Estados Unidos destruyó una torre de vigilancia que el régimen de Irán usaba para atacar el estrecho de Ormuz

EEUU destruyó una torre de vigilancia que Irán usaba para atacar el estrecho de Ormuz

El Ejército estadounidense destruyó una torre de vigilancia utilizada por Irán para atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz, lo que, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), permitirá proteger la navegación en esa vía marítima.

El Centcom, con sede en Florida, comunicó en sus redes sociales: “Las fuerzas de EEUU destruyeron con éxito la torre de vigilancia del puerto Chah Bahar Shahid Kalantari, parte de una red de vigilancia marítima a lo largo de la costa del golfo de Omán en Irán”.

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La torre, destruida el jueves como parte de una nueva oleada de ataques de Estados Unidos contra Irán, era utilizada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) para rastrear y atacar embarcaciones comerciales que cruzan por el estrecho de Ormuz, según la misma fuente.

EEUU destruyó una torre de vigilancia que Irán usaba para atacar el estrecho de Ormuz

El Centcom afirmó que la destrucción de la torre “degrada directamente la capacidad” de las fuerzas iraníes para coordinar ataques contra tripulaciones civiles en la zona, por donde circulaba una quinta parte del crudo global antes del inicio del conflicto, el 28 de febrero.

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El organismo agregó: “El ataque protege la libertad de navegación en aguas regionales para todas las embarcaciones, a excepción de los barcos que intenten violar el persistente bloqueo naval de EEUU contra Irán”.

El mensaje del Centcom

Estas acciones tienen lugar tras una semana de nuevos ataques estadounidenses contra Irán, en el contexto de una escalada del conflicto desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

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Además, el Centcom restableció el martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en el estrecho de Ormuz, dos días después de que la República Islámica advirtiera sobre el cierre de esta vía marítima tras los bombardeos estadounidenses.

Irán ha respondido lanzando misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en varios países de Oriente Medio, como Baréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

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