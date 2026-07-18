Cinco estrategias para no abandonar el ejercicio y convertirlo en un hábito estable

Las metas intermedias permiten medir avances y mantener el enfoque durante el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La motivación para hacer ejercicio suele debilitarse cuando pasa el impulso inicial, pero Life and Health propone cinco formas sencillas de sostenerla y convertirla en un hábito más estable. La propuesta parte de una idea básica: mantener claro el motivo personal que llevó a empezar.

Quien busca bajar de peso, reducir el riesgo de enfermedad, acompañar el crecimiento de sus hijos o conservar masa muscular necesita identificar ese “por qué” y tenerlo presente. El medio citado aconseja escribir esas razones y dejarlas en un lugar visible para recordarlas a diario.

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Diversos estudios de la American Psychological Association (APA) han mostrado que la identificación consciente de los motivos personales y su visualización frecuente aumentan la adherencia al ejercicio. Establecer recordatorios visibles refuerza la conexión emocional con las metas y facilita la transformación de la actividad física en un hábito duradero.

1. Recordar por qué empezó

La motivación inicial se debilita con el tiempo y necesita apoyos concretos para sostenerse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La motivación puede cambiar con el tiempo, pero siempre necesita una base concreta que ayude a levantarse del sillón y salir de casa. Ese motivo inicial actúa como referencia cuando el entusiasmo baja o la rutina se vuelve más pesada.

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Poner por escrito esas razones convierte una intención difusa en un recordatorio constante. La recomendación apunta a que esa referencia visible ayude a sostener el compromiso con la actividad física.

2. Encontrar un grupo

El apoyo social incrementa el compromiso y reduce la probabilidad de abandono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacer ejercicio con otras personas suele resultar más estimulante y agradable. Los saludos, la competencia amistosa y el aliento mutuo pueden hacer que la actividad se espere con ganas, en lugar de verla como una carga.

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También aparece un factor de compromiso: si alguien falta, el grupo lo nota y se lo hace saber. El medio citado menciona gimnasios de entrenamiento grupal como CrossFit, además de clubes de corredores, grupos de ciclismo, partidos informales de baloncesto y fútbol, caminatas, clases de natación y Zumba.

El entrenamiento grupal tipo CrossFit aporta un componente social de compromiso y estímulo que ayuda a sostener la constancia y reduce el riesgo de abandonar la rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea central es encontrar la actividad y el grupo que mejor se adapten a cada persona. No se trata de una fórmula única, sino de hallar un entorno social que ayude a mantener la constancia.

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La Mayo Clinic destaca que el apoyo social no solo incrementa la motivación, sino que también reduce la probabilidad de abandonar el ejercicio. Investigaciones de esta institución confirman que quienes entrenan acompañados tienen mayores tasas de cumplimiento y disfrutan más del proceso, ya que el entorno colectivo introduce un componente lúdico y de compromiso interpersonal.

3. Variar los ejercicios

Variar rutinas y disciplinas evita la monotonía y sostiene el interés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repetir siempre la misma rutina puede desgastar el interés. Por eso, una de las recomendaciones consiste en alternar actividades, aparatos o grupos musculares para evitar la sensación de monotonía.

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Esa variedad puede surgir dentro del gimnasio o fuera de él, con actividades como golf, senderismo, tenis o voleibol. El texto remarca que importa menos la actividad concreta que el hecho de mantenerse en movimiento y hacerlo de distintas maneras.

Para quienes no saben cómo construir esa variedad, se sugieren opciones como los entrenadores personales o los gimnasios de acondicionamiento funcional. La finalidad es introducir cambios suficientes para que el ejercicio no se vuelva repetitivo.

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4. Hacer actividades que se disfruten

Elegir actividades disfrutables transforma el esfuerzo en una experiencia más llevadera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constancia resulta más fácil cuando el ejercicio deja de sentirse como una obligación y pasa a vivirse como algo entretenido. El texto lo ejemplifica con el basquét, una actividad que su autor describe como disfrutable por sí misma, con los beneficios físicos como ganancia añadida.

Cada persona puede encontrar esa misma sensación en la escalada, golf, bádminton u otro deporte. La recomendación no exige practicar esa actividad entre tres y cinco veces por semana, sino usarla como una vía para recuperar el interés por estar en forma.

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5. Fijar metas a corto y largo plazo

Fijar objetivos de corto y largo plazo ordena el progreso y mejora la continuidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de tener un motivo general, conviene establecer objetivos concretos a lo largo del proceso. El artículo propone escribir esas metas y colocarlas en un sitio visible para seguirlas de cerca.

Como ejemplo, menciona una meta de largo plazo de perder 20 libras, acompañada por objetivos inmediatos como hacer ejercicio 30 minutos al día, cinco días por semana, o bajar una libra por semana. También pueden fijarse metas vinculadas con la alimentación.

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Las metas intermedias ayudan a reconocer avances durante el trayecto y a no depender solo del resultado final. Se plantea otro ejemplo personal: aspirar a hacer 100 flexiones consecutivas y sumar entre tres y cinco por semana hasta acercarse a ese objetivo.