Franco Colapinto largará 11° en el GP de Bélgica, pero no escondió su fastidio por el rendimiento del Alpine: “Es un auto bastante difícil de manejar”

El cambio de ánimo de una jornada para otra fue rotundo. Franco Colapinto pasó de la alegría a la desazón. El corredor argentino tuvo un día prolijo, con tiempos calcados que su compañero Pierre Gasly en la clasificación y logrando un 11° lugar en la grilla de largada para la carrera del domingo 19 de julio pero no le alcanza.

El argentino habló con los medios luego de la qualy y no escondió su frustración con el impacto negativo de las modificaciones que realizaron en el A526 del viernes al sábado. “Cambiamos un par de cosas, no mejoramos nada. Empeoramos a la mañana. Así que no fueron buenos cambios. Es un auto que está siendo bastante difícil de manejar, bastante difícil de poner a punto porque tiene una ventana muy pequeña. Apenas tenés algo en la entrada de la curva, como que lo llevas y es muy difícil corregirlo. Creo que eso genera mucha inconsistencia y un auto impredecible de manejar”, expresó ante las cámaras de ESPN.

PUBLICIDAD

“Ayer estábamos un poco mejor, por alguna razón la pista mejoró y nosotros no mejoramos. Todos mejoraron. En las rectas voy bastante lento, llegando al último sector voy muy lento, pierdo mucho tiempo. Hay que tratar de entender un poco la razón de todo esos momentos que el auto pierde performance y está costando un poco mejorar. Mañana va a ser una carrera larga, ojalá que podamos sumar o intentar por lo menos”, reflexionó.

Colapinto avanzó desde la Q1 con el 13° tiempo (1:46.795), a tan solo 0.116 del registro de Gasly en esa tanda. La ecuación se repitió en Q2, pero incluso se redujeron las diferencias entre el argentino y el francés: Franco giró a 0.061 de Pierre. Si bien los de Alpine quedaron 13 y 12, respectivamente, largarán 10° y 11° el domingo beneficiados con las sanciones que cayeron sobre Lando Norris e Isack Hadjar.

PUBLICIDAD

“Seguramente va a pasarnos rápido en la carrera”, dijo de todos modos ante la diferencia de rendimiento entre Alpine, Red Bull Racing y McLaren. Lo cierto es que Norris comenzará justo al lado de Colapinto, pero Hadjar la tendrá más difícil porque iniciará la cita a 44 giros desde las 21ª colocación.

“En general está siendo un fin de semana que aprendimos un poco con el auto, mejoramos un poco pero falta mejorar más”, sentenció el argentino.

PUBLICIDAD

El corredor argentino de 23 años amplió sus sensaciones ante la prensa oficial de la escudería: “Esperábamos más de la clasificación de hoy en Spa, pero saldremos desde la 11ª posición en la carrera de mañana, gracias a algunas sanciones en la parrilla que afectarán a los coches que nos preceden. Perdí un poco de tiempo en mi última vuelta rápida, así que quizá podría haber conseguido algo más; sin embargo, en definitiva, nos falta ritmo en comparación con algunos de nuestros rivales”.

Franco advirtió: “Parece que hemos dado un pequeño paso adelante en cuanto a rendimiento desde Silverstone, lo cual es positivo, y esperamos poder aprovecharlo mañana, cuando realmente cuente”. Aunque matizó: “Por supuesto, Racing Bulls vuelve a parecer fuerte y Audi está justo por delante de nosotros, así que ahí es donde está nuestra lucha. De cara al futuro, tenemos que entender en qué nos quedamos cortos y en qué podemos mejorar para volver a estar por delante de ellos. Ahora nuestra atención se centra en mañana y nuestro objetivo es sumar puntos. Intentaremos hacer una buena salida y situarnos en posición de luchar por estar entre los diez primeros”.

PUBLICIDAD

Del otro lado del boxes, Gasly agradeció al “equipo por arreglar el coche tras lo ocurrido ayer y por tenerlo todo listo a tiempo para la sesión de hoy” luego del accidente que tuvo en el entrenamiento y analizó: “No estoy contento con la 12ª posición, ya que nuestro objetivo siempre es la Q3. Sin embargo, esa es simplemente la realidad de nuestra situación actual, y tenemos trabajo por delante si queremos estar entre los diez primeros mañana. Hay algunas sanciones en la parrilla, lo que significa que saldremos desde la 10ª posición e intentaremos sacar partido de nuestra posición en pista durante la carrera. Nuestro objetivo serán más bien los Audi que los Racing Bulls, que vuelven a tener mucho ritmo. A largo plazo, tenemos que mejorar el rendimiento e intentar volver a plantarles cara. Spa es un circuito en el que hay algunas buenas oportunidades de adelantamiento, así que intentaremos sacar el máximo partido a nuestra puesta a punto, ganar algunas posiciones y aspirar a sumar puntos al final".

También habló sobre el rendimiento de sus corredores el director del equipo, Steve Nielsen: “En cuanto al resultado final, desde luego no es lo que nos habíamos propuesto, pero refleja con precisión cuál es el nivel de rendimiento de nuestro coche en este momento. Racing Bulls y Audi han hecho un trabajo mucho mejor últimamente para mejorar el rendimiento del coche y encontrar esas décimas de segundo adicionales que marcan la diferencia entre la Q2 y la Q3. Mañana nos beneficiaremos de algunas sanciones en la parrilla que afectarán a otros coches, por lo que Pierre saldrá desde la P10 y Franco desde la P11; esperamos poder ejercer algo de presión sobre los coches que nos preceden en la salida antes de centrarnos en nuestra propia carrera a partir de ahí. Ese será nuestro objetivo mientras intentamos recuperar algunas posiciones y sumar puntos con ambos coches“.

PUBLICIDAD

Colapinto había realizado el mejor entrenamiento de Alpine el viernes durante la FP2, tras culminar en el 7° lugar. El argentino, que fue más veloz que Gasly a lo largo de las tres prácticas, había celebrado su rendimiento en las primeras salidas a pista por entonces: "Fue una buena sesión y un gran día en general. Me sentí un poco más cómodo al principio y estuvo competitivo“.

Sin embargo, el A526 mostró mejoras en los tiempos con respecto a las prácticas pero no logró batallar para avanzar a la Q3. Más allá que Gabriel Bortoleto pudo meter al Audi en la última tanda de clasificación y comenzará 8° el domingo, el real miedo radica en la distancia cada vez mayor que sacan los Racing Bulls. Arvid Lindblad clasificó 7° y Liam Lawson comenzará 9°, después de mostrar el potencial a lo largo de todo el sábado.

PUBLICIDAD

La carrera principal a 44 vueltas en el mítico trazado de Spa-Francorchamps será este domingo 19 de julio desde las 10 de la mañana (hora Argentina).

La grilla de largada del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 2026 (Foto: @F1)