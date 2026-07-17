Salud

4 aliados naturales para proteger la piel del frío

Durante el invierno, la sequedad y la irritación se intensifican. Ingredientes como la palta, la caléndula, el aceite de coco y la avena ofrecen soluciones efectivas para mantener la suavidad y la salud cutánea frente a las bajas temperaturas

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Dos rostros, uno masculino y otro femenino, con piel agrietada, mejillas y nariz enrojecidas, y aliento visible en aire frío. Fondo azul con copos de nieve.
El invierno vuelve a la piel más vulnerable porque el aire seco y las bajas temperaturas reducen la humedad y los aceites naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud de la piel es mucho más que una cuestión estética: es proteger la primera barrera defensiva del cuerpo, un órgano que regula la temperatura y actúa como un escudo frente a agresiones externas. Con cientos de receptores y diminutos vasos sanguíneos, la piel registra cada cambio del entorno, adaptándose para mantener el equilibrio interno. Sin embargo, cuando llega el invierno y las temperaturas descienden, este sistema se vuelve especialmente vulnerable.

Durante los meses más fríos, el aire seco y las bajas temperaturas alteran el delicado balance de humedad y aceites naturales en la superficie cutánea. Tanto en exteriores como en interiores, la humedad ambiental disminuye de forma marcada, lo que favorece la sequedad y la irritación. Pierde agua con mayor rapidez y produce menos aceites protectores, debilitando su función como barrera impermeable.

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En casos más severos, la sequedad puede convertirse en eccema, con zonas ásperas, fisuradas y propensas a infecciones. Además, condiciones como la psoriasis o la rosácea tienden a empeorar en invierno, sumando a las molestias síntomas como placas gruesas, escamas plateadas o enrojecimiento facial persistente.

La reducción de la exposición solar propia del invierno también afecta, ya que disminuye la producción de vitamina D, un nutriente esencial para el correcto funcionamiento de la piel. La combinación de todos estos factores hace que, a medida que avanza la estación, los problemas se vuelvan casi universales, incluso en personas que no suelen padecer afecciones dermatológicas.

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Primer plano de manos y antebrazos de una mujer con piel seca, descamación fina, textura áspera y pequeñas grietas superficiales. Se observa una mano acariciando el antebrazo.
La piel seca en invierno puede derivar en irritación, eccema y un empeoramiento de la psoriasis o la rosácea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ingredientes que favorecen el cuidado de la piel

En la búsqueda de soluciones para aliviar la piel seca, la naturaleza ofrece alternativas efectivas y accesibles. Herbolarios y expertos en dermatología citados por National Geographic coinciden en que ciertos ingredientes, usados de manera tradicional o integrados en productos modernos, pueden ayudar a conservar la hidratación cutánea y calmar los síntomas propios del invierno.

  1. La palta es uno de los remedios más antiguos para combatir la sequedad. Su pulpa, rica en aceites y vitaminas, se utiliza directamente sobre la piel para hidratar y suavizar. Basta triturar la fruta madura y aplicarla durante veinte minutos antes de enjuagar, según destaca National Geographic. Además de su uso directo, protagoniza numerosos productos para el cuidado de la piel y el pelo debido a su capacidad para retener la humedad. Un estudio de 2025 explica que los óleos presentes en la fruta reducen la inflamación dérmica y ofrecen fotoprotección.
  2. La caléndula es otro ingrediente destacado por su acción calmante y reparadora. Las cremas y ungüentos hechos a base de esta flor alivian la piel agrietada, el eccema, cortes, quemaduras leves e incluso la dermatitis del pañal. National Geographic señala que aplicaciones frecuentes de preparados pueden reducir el enrojecimiento y favorecer la cicatrización. Las flores, frescas o secas, se emplean en infusiones, tinturas y extractos que luego se incorporan a jabones y bálsamos. Una investigación de 2026 mostró que una loción con 1% de extracto de la planta aumentó significativamente la hidratación y aceleró la recuperación tras irritaciones.
  3. El aceite de coco sobresale por su versatilidad y eficacia. Gracias a su contenido de ácido láurico, posee propiedades antivirales y antifúngicas, útiles contra la sequedad, la picazón y trastornos como el pie de atleta. Puede aplicarse una pequeña cantidad diariamente sobre manos, brazos, piernas y pies para mantener la piel flexible. Además, su capacidad de solidificarse por debajo de los 24 °C lo hace ideal para climas fríos, ya que forma una barrera protectora que evita la pérdida de agua, explican desde National Geographic.
  4. La avena es reconocida por sus efectos calmantes y antiinflamatorios. Los expertos en medicina natural recomiendan exfoliantes y lociones para aliviar la picazón, las irritaciones y la sequedad intensas. Esto se debe a compuestos llamados avenantramidas, que bloquean la liberación de sustancias inflamatorias y reducen el enrojecimiento. Además, tiene propiedades antivirales y antifúngicas, que ayudan a combatir molestias asociadas a la varicela y otras infecciones cutáneas. Un análisis clínico abierto en adultos con piel sensible comprobó que una crema con aceite del cereal mejoró significativamente el estado de la piel y la hidratación en tan solo cuatro semanas de uso.
Palta entera y media, taza de té, cuenco con caléndula seca, cuenco con coco rallado, botella de aceite de coco, cuenco con avena.
Los ingredientes favorecen la salud cutánea y evitan la resequedad y condiciones derivadas por el frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para proteger la piel en invierno

Una de las recomendaciones principales es limitar la duración y la temperatura de las duchas. Tanto la Cleveland Clinic como Harvard advierten que el agua caliente y las exposiciones prolongadas eliminan los aceites naturales de la piel, debilitando su barrera protectora y favoreciendo la sequedad.

La aplicación inmediata de cremas hidratantes tras el baño es fundamental para retener la humedad, según la dermatóloga Melissa Piliang, citada por la Cleveland Clinic. Utilizar productos sin fragancias reduce el riesgo de irritación, y fórmulas con ingredientes como vaselina o dimeticona ofrecen una protección extra en pieles secas o agrietadas.

Primer plano del brazo de una mujer con piel visiblemente seca y escamosa, apoyado sobre una superficie de madera rústica.
La menor exposición solar en invierno reduce la vitamina D, un nutriente esencial para el funcionamiento de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de prendas adecuadas también es clave. Harvard sugiere evitar el contacto directo con lanas y tejidos ásperos, que pueden empeorar la irritación y el picor en personas susceptibles. El uso de guantes para proteger las manos tanto del frío como de agentes irritantes ayuda a minimizar el daño.

Finalmente, aunque la hidratación interna es importante para el bienestar general, tanto Harvard como la Cleveland Clinic aclaran que beber agua en exceso no previene ni soluciona la sequedad cutánea. La clave radica en mantener una hidratación regular desde el exterior, con productos adecuados y una rutina constante, ajustada a las necesidades de la estación.

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