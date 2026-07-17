Sociedad

Prometió tatuarse a Morena Rial si Argentina le ganaba a Inglaterra, cumplió y su historia se volvió viral

Guido Focaccia hizo la promesa durante el partido, sus amigos no lo dejaron echarse atrás y terminó tatuándose el rostro de la mediática junto a la frase “que lo demuestre”

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Guido Focaccia prometió tatuarse a Morena Rial si Argentina le ganaba a Inglaterra y cumplió la apuesta en La Plata

Una broma entre amigos en La Plata se convirtió en un hecho insólito. Guido Focaccia se tatuó la imagen de Morena Rial junto a la frase “que lo demuestre” en la pierna después de prometerlo durante el partido de Argentina e Inglaterra. Todo comenzó cuando Focaccia lanzó el desafío si la selección lograba el resultado esperado.

Focaccia organizó la realización del tatuaje con su amigo y tatuador. La situación generó repercusiones inmediatas en su entorno. “Si yo no lo hago y después pasa algo el fin de semana, me voy a sentir muy culpable”, contó en Infobae en Vivo.

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El diseño fue enviado por amigos a través de Instagram, utilizando imágenes generadas por inteligencia artificial. El tatuaje incluyó la imagen y la frase elegida, además del sol de Argentina, según su relato.

El origen de la promesa y la influencia del grupo

Durante la reunión, Focaccia se encontraba bajo los efectos del alcohol y el entusiasmo por el partido. Explicó que no quiso elegir una promesa tradicional: “Tengo que ir por algo más que no sea lo típico”, explicó. En ese contexto, surgió la idea de tatuarse a More Rial, figura mediática argentina. La frase “que lo demuestre” se convirtió en el eje de la apuesta.

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El tatuaje de Morena Rial con la frase “que lo demuestre” se volvió viral después del partido de Argentina e Inglaterra (Captura de video)
El tatuaje de Morena Rial con la frase “que lo demuestre” se volvió viral después del partido de Argentina e Inglaterra (Captura de video)

La reacción del grupo fue inmediata. Al comprobar que el resultado deportivo se daba a favor de su equipo, sus amigos insistieron en que cumpliera la promesa antes de la final. Focaccia relató que el clima de la reunión favoreció la ocurrencia: “Después de la cerveza número veinte ya es complicado”, dijo con humor. La dinámica de las promesas grupales se reforzó con otras apuestas, como dejar de fumar o de tomar cerveza.

Focaccia explicó que buscaba una promesa que generara un impacto y que escapara a lo convencional. En su relato, destacó que el objetivo era motivar al grupo y sumar una cuota de humor a la previa de la final. La historia se viralizó en sus redes sociales y despertó la curiosidad de quienes conocieron el caso.

El proceso del tatuaje y las reacciones personales

El tatuaje se realizó en la pierna, decisión tomada por el tatuador. Focaccia había propuesto hacerlo en el pecho, pero su amigo se negó: “Vos prometiste el tatuaje, no el lugar, así que te lo hago en la pierna”. El propio Focaccia reconoció que el tatuador cumplió su rol y que la imagen quedó bien lograda.

Focaccia organizó el tatuaje con un amigo tatuador, luego de que sus amigos le exigieran cumplir la promesa antes de la final (Captura de video)
Focaccia organizó el tatuaje con un amigo tatuador, luego de que sus amigos le exigieran cumplir la promesa antes de la final (Captura de video)

La familia de Focaccia reaccionó con sorpresa. Su madre le pidió que no lo hiciera: “Te pido por favor que no lo hagas, me da muchísima vergüenza”, le dijo, narró Focaccia. En tanto su padre delegó la decisión en la madre. A pesar de la desaprobación familiar, Focaccia sostuvo la promesa y completó el tatuaje.

Los amigos recibieron el video del momento y mostraron incredulidad y risas. El entorno social fue parte central de la historia, tanto en la gestación de la promesa como en la validación de su cumplimiento. Focaccia afirmó que el tatuaje es el “mejorcito” que tiene, ya que lo considera el que llevó a su equipo a la final.

Perspectivas, emociones y nuevos desafíos

Focaccia reconoció que el fútbol genera emociones intensas y que la experiencia lo conmovió. Describió la importancia de vivir el deporte en el barrio, rodeado de amigos y familiares, y cómo las promesas funcionan como ritual colectivo. Reflexionó sobre el significado de las apuestas y adelantó que planea cumplir nuevas promesas si su equipo vuelve a ganar.

Cuando le preguntaron si consideraría tatuarse por su club Gimnasia y Esgrima La Plata, respondió que la promesa podría ser incluso más excéntrica. Focaccia no descartó realizar otro tatuaje relacionado con la selección argentina o con figuras como Diego Maradona o Lionel Messi, al margen de las futuras promesas.

El tatuador, conocido como ‘El Colo’, también se sumó al juego de las promesas. Le propuso a Focaccia que, si el equipo ganaba nuevamente, él mismo se dejaría tatuar. Focaccia aceptó el reto, aunque aclaró que no tiene experiencia en el oficio.

La identidad futbolera y la cultura de las promesas

Focaccia subrayó la pertenencia al club Gimnasia y Esgrima La Plata y la tradición de sufrir por el fútbol. Compartió que no asistió nunca a un Mundial, pero que valora vivir los partidos en su ciudad y con su grupo de amigos. La experiencia del tatuaje se integró a su historia personal y a la cultura de las promesas deportivas.

La anécdota de Focaccia se suma a una larga serie de promesas y desafíos que los hinchas argentinos asumen durante los torneos y partidos decisivos. En este caso, la figura de More Rial adquirió un lugar inesperado en la piel de un aficionado, convirtiendo un hecho trivial en una historia que circuló entre risas y comentarios en redes sociales.

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