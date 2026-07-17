Salud

Una vitamina se asocia con 66% menor riesgo de glaucoma en personas con hipertensión ocular

El nutriente contribuye a procesos biológicos esenciales relacionados con la energía y la reparación de tejidos

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Mujer adulta, frasco de gotas, ojo, manos.
La nicotinamida se asocia con una menor aparición de glaucoma en personas con hipertensión ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nicotinamida es una forma de la vitamina B3, un nutriente esencial que participa en procesos importantes para el organismo, como la producción de energía y la reparación celular.

Un reciente estudio sugiere que tomar nicotinamida podría reducir el riesgo de desarrollar glaucoma primario de ángulo abierto, una enfermedad que puede llegar a causar pérdida permanente de visión.

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El estudio analizó a 2.920 personas con hipertensión ocular (presión elevada dentro del ojo) lo que aumenta la posibilidad de desarrollar glaucoma. Los participantes se dividieron en dos grupos: unos tomaban nicotinamida y otros no.

Tras un seguimiento promedio de casi cuatro años, el diagnóstico de glaucoma apareció en el 3,5% de quienes usaban el suplemento, frente al 9% del grupo que no lo tomaba. Esto representa una reducción del 66% en el riesgo de desarrollar la enfermedad.

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Infografía de nicotinamida y glaucoma con ilustración de ojo, moléculas B3, porcentaje de 66% de reducción, iconos de pacientes, gotas, láser y reloj.
Una infografía detalla un estudio realizado en Estados Unidos que muestra que la nicotinamida reduce el riesgo de glaucoma un 66% en personas con hipertensión ocular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de disminuir el riesgo de glaucoma, el suplemento de nicotinamida también se relacionó con una menor necesidad de tratamientos para controlar la presión intraocular.

Solo el 13,6% de quienes tomaban nicotinamida necesitaron gotas oftálmicas, frente al 21,2% del grupo sin suplemento.

El uso de tratamiento láser, conocido como trabeculoplastia, también fue menor: 0,8% en el grupo que tomó nicotinamida, frente a 1,9% en el grupo de control.

¿Cómo se realizó el estudio?

El trabajo, publicado en JAMA Ophthalmology, revisó registros médicos electrónicos de 67 organizaciones de salud en Estados Unidos entre 2006 y 2026.

Para comparar ambos grupos, los investigadores emparejaron a cada persona que recibía nicotinamida con otra de edad, sexo y antecedentes médicos similares que no tomaba el suplemento. Así, buscaron que los grupos fueran lo más parecidos posible.

Oftalmólogo, paciente, lámpara de hendidura, ojo, luz, frasco blanco de gotas para los ojos.
El análisis compara 2.920 pacientes emparejados con y sin suplementación con nicotinamida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores se enfocaron en personas con hipertensión ocular que todavía no habían desarrollado glaucoma, con el objetivo de analizar si la nicotinamida podía prevenir la aparición de la enfermedad.

Una posible nueva estrategia preventiva

El glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. La hipertensión ocular se considera uno de los principales factores de riesgo para desarrollarlo. Por eso, una estrategia que permita retrasar o evitar la progresión de la enfermedad podría tener un impacto relevante en la salud pública.

El estudio encontró que el efecto protector de la nicotinamida se observó incluso en personas que comenzaron a tomar el suplemento después de recibir el diagnóstico de hipertensión ocular.

Primer plano de una persona con los ojos cerrados. Su mano derecha se apoya en el párpado superior y la ceja del ojo derecho.
La incidencia de glaucoma es menor tras un seguimiento promedio de 3,7 años en el grupo con suplemento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, los científicos empezaron a considerar que el glaucoma no es solo una enfermedad relacionada con la presión ocular, sino que también puede tener un componente metabólico.

Con el paso del tiempo, los niveles de una molécula llamada nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) disminuyen en el organismo. Esta molécula ayuda a las células a producir energía y a reparar el ADN.

Cuando sus niveles bajan, las células de la retina quedan más expuestas a daños. La nicotinamida podría ayudar a reponer el NAD, favoreciendo la reparación celular y el buen funcionamiento del ojo.

Aunque los resultados son prometedores, los propios autores del estudio advierten que se trata de una investigación observacional. Esto significa que no se puede afirmar con certeza que la nicotinamida sea la causa directa de la reducción del riesgo.

Dos mujeres en un consultorio médico. Una paciente sentada frente a un aparato para examen ocular. Una oftalmóloga manipula el aparato. Cartel de agudeza visual en pared. Gafas en estante.
El uso de gotas oftálmicas para controlar la presión intraocular es más bajo entre quienes consumen nicotinamida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, los especialistas consideran necesario realizar estudios más amplios y controlados para confirmar estos efectos, determinar la dosis adecuada y evaluar la seguridad del suplemento a largo plazo.

¿Qué significa para las personas con hipertensión ocular?

La suplementación con nicotinamida podría convertirse en una herramienta adicional para prevenir el glaucoma en personas con presión ocular elevada.

De todas formas, las personas deben consultar siempre con su médico antes de iniciar cualquier suplementación, especialmente si ya reciben tratamiento para la presión ocular o tienen otros problemas de salud.

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