Argentina vs España por la final del Mundial 2026: a qué hora juegan, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial el domingo 19 de julio (REUTERS)

La selección argentina jugará la final del Mundial 2026 ante España el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. El combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni intentará defender la corona conquistada en 2022 ante la Roja de Luis De la Fuente, que buscará su segunda Copa del Mundo.

El encuentro comenzará a las 16.00 en Argentina, las 21.00 de España, y se llevará a cabo desde las 15.00 en la ciudad de los Estados Unidos. La transmisión en las tierras albicelestes estará a cargo de TV Pública, Telefé, DSports, Disney+, Paramount+ y TyC Sports, mientras que en el país europeo se podrá ver por DAZN y LA1 de RTV.

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El árbitro será el esloveno Slavko Vincic, que ya dirigió a la selección argentina en la derrota ante Arabia Saudita en el debut del camino que terminó con el título en Qatar. La Albiceleste llegó a esta instancia tras vencer 2-1 a Inglaterra el miércoles en Atlanta. España selló su clasificación el martes, con un triunfo por 2-0 ante Francia en Dallas.

Argentina buscará conquistar su cuarto título Mundial (REUTERS/Amanda Perobelli)

El equipo de Lionel Scaloni revirtió otro marcador adverso frente a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. La clasificación llegó después de un recorrido exigente, con dos tiempos suplementarios ante Cabo Verde y Suiza, además de una remontada ante Egipto.

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La presencia en la final será la séptima de Argentina en la historia de los Mundiales. Con esa cifra igualó a Brasil en el segundo lugar entre las selecciones con más definiciones disputadas y quedó a una de Alemania, que suma ocho.

El equipo de Luis de la Fuente, por su parte, eliminó a Francia con goles de Mikel Oyarzabal, de penal en el primer tiempo, y Pedro Porro, que amplió la ventaja al inicio del complemento. La derrota privó al conjunto francés de tener una revancha luego de perder la final de Qatar 2022 ante Argentina. España dejó en el camino a Bélgica, Portugal y Croacia.

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España jugará su segunda final en toda su historia (REUTERS/Marco Bello)

La final se jugará en el MetLife Stadium, un recinto con capacidad para 82.500 espectadores inaugurado en 2010. Su costo estimado fue de USD 1.600 millones. El estadio no tiene techo sobre el campo de juego y cuenta con ubicaciones VIP. Ya fue sede de la final de la Copa América 2016, de la final del Mundial de Clubes 2025 y del Super Bowl XLVIII en 2014.

La sede recibirá además la ceremonia de clausura organizada por la FIFA. Ese acto comenzará 90 minutos antes del arranque, a las 13.30 hora local (14.30 de Argentina y 19.30 de España), según informó el organismo. Participarán Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el streamer IShowSpeed, junto con Tom Cruise y otros invitados especiales.

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La cantante Jennifer Hudson interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los minutos previos al inicio del partido. La producción de la ceremonia estará a cargo de Balich Wonder Studio, empresa que ya colaboró con la FIFA en otras ediciones.

A QUÉ HORA SE JUGARÁ LA FINAL DEL MUNDIAL 2026 ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA

Horarios: 16:00 horas (Argentina) / 21:00 horas (España) / 15:00 (Nueva York, Estados Unidos)

Horarios en América: 16:00 horas (Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica)

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Horarios en Europa: 21:00 (Italia, Francia y Alemania) / 20:00 (Gran Bretaña)

CÓMO VER EN VIVO LA FINAL DEL MUNDIAL 2026 ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA

Televisación en Argentina: TV Pública, Telefé, DSports, Disney+, Paramount+ y TyC Sports (Argentina)

Televisación en España: DAZN y LA1 de RTV (España)

Televisación en otros países: DSports y Disney + (Sudamérica) / Unitel, Tigo, EntelTV y Red Uno (Bolivia) / Cazé TV, TV Globo, SporTV, GETV y SBT (Brasil) / ViX, TUDN, Canal 5, Las Estrellas, TV Azteca y Nueve (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports, RCN, Caracol y Win Sports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / Universo, Telemundo, Fox y Peacock (Estados Unidos) / Fox+, TDMax y Teletica 7 (Costa Rica) / Tigo Sports, Fox y Canal 4 (El Salvador) / BeinSports y M6 (Francia) / BBC, STV e ITV 1 (Gran Bretaña) / Tigo Sports, FOX y Canal 7 (Guatemala) / Tigo Sports, TVC y Fox (Honduras) / DAZN y Rai (Italia) / RPC, Fox, Tigo Sports y TV Max (Panamá)

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EL ESTADIO EN EL QUE SE JUGARÁ LA FINAL DEL MUNDIAL 2026 ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA

EL CUADRO DE LAS ELIMINATORIS DEL MUNDIAL 2026