Un tipo de medicamento para el TDAH puede afectar el peso de los niños

VIERNES, 17 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Dos tratamientos principales aliviaron los síntomas de TDAH en los niños en un nuevo estudio, aunque uno provocó una pérdida de peso más significativa en el primer año.

Los niños a los que se les administró dexanfetamina perdieron más peso que los que recibieron metilfenidato, según un estudio australiano publicado recientemente en el Journal of Paediatrics and Child Health.

PUBLICIDAD

TDAH es una forma abreviada de referirse al trastorno por déficit de atención/hiperactividad. Los niños con este trastorno neurológico tienen dificultades con funciones cotidianas como el rendimiento escolar, hacer amigos y mantener la concentración.

"La principal diferencia fue que los niños que tomaban dexanfetamina experimentaron una mayor pérdida de peso, lo cual es una consideración importante a la hora de elegir tratamiento y monitorizar el crecimiento", dijo la líder del estudio, la Dra. Alison Poulton, profesora de pediatría y salud infantil en la Universidad de Sídney, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

En el estudio, 100 niños con TDAH que no habían sido tratados previamente con ninguno de los dos fármacos recibieron una u otra recetada aleatoriamente.

Ambos grupos experimentaron lo que los investigadores describieron como mejoras sustanciales en sus síntomas de TDAH.

Durante los primeros tres meses del tratamiento de un año, los niños que tomaban dexanfetamina también perdieron una media de 3 libras, en comparación con algo más de 6/10 libras para quienes tomaban metilfenidato.

PUBLICIDAD

Los investigadores no encontraron diferencias significativas entre los medicamentos en el crecimiento de la altura de los niños.

La mayoría de los niños seguían tomando su estimulante original un año después de comenzar el tratamiento, lo que sugiere una satisfacción comparable con ambos medicamentos, añadió Poulton.

PUBLICIDAD

En todo el mundo, se estima que 47 millones de personas menores de 20 años vivían con TDAH en 2021.

En Estados Unidos, aproximadamente el 12% de las personas entre 3 y 17 años tienen un diagnóstico de TDAH, frente a aproximadamente el 8% en Australia.

PUBLICIDAD

En 2023, el número de australianos menores de 18 años a los que se les recetó medicamentos para el TDAH fue casi dos veces y media mayor que diez años antes.

Más información

En la Cleveland Clinic hay más información sobre los medicamentos para el TDAH, cómo funcionan y sus efectos secundarios.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Sídney, 15 de julio de 2026