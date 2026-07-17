Crimen y Justicia

Golpeó a un policía en la celebración por el triunfo ante Inglaterra y le prohibieron festejar en la final del Mundial

Ocurrió en la ciudad santafesina de Venado Tuerto. La mujer fue imputada por el delito de atentado a la autoridad agravado

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Así fueron algunos de los disturbios en Venado Tuerto. @RICARDOPISANO

Una mujer de 25 años, identificada por las iniciales de M.L.F., fue imputada por la Justicia de la provincia de Santa Fe luego de golpear a un policía, en medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026, en la ciudad de Venado Tuerto. Pero no fue lo único: también le prohibieron asistir a celebraciones públicas hasta el lunes. Es decir, no podrá festejar un hipotético triunfo del combinado nacional en la final del torneo del próximo domingo.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche en la calle Belgrano, entre 25 de Mayo y Marconi. Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, a mujer golpeó por la espalda a un subinspector que intentaba replegar a un hombre que arengaba a la multitud a generar disturbios.

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De acuerdo a la fiscalía, la imputada intentó luego agredir al policía con una botella de vidrio, acción que fue impedida por otros uniformados que finalmente la aprehendieron. Por estos hechos, se le endilgó la autoría del delito de atentado a la autoridad agravado.

La acusación fue formulada por el fiscal Luis Lagioia ante la jueza Andrea Cavallero en una audiencia realizada en los tribunales locales. Lagioia indicó que la acusada transitará el proceso judicial bajo medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la "prohibición de asistir a festejos públicos vinculados a eventos deportivos hasta el próximo lunes".

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El fiscal Lagioia remarcó que el ataque buscó impedir que el agente cumpliera con su deber público. En el marco del mismo festejo, la fiscalía investiga otros ataques a policías con botellas de vidrio y objetos contundentes.

violencia en los festejos por el triunfo de la seleccion ante inglaterra en venado tuerto
Lo disturbios luego de los festejos por la victoria ante Inglaterra

“El uniformado fue atacado mientras buscaba replegar a un hombre del entorno de la mujer investigada que estaba arengando a otras personas a producir disturbios”, indicó Lagioia. “Por la espalda, la imputada le dio un golpe de puño al integrante de la fuerza de seguridad, con la clara intención de evitar que él pueda desempeñar correctamente su deber público”, remarcó.

Se están analizando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables de los incidentes, que incluyeron la aprehensión de un menor por agresión con arma blanca y lesiones. Durante un allanamiento, se secuestró la ropa que el menor vestía en los videos, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Lagioia puntualizó que “también están trabajando para esclarecer otras conductas delictivas que fueron cometidas en el contexto del festejo mundialista del miércoles pasado en Venado Tuerto”.

El fiscal afirmó que “varios policías fueron atacados con botellas de vidrio y otros objetos contundentes que arrojaron hacia ellos”. En tal sentido, señaló que “se están analizando registros de cámaras de videovigilancia para individualizar a los miembros del grupo que generó los incidentes”.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) manifestó que “la mujer a la que se investiga luego trató de agredir al policía con una botella de vidrio”, y aclaró que “no lo logró porque intervinieron otros uniformados que luego la aprehendieron”.

Otros hechos violentos durante festejos

En la localidad de Rufino, el fiscal Mauro Menéndez investiga delitos cometidos durante los festejos del mismo partido.

Según el funcionario, cinco personas ingresaron a una heladería, agredieron a un hombre, rompieron el vidrio de un mostrador y accedieron sin autorización a un sector privado del local.

Hasta el momento, cuatro de los coautores fueron identificados y aprehendidos, y las pesquisas continúan para identificar al restante involucrado.

“Cinco personas ingresaron a una heladería, agredieron a un hombre que estaba allí, rompieron el vidrio de un mostrador y entraron sin autorización a un lugar de acceso privado en el local”, indicó el fiscal.

Menéndez destacó que “hasta el momento ya fueron identificados cuatro de los coautores y anoche se logró la aprehensión de todos ellos”, y agregó que “las tareas investigativas se encaminan a determinar quién fue el otro involucrado”.

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