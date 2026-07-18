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Las mejores verduras para tu corazón pueden depender de tu sexo

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VIERNES, 17 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Resulta que comer tus verduras no es una solución única para tu salud.

Nuevas investigaciones sugieren que las verduras que mejor protegen tu corazón podrían depender de tu sexo.

Los investigadores analizaron datos dietéticos de más de 600 jóvenes adultos en Australia y encontraron diferencias claras entre hombres y mujeres.

Los jóvenes que comían más legumbres --como legumbres, lentejas y guisantes-- tenían significativamente menos probabilidades de mostrar signos de advertencia temprana de enfermedades cardíacas, incluyendo hipertensión, aumento de la circunferencia de cintura, colesterol poco saludable y elevación del azúcar en sangre.

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Las mujeres jóvenes, por su parte, vieron el mayor beneficio de las verduras crucíferas --como el brócoli, la coliflor y la col--, que se relacionaron con menos signos de advertencia temprana de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2.

Una sola ración al día de las verduras adecuadas se asociaba a un riesgo para la salud mucho menor, incluso en personas de poco más de 20 años.

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¿Entonces por qué la división por sexo?

"Nuestros hallazgos sugieren que hombres y mujeres pueden procesar algunos nutrientes y compuestos vegetales de las verduras de forma diferente", dijo Therese O'Sullivan , del Instituto de Investigación en Nutrición y Innovación en Salud de la Universidad Edith Cowan, en Australia.

Por ejemplo, los compuestos de las legumbres pueden tener un efecto más fuerte sobre la testosterona, mientras que los compuestos de las verduras crucíferas pueden tener un efecto mayor sobre las hormonas femeninas como el estrógeno y la progesterona.

Se necesitan más estudios, pero los investigadores afirman que estas verduras son asequibles y fáciles de añadir a las comidas diarias.

El estudio aparece en la edición de agosto de la revista Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre verduras y salud del corazón.

FUENTE: HealthDay TV, 17 de julio de 2026

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