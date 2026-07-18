AFA postergó los partidos de lunes y martes por el regreso de la selección argentina del Mundial: la final que deberán reprogramar

Argentina jugará la final del Mundial este domingo en Estados Unidos (Foto: Reuters/Paul Childs)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió cancelar toda la actividad pautada local para el lunes 20 y el martes 21 de julio próximo. El organismo con sede en Viamonte 1366 explicó que la medida se debe al regreso de la selección argentina desde Estados Unidos, donde este domingo 19 de julio buscará bordar la cuarta estrella en la final contra España en el MetLife Stadium.

“La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026″, informó el máximo organismo en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

En ese contexto, se destaca que deberá ser reprogramado el duelo por un título: Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza iban a jugar el martes desde las 18 en el Estadio Julio César Villagra para dirimir al nuevo propietario de la Supercopa Argentina. El Pincha se ganó el derecho a disputar esta corona tras ser ganador del Trofeo de Campeones 2025 —venció 2-1 a Platense— y la Lepra mendocina por obtener la Copa Argentina del año pasado.

El detalle es que tanto Estudiantes como Independiente Rivadavia habían iniciado este sábado 18 de julio la venta de tickets para ese partido. Hasta el momento no dieron datos sobre la reprogramación ni sobre el expendio de entradas.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, se deberán reprogramar también 11 encuentros de la Primera B Nacional, 6 de la Primera C, 2 del Torneo Promocional Amateur, 6 del Campeonato Femenino y otros varios juegos de Reserva que iban a desarrollarse en estos dos días.

AFA suspendió los partidos de lunes y martes por el Mundial

Hay que remarcar que las divisiones inferiores del fútbol argentino no pararon en el inicio de la Copa del Mundo. La actividad continuó con normalidad, con la salvedad de algunas categorías, como la Primera Nacional, que tuvieron dos semanas sin partidos en los últimos días de junio.

PUBLICIDAD

Los clubes de Primera División volvieron a competir de forma oficial en el inicio de julio por Copa Argentina. Incluso, en los últimos días, se disputaron varias llaves del certamen local tras el triunfo de la selección argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial.

El jueves 16 de julio, Rodolfo Arrabuarrena inició su segundo ciclo como entrenador de Boca Juniors con un triunfo por 2-0 sobre Sarmiento de Junín en Rosario. Algunas horas antes, Racing venció por 4-1 a Defensa y Justicia. Aldosivi de Mar del Plata dio el golpe en la jornada del viernes al eliminar a River Plate por 3-1, en lo que fue un duro traspié para el cuadro dirigido por Eduardo Chacho Coudet. Deportivo Riestra protagonizó otro batacazo al imponerse en la tanda de penales a San Lorenzo.

PUBLICIDAD

En la jornada del sábado, un día antes de la final, varias categorías tuvieron actividad. La Primera B Metropolitana, la Primera C Metropolitana y el Torneo Promocional Amateur contaron con partidos oficiales que se desarrollaron sin cambios.

El Torneo Clausura está programado para arrancar el jueves 23 de julio (Foto: LPF)

El Torneo Clausura de la Primera División, según informó la Liga Profesional, iniciará el jueves 23 de julio, apenas cuatro días después del partido decisivo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México entre Argentina y España. Los equipos que deban disputar partidos por certámenes internacionales tendrán un apretado calendario.

PUBLICIDAD

Boca Juniors, Lanús y Tigre afrontarán la llave por los playoffs de la Copa Sudamericana entre el 21 y 23 de julio, mientras que cerrarán sus respectivas series la semana siguiente. Por esta razón, la Liga Profesional informó que sus partidos por la segunda jornada del Clausura se trasladarán una semana. La entidad reveló la programación de las tres primeras fechas del torneo que abarcará todo el segundo semestre.