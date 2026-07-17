Salud

Advierten sobre el impacto de los edulcorantes en el crecimiento de las bacterias intestinales

Investigadores de la Universidad de Cambridge detectaron que los endulzantes populares afectan la diversidad microbiana, un efecto que aumenta al mezclarse con medicamentos habituales en la dieta diaria

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Edulcorante, endulzante, café, azúcar (Imagen Ilustrativa de Infobae)
La adopción de edulcorantes artificiales crece en bebidas, postres y medicamentos por su supuesto perfil saludable (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Cada vez más personas optan por endulzantes artificiales en sus bebidas, postres y medicinas, confiando en su supuesto perfil saludable, en oposición al azúcar.

Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad de Cambridge advierte que los edulcorantes pueden modificar el crecimiento de bacterias intestinales esenciales para la salud.

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El estudio, publicada en Molecular Systems Biology, también revela que la combinación de ciertos edulcorantes con medicamentos comunes intensifica estos cambios en la microbiota, lo que podría afectar procesos clave como la regulación del azúcar en sangre y la respuesta inmune.

Lejos de su imagen como opción “saludable” frente al azúcar, los edulcorantes se encuentran en el centro de una investigación pionera liderada por la Unidad de Toxicología del Consejo de Investigación Médica (MRC) de la Universidad de Cambridge.

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El equipo cultivó en laboratorio 25 especies de bacterias intestinales —incluyendo algunas reconocidas por sus beneficios para la digestión— y las expuso a 39 edulcorantes presentes en alimentos y bebidas de consumo masivo.

endulzante edulcorante (pixabay)
Un estudio de la Universidad de Cambridge advierte sobre el impacto de los edulcorantes en la microbiota intestinal

Según el informe de la Universidad de Cambridge: "Alrededor de tres cuartas partes de los edulcorantes alteraron el crecimiento de al menos una especie bacteriana”.

En otras palabras, muchos de estos productos afectan directamente la microbiota, el conjunto de microorganismos que habita el intestino y contribuye al equilibrio metabólico y a la defensa contra enfermedades.

Combinaciones que potencian el impacto

La investigación no se limitó a los edulcorantes por separado. Los científicos analizaron cómo cambia su efecto al mezclarse con compuestos habituales como cafeína, vainillina (extracto de vainilla), advantame (otro edulcorante artificial) y ocho medicamentos muy utilizados, entre ellos el antidepresivo duloxetina.

El resultado fue la detección de más de 100 interacciones, de las cuales 34 aumentaron el impacto negativo sobre las bacterias y 68 lo atenuaron en comparación con los edulcorantes solos. “Responder a esta pregunta se complica aún más por el hecho de que rara vez tomamos edulcorantes solos; los tomamos con bebidas, en refrigerios o incluso en medicamentos para enmascarar el amargor”, explicó Sonja Blasche, autora principal del trabajo.

La investigación revela que los edulcorantes pueden modificar el crecimiento de bacterias intestinales esenciales para la salud
La investigación revela que los edulcorantes pueden modificar el crecimiento de bacterias intestinales esenciales para la salud

El hallazgo más destacado surge al combinar el isosteviol —edulcorante ampliamente utilizado en la industria alimentaria— con la duloxetina. Esta mezcla suprimió de forma significativa a dos bacterias clave: Roseburia intestinalis y Parabacteroides merdae, ambas asociadas con la regulación de la glucosa y la integridad del sistema digestivo.

Según la publicación, sólo en Estados Unidos más de 4,2 millones de personas recibieron duloxetina en 2023. Los experimentos revelan que esta combinación reduce la diversidad microbiana y aumenta la toxicidad hacia ciertas células del huésped, lo que podría interferir en mecanismos de inflamación y respuesta inmune.

Es decir, el consumo de edulcorantes con medicamentos puede generar efectos que no se producen cuando estos compuestos se toman por separado.

Diversidad microbiana, salud y futuro de la investigación

La diversidad de la microbiota intestinal tiene un vínculo estrecho con la salud general. Un ecosistema bacteriano variado ayuda a digerir los alimentos, protege frente a infecciones y contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunológico. El estudio de Cambridge demostró que las combinaciones de edulcorantes y medicamentos no solo alteran qué especies bacterianas prosperan o disminuyen, sino que también afectan la composición global de la microbiota.

“Los edulcorantes suelen comercializarse como metabólicamente neutros, pero nuestro estudio cuestiona esta idea. Descubrimos que pueden afectar directamente a la microbiota intestinal, sobre todo cuando se combinan con otros compuestos como medicamentos y aditivos alimentarios”, enfatizó Blasche.

Una mano vierte edulcorante granulado de un sobre celeste liso en una taza de café oscuro. La taza está sobre una mesa de madera en una cafetería.
Al combinarse con medicamentos comunes como la duloxetina, los efectos de los edulcorantes sobre la microbiota se intensifican (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, financiada por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y el Consejo de Investigación Médica del Reino Unido, se realizó íntegramente en entornos de laboratorio. Por eso, los científicos insisten en la necesidad de más estudios para determinar el verdadero impacto sobre personas sanas o pacientes que consumen medicamentos y productos endulzados.

“Nuestro estudio sugiere que los edulcorantes artificiales no solo atraviesan el organismo de forma pasiva, sino que pueden interactuar con la microbiota intestinal, y estos efectos pueden verse amplificados o alterados por otras sustancias, como los medicamentos”, concluyó Kiran Patil, responsable del equipo.

Los edulcorantes se encuentran en refrescos, dulces, postres, cereales y snacks. Aunque se promocionan como alternativas saludables por su bajo aporte calórico, la evidencia sobre posibles vínculos con enfermedades metabólicas sigue en aumento. La investigación de Cambridge introduce una dimensión novedosa: la posibilidad de que el efecto sobre el intestino dependa no solo del edulcorante, sino de su interacción con otros compuestos consumidos al mismo tiempo.

El estudio abre nuevas preguntas sobre la seguridad de mezclas habituales en la vida diaria, como la de un café endulzado acompañado de medicación. Por ahora, la recomendación de los investigadores es clara: “Se necesita más investigación para comprender las repercusiones reales en la salud de este estudio de laboratorio”.

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