Una vacuna experimental contra el cáncer de páncreas mostró resultados positivos en personas de alto riesgo

La vacuna experimental mKRAS-VAX busca activar el sistema inmune contra mutaciones frecuentes en el gen KRAS (EFE)

Una vacuna experimental para prevenir el cáncer de páncreas en personas de alto riesgo mostró un perfil de seguridad favorable y generó respuestas inmunitarias duraderas en un ensayo clínico de fase 1 con 20 participantes. El trabajo, realizado por investigadores del Centro Oncológico Kimmel de la Universidad Johns Hopkins y de su Centro Skip Viragh para el Cáncer de Páncreas, evaluó mKRAS-VAX, una vacuna basada en péptidos dirigida a seis mutaciones comunes del gen KRAS, uno de los principales impulsores genéticos del cáncer de páncreas.

Los resultados fueron publicados en Cancer Discovery, revista de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer. En su cuenta de X, el médico y divulgador Eric Topol destacó el avance al comentar: “Esto es grande. Una vacuna para prevenir el cáncer de páncreas en individuos de alto riesgo”.

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El estudio se diseñó para medir seguridad e inmunogenicidad —no para demostrar eficacia preventiva—, pero sus autores sostienen que ofrece una prueba de concepto para avanzar con más ensayos clínicos orientados a prevención en población de riesgo.

Por qué el cáncer de páncreas suele detectarse tarde

El cáncer de páncreas presenta una de las tasas de supervivencia más bajas entre los tumores malignos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El páncreas, ubicado detrás de la parte baja del estómago, cumple funciones esenciales en la digestión y el control de la glucosa sanguínea, de acuerdo con información de Mayo Clinic.

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La baja tasa de supervivencia asociada al cáncer de páncreas se vincula principalmente con la ausencia de síntomas claros en las fases iniciales. Según Cleveland Clinic, las señales suelen manifestarse cuando el tumor ya afectó a otros órganos, lo que dificulta un diagnóstico temprano.

Qué tipo de cáncer es el más frecuente y cuáles son los síntomas más habituales

La ausencia de síntomas claros en etapas iniciales dificulta el diagnóstico temprano del cáncer de páncreas (Freepik)

El tipo más frecuente de la enfermedad es el adenocarcinoma ductal, que se origina en las células que recubren los conductos encargados de transportar las enzimas digestivas fuera del páncreas. La American Cancer Society detalla que el páncreas mide aproximadamente 15 centímetros (6 pulgadas) de largo y menos de 5 centímetros (2 pulgadas) de ancho, y se divide en cabeza, cuerpo y cola.

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Entre los síntomas más habituales se encuentran ictericia, orina oscura, heces de color claro, dolor abdominal o en la espalda, fatiga, náuseas, pérdida de peso, falta de apetito y aparición reciente de diabetes. En algunos casos, los pacientes pueden experimentar coágulos de sangre o picazón en la piel. El cáncer neuroendocrino pancreático puede presentar síntomas distintos, como diarrea y anemia.

El diagnóstico suele retrasarse porque los síntomas iniciales pueden ser vagos o confundirse con otras afecciones. Algunas personas reportan molestias como dolor de espalda o de estómago hasta un año antes de recibir el diagnóstico, y estos síntomas pueden intensificarse después de las comidas o al acostarse.

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La vacuna mKRAS-VAX: qué apunta a bloquear y por qué KRAS es clave

Las mutaciones en el gen KRAS están presentes en la mayoría de los casos de cáncer de páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El adenocarcinoma ductal pancreático suele desarrollarse a lo largo de muchos años a partir de lesiones precursoras, como los quistes pancreáticos, lo que abre una ventana para intervenciones preventivas. En ese proceso, las mutaciones del gen KRAS aparecen en la mayoría de los cánceres de páncreas y en la mayoría de las lesiones precancerosas pancreáticas.

La estrategia de mKRAS-VAX busca que el sistema inmunitario reconozca y destruya las células portadoras de mutaciones de KRAS antes de que puedan convertirse en cáncer. La vacuna evaluada se dirigió a las seis mutaciones KRAS más comunes en el cáncer de páncreas.

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Cómo fue el ensayo de fase 1: a quiénes incluyó y cómo se administró

El ensayo clínico de fase 1 incluyó a 20 personas con predisposición hereditaria y anomalías pancreáticas(Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio evaluó mKRAS-VAX en 20 participantes con predisposición hereditaria al cáncer de páncreas y una anomalía pancreática identificada mediante imágenes. Recibieron la vacuna entre abril de 2022 y febrero de 2026.

Se administraron cuatro dosis durante 13 semanas. Los investigadores monitorearon la seguridad y la respuesta inmunitaria mediante análisis de sangre y evaluaciones de seguimiento.

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Resultados principales: respuesta inmune, seguimiento y efectos adversos

El 90% de los participantes desarrolló una respuesta inmunitaria significativa tras la vacunación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron que 18 de 20 participantes (90%) desarrollaron una respuesta inmunitaria significativa a la vacuna. En promedio, registraron un aumento de 18,2 veces en respuestas de células T específicas para KRAS mutante, un indicador de que se activaron células capaces de reconocer esas mutaciones.

Análisis adicionales mostraron respuestas de células T CD4+ y CD8+ y producción de células T de memoria. En el seguimiento, los clones de células T específicas para KRAS mutante inducidos por la vacunación permanecieron detectables hasta dos años después.

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Tras un seguimiento medio de 16,5 meses, ninguno de los participantes desarrolló cáncer de páncreas ni una lesión pancreática de alto riesgo que requiriera extirpación quirúrgica.

En cuanto a la seguridad, todos los efectos adversos relacionados con el tratamiento se clasificaron como leves o moderados. Los más frecuentes fueron reacciones en el lugar de la inyección, fatiga, escalofríos y síntomas similares a los de la gripe, que se resolvieron sin necesidad de tratamiento.

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Qué limita el estudio y qué advierten los autores sobre la “prevención”

Los efectos adversos registrados por la vacuna fueron leves o moderados y se resolvieron sin tratamiento (Europa Press)

El equipo subrayó que el ensayo se diseñó principalmente para evaluar la seguridad y las respuestas inmunitarias, y no para determinar si la vacuna previene el cáncer de páncreas. Advirtieron que el tamaño reducido de la muestra y el período de seguimiento relativamente corto limitan las conclusiones sobre la eficacia clínica.

“Esto es solo el comienzo, pero los hallazgos sugieren que el sistema inmunitario se está activando”, afirma la Dra. Elizabeth Jaffee, coautora principal del estudio. “Aún nos queda mucho trabajo por hacer, pero este es un buen comienzo orientado a la prevención, algo que nadie había considerado antes”.

“Pensamos que si podemos observar una respuesta inmunitaria en pacientes con cáncer, la vacuna debería funcionar aún mejor en personas con mayor riesgo debido a antecedentes familiares, alteraciones genéticas o quistes en el páncreas”, afirma la Dra. Neeha Zaidi, profesora asociada de oncología y coautora principal del estudio.

Los resultados, dijo Michael Goggins, MD, coautor principal, respaldan la realización de más ensayos clínicos con este enfoque.

Factores de riesgo: qué es evitable, qué es hereditario y qué recomiendan los especialistas

Entre los factores de riesgo destacan tabaquismo, obesidad, diabetes y antecedentes familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los factores de riesgo, el doctor Pablo Capitanich, jefe del Sector Cirugía Vías Biliares y Páncreas del Hospital Alemán, señaló en una nota de Infobae al tabaquismo como el más importante y evitable.

Otros elementos que aumentan la probabilidad de aparición incluyen obesidad, sedentarismo, diabetes de larga evolución, pancreatitis crónica y consumo excesivo de alcohol en algunos pacientes. En el plano genético, entre un 5% y 10% de los casos están asociados a mutaciones hereditarias, como las de los genes BRCA1, BRCA2, PALB2 o el síndrome de Lynch. La exposición a productos como pesticidas y petroquímicos también incrementa el riesgo. Según Capitanich, muchos de estos factores pueden modificarse con cambios en el estilo de vida.

La prevención se basa principalmente en modificar hábitos y controlar factores de riesgo. Capitanich recomendó dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, evitar alimentos procesados, mantener un peso adecuado, aumentar la actividad física y controlar la diabetes. Para quienes tienen antecedentes hereditarios, señaló la importancia de realizar estudios genéticos y controles por imágenes periódicos.

Diagnóstico y tratamiento hoy: por qué solo una parte llega a cirugía

La mayoría de los diagnósticos de cáncer de páncreas se produce cuando la enfermedad ya está avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento del cáncer de páncreas depende del grado de avance de la enfermedad e incluye opciones como cirugía, quimioterapia, radioterapia o combinaciones de estas, según el equipo médico.

Capitanich advirtió que la falta de síntomas tempranos y de métodos efectivos de cribado complica la detección precoz, lo que convierte a esta enfermedad en un reto para la medicina. También señaló que la única alternativa curativa es la combinación de cirugía y quimioterapia sistémica, pero que solo entre 20% y 30% de los pacientes reciben el diagnóstico en una etapa que permite un tratamiento quirúrgico. Entre las técnicas quirúrgicas más usadas mencionó el procedimiento de Whipple, la pancreatectomía distal y la total.

La quimioterapia y radioterapia se utilizan como complemento o alternativa en casos avanzados. También se mencionan terapias dirigidas e inmunoterapia, en el marco de la medicina personalizada, junto con el desarrollo de pruebas genéticas, terapias combinadas y acceso a estudios genómicos.

Próximos pasos de investigación

La investigación continúa con nuevos ensayos en personas con quistes de alto riesgo para analizar el efecto de la vacuna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores iniciaron un estudio adicional para evaluar los efectos de la vacuna en pacientes con quistes pancreáticos de alto riesgo sometidos a resección quirúrgica. Ese trabajo buscará observar cómo las células inmunitarias inducidas por la vacuna afectan directamente al tejido pancreático precanceroso.

La vacuna KRAS se probó por primera vez en 2020 en pacientes que se habían sometido a cirugía y presentaban un alto riesgo de recurrencia del cáncer. El estudio, publicado en Nature Communications en 2026, observó que cuando la vacuna generaba una fuerte respuesta inmunitaria, esos pacientes permanecían libres de enfermedad durante al menos cinco años. Esa línea de investigación impulsó el enfoque preventivo en población de alto riesgo.