Remolacha y entrenamiento: por qué el jugo se vuelve tendencia entre deportistas

El consumo de remolacha puede potenciar el rendimiento deportivo por su aporte de nitratos dietéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo de las verduras, la relación entre una alimentación basada en productos vegetales y el entrenamiento físico ha cobrado cada vez más relevancia. Incorporarlas en la dieta diaria puede aportar nutrientes esenciales que favorecen el rendimiento y la recuperación muscular. La variedad ofrece múltiples opciones para quienes buscan potenciar su salud y acompañar sus rutinas de ejercicio con una nutrición equilibrada. Así, la integración en la alimentación se presenta como un aliado fundamental para quienes practican actividad física, brindando beneficios que van desde el aporte de vitaminas y minerales hasta la mejora del bienestar general.

Bajo este panorama, las investigaciones más recientes han confirmado que el consumo de remolacha puede potenciar el rendimiento deportivo. Lo que hace a esta hortaliza especialmente interesante para el mundo del deporte es su riqueza en nitratos dietéticos, que el cuerpo transforma en óxido nítrico, un compuesto clave para la salud vascular y la eficiencia muscular durante el ejercicio.

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Cómo incorporar la remolacha para potenciar el entrenamiento

El jugo de remolacha ha demostrado mejorar la fuerza explosiva, la velocidad de sprint y el consumo de oxígeno en atletas, tanto profesionales como amateurs. Estos beneficios se atribuyen principalmente al efecto vasodilatador del óxido nítrico, que relaja y dilata los vasos sanguíneos, facilitando un mayor flujo sanguíneo hacia los músculos activos. Un análisis de 33 estudios y más de 500 atletas documentó que consumir entre 140 ml de jugo concentrado o alrededor de 250 ml de jugo estándar, dos horas antes de la actividad, puede marcar una diferencia apreciable en la tolerancia a ejercicios intensos.

El mecanismo detrás de estos efectos se relaciona con la conversión de nitratos en óxido nítrico, que no solo mejora la vasodilatación, sino que también favorece la contracción muscular y retrasa la fatiga. Además de los nitratos, la remolacha contiene compuestos bioactivos como betalaínas, carotenoides y flavonoides, que ofrecen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, apoyando la recuperación muscular y la oxigenación.

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Los nitratos de la remolacha se transforman en óxido nítrico y mejoran la salud vascular y la eficiencia muscular durante el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de esta bebida antes del ejercicio genera breves y potentes ráfagas de energía, así como una mayor resistencia, lo que resulta especialmente útil en deportes de alta intensidad y en disciplinas de resistencia como el ciclismo o las carreras. Los estudios también sugieren que su aporte puede reducir el consumo de oxígeno hasta en un 25% durante ejercicios submáximos y aumentar la resistencia entre un 2% y un 16% en personas entrenadas.

El ingrediente activo principal, el nitrato, también se encuentra en niveles elevados en otras verduras de hoja verde, pero la remolacha destaca por su alta biodisponibilidad y su capacidad de elevar los niveles plasmáticos de nitrito y óxido nítrico de manera eficiente. El efecto ergogénico es más notorio cuando el suplemento se consume dos a tres horas antes de la actividad física, permitiendo que el cuerpo procese y utilice los nitratos de manera óptima.

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Cuánta remolacha hay que consumir para el ejercicio

La suplementación aguda, es decir, el consumo de jugo de remolacha entre dos y tres horas antes del ejercicio, produce los efectos ergogénicos más notables. Este intervalo permite que los nitratos sean convertidos en óxido nítrico y alcancen niveles plasmáticos máximos al inicio de la actividad física.

La remolacha también aporta betalaínas, carotenoides y flavonoides, compuestos que apoyan la recuperación muscular y la oxigenación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la cantidad, la literatura científica recomienda para adultos sanos y atletas una dosis que aproximadamente 515 a 1017 mg, lo que equivale a la ingesta de 250-500 ml de jugo de remolacha. Dosis menores suelen mostrar resultados menos consistentes. Por otro lado, una investigación de 2025 ha observado que el consumo crónico (durante tres días o más) también puede mejorar ciertos parámetros fisiológicos, aunque el impacto sobre el rendimiento es menos marcado que el de la suplementación aguda.

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El estudio, publicado en Nutrients, indica que el perfil de respuesta al suplemento varía según el tipo de población. En deportistas profesionales, la suplementación tiende a mejorar la fuerza muscular, mientras que en personas no entrenadas o con menor nivel de condición física, el efecto se manifiesta sobre todo en la resistencia aeróbica y la eficiencia del consumo de oxígeno. Esta diferencia se explica por adaptaciones fisiológicas presentes en atletas de élite, que presentan una mayor actividad de óxido nítrico sintasa.

Otro análisis sugiere que el jugo de remolacha aporta beneficios discretos pero significativos en pruebas de tolerancia al lactato y tiempo hasta el agotamiento, especialmente en personas activas o atletas recreativos. Entre los profesionales, los efectos positivos sobre el VO2 máximo y la velocidad son menores, aunque se han documentado mejoras en la recuperación y la fatiga muscular en ciertos deportes de fuerza y alta intensidad.

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