unas palabras: “Feliz cumpleaños compañerita hermosa. La vida es más linda con vos. Te amo”, escribió junto a un corazón.

Rufina es hija de Nicolás Cabré y la China Suárez

Nicolás y Rufina Cabré durante unas vacaciones en Córdoba

El vínculo entre Pardo y Rufina trasciende el rol de esposa de su padre. La bailarina y actriz, de 30 años, describió en más de una oportunidad la relación que construyó con la joven: “La veo casi como una amiga. Nos contamos todo, hacemos planes y compartimos muchísimas cosas”, dijo en una entrevista reciente.

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Ese lazo quedó sellado de manera simbólica en la boda civil que Cabré y Pardo celebraron en diciembre de 2025 en Villa Carlos Paz, cuando fue la propia Rocío quien propuso que Rufina llevara los anillos durante la ceremonia.

La vida al aire libre es una de los gustos que comparten Nicolás Cabré y Rufina

La hija de Nicolás Cabré, Rufina, y Rocío Pardo descansan sobre fardos de heno en un paisaje rural de colinas bajo un cielo nublado.

Respecto a la China Suárez, si bien no se manifestó todavía en las redes, en las últimas horas llegó a Buenos Aires procedente de Miami con su novio, Mauro Icardi, para estar con su hija en su cumpleaños.

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