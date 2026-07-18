República Dominicana destaca infraestructura y conectividad para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El Comité Olímpico Internacional reconoce a los Juegos Centroamericanos y del Caribe como el evento multideportivo regional más antiguo del hemisferio occidental. /(Facebook: Centro Caribe Sports)

La República Dominicana se encuentra en la recta final de los preparativos para recibir a más de 5,000 atletas, entrenadores, oficiales y miles de visitantes durante la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El evento, que tendrá lugar del 24 de julio al 8 de agosto, convertirá a Santo Domingo en el epicentro del deporte regional, reforzando su posición como sede de grandes competencias internacionales y consolidando su liderazgo en turismo deportivo.

Previo a la justa deportiva, la infraestructura de Santo Domingo ha sido uno de los puntos fuertes destacados por las autoridades dominicanas. El ministro de Turismo, David Collado, subrayó recientemente que el país cuenta con conectividad aérea de primer nivel, una amplia oferta hotelera y la capacidad organizativa necesaria para recibir un evento de esta magnitud.

PUBLICIDAD

“La República Dominicana cuenta con la infraestructura, conectividad aérea, oferta hotelera y capacidad organizativa necesarias para recibir eventos deportivos internacionales de primer nivel”, afirmó Collado, quien resaltó que la ciudad capital se encuentra lista para ofrecer condiciones óptimas a atletas, delegaciones, medios de comunicación y visitantes, en un entorno que combina excelencia deportiva, cultura, hospitalidad y riqueza natural.

Esta semana, los atletas salvadoreños que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 recibieron el pabellón nacional, previo a su viaje a territorio dominicano./ (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI) como el evento multideportivo regional más antiguo del hemisferio occidental, los Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirán en esta edición a representantes de 37 países y territorios. Estos competirán en más de 40 disciplinas deportivas, entre las que destacan atletismo, natación, fútbol, baloncesto, voleibol, ciclismo, judo, taekwondo y esgrima, entre otras. Delegaciones provenientes de naciones como Cuba, México, Colombia, Puerto Rico y Panamá, junto con la anfitriona República Dominicana, participarán en una competencia caracterizada por el más alto nivel deportivo.

PUBLICIDAD

El presidente del Comité Organizador, José Monegro, reiteró la relevancia de estos juegos como plataforma para mostrar la capacidad de la República Dominicana de organizar competencias internacionales. “Santo Domingo 2026 reunirá a las mejores delegaciones de Centroamérica y el Caribe en una competencia del más alto nivel, consolidando a la República Dominicana como una sede confiable para grandes eventos internacionales”, señaló Monegro.

La organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 implica un despliegue logístico y tecnológico sin precedentes en el país. Las sedes deportivas incluyen instalaciones renovadas como el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el Centro Acuático y el Palacio de los Deportes, entre otros espacios que ya han albergado eventos internacionales. Además, el comité organizador ha puesto especial énfasis en la movilidad urbana, la seguridad y la atención a los visitantes, con la colaboración de distintos ministerios y organismos estatales.

PUBLICIDAD

Costa Rica confirmó recientemente su delegación de 269 atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Uno de los objetivos centrales de Santo Domingo 2026 es proyectar el país como destino líder en turismo deportivo. Según datos de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), se espera que la llegada de visitantes internacionales durante el evento supere las 80,000 personas, generando un impacto económico considerable para el sector hotelero, la gastronomía y la oferta cultural de la ciudad. La estrategia de promoción turística, coordinada entre el Ministerio de Turismo y el comité organizador, incluye campañas en mercados clave de América Latina, el Caribe y Europa, así como alianzas con aerolíneas y operadores turísticos.

Santo Domingo, reconocido por su patrimonio histórico y su vibrante vida cultural, ofrecerá a los visitantes una experiencia integral que combina el deporte de alto rendimiento con actividades recreativas, visitas a museos, recorridos por la Ciudad Colonial, espectáculos artísticos y una amplia variedad de opciones gastronómicas. La ciudad, con más de cinco siglos de historia, busca posicionarse como una de las capitales deportivas del continente.

PUBLICIDAD

La inauguración oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se realizará el próximo 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en una ceremonia que contará con la presencia de autoridades nacionales, representantes del COI y figuras destacadas del deporte regional. Las competencias se desarrollarán hasta el 8 de agosto, momento en el que la ciudad entregará el relevo a la próxima sede, tras dos semanas de intensa actividad deportiva y cultural.

La delegación deportiva de Guatemala posó uniformada antes de partir para competir en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. /(CDAG)

Con esta edición, la República Dominicana reafirma su capacidad de organización y su vocación de hospitalidad, apostando por el deporte como motor de desarrollo y fortalecimiento de su imagen internacional. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán, sin duda, una nueva oportunidad para mostrar al mundo el potencial y la diversidad de la nación caribeña.

PUBLICIDAD