Por qué la vitamina B6 puede dejar de ser aliada y transformarse en un riesgo

La recomendación sanitaria refuerza el uso responsable de suplementos y la importancia de consultar a profesionales antes de sostener cualquier consumo por períodos prolongados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina B6 y sus funciones suele recibir menos atención que otros suplementos, aunque participa en más de 100 reacciones enzimáticas del organismo y cumple papeles ligados al metabolismo energético, el sistema nervioso, el estado de ánimo, el sueño y el equilibrio hormonal, según explicó Vogue.

La médica Christiane Mensching, generalista especializada en medicina preventiva y jefa de geriatría, lamentó ante el medio citado la escasa atención que recibe este micronutriente.

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La vitamina B6, también llamada piridoxina, sirve para apoyar la producción de energía, la síntesis de neurotransmisores y la formación de glóbulos rojos. Unos niveles adecuados pueden mantenerse con una ingesta equilibrada de alimentos y, si se recurre a suplementos, con control médico para evitar tanto la carencia como el exceso.

El consumo sostenido de vitamina B6 en forma de suplementos se asocia con riesgos neurológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos informes de la Clínica Mayo señalan que la vitamina B6 desempeña un papel esencial en la conversión de alimentos en energía y en el desarrollo de neurotransmisores que regulan el estado de ánimo. Un metaanálisis publicado en Nutrients indicó que la deficiencia de B6 puede asociarse con un mayor riesgo de trastornos depresivos, aunque los expertos enfatizan que la suplementación debe realizarse bajo indicación médica para evitar complicaciones.

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Estudios publicados en la revista JAMA Psychiatry señalan que la suplementación con vitamina B6 puede contribuir a la reducción de síntomas de ansiedad y depresión en adultos jóvenes.

Investigadores de la Universidad de Reading en Reino Unido observaron una mejoría significativa en el estado de ánimo de los participantes tras varias semanas de administración controlada, aunque recomiendan que estos resultados se interpreten como parte de un abordaje integral de la salud mental y no como tratamiento único.

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La Organización Mundial de la Salud prioriza la obtención de vitamina B6 a través de una alimentación balanceada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma biológicamente activa de esta vitamina es el piridoxal-5-fosfato, que actúa como coenzima y participa en más de 100 reacciones del cuerpo. Su papel resulta especialmente relevante en el metabolismo de proteínas, grasas e hidratos de carbono.

Rhian Stephenson, nutricionista y fundadora de Artah, dijo a Vogue que la vitamina B6 es necesaria para producir neurotransmisores como serotonina, dopamina y melatonina. También la vinculó con la síntesis y el equilibrio de hormonas sexuales, entre ellas el estrógeno y la progesterona.

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Stephenson añadió que este nutriente interviene en la producción de glóbulos rojos y hemoglobina. También indicó que hace falta para absorber vitamina B12, lo que contribuye a la formación normal de glóbulos rojos y al funcionamiento regular de los nervios.

En el embarazo, la vitamina B6 requiere especial cuidado con la suplementación y la dosis, y se recomienda priorizar la alimentación balanceada y la indicación profesional antes de incorporar cápsulas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) destaca que la vitamina B6 es esencial para el desarrollo cerebral durante el embarazo y la infancia, y para el sistema inmunológico en todas las etapas de la vida. El NIH subraya la importancia de mantener niveles adecuados de este micronutriente mediante la dieta, priorizando la ingesta de fuentes alimentarias frente a la suplementación indiscriminada.

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El Instituto Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) advierte que el exceso sostenido de vitamina B6, especialmente en forma de suplementos, puede ocasionar daños neurológicos irreversibles. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda priorizar la obtención de la vitamina a través de la alimentación balanceada y consultar siempre a un profesional antes de iniciar cualquier suplementación.

Cómo influye la vitamina B6 en el cerebro, el sueño y el ciclo menstrual

El Instituto Nacional de Salud del Reino Unido alerta sobre posibles daños irreversibles por exceso prolongado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina B6 también participa en la producción de noradrenalina y GABA, sustancias mensajeras relacionadas con el estado de ánimo, la atención, la motivación, la respuesta al estrés y el sueño. Según Mensching, una carencia puede reflejarse en fatiga, problemas de concentración, cambios de humor, nerviosismo o alteraciones del sueño.

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La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) confirma la relación entre una ingesta adecuada de vitamina B6 y el funcionamiento normal del sistema nervioso, así como de la función psicológica. Varios estudios clínicos y metaanálisis apuntan a un alivio de algunos síntomas premenstruales, aunque la solidez de esa relación varía según el síntoma.

Mensching señaló que el síndrome premenstrual puede acompañarse de culpa, agresividad, trastornos del sueño o cambios intensos del estado de ánimo. Por eso indicó que las mujeres con esos síntomas deberían comprobar que sus niveles de vitamina B6 se encuentren dentro del rango normal.

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El estrés lleva a muchas personas a recurrir a vitaminas como la B6, pero la recomendación sanitaria insiste en evitar la suplementación prolongada sin control y en priorizar la alimentación equilibrada y la consulta profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stephenson sostuvo además que esta vitamina se usa con frecuencia como apoyo en casos de ansiedad y depresión, asociados a bajo estado de ánimo, estrés e irritabilidad. También afirmó que suele aparecer en suplementos prenatales y de fertilidad para respaldar el equilibrio hormonal.

Síntomas de déficit y cuándo consultar al médico

Entre los signos frecuentes de niveles bajos figuran alteración del estado mental, neuropatía, erupciones cutáneas y grietas en las comisuras de la boca, según Stephenson. La nutricionista añadió que la falta de vitamina B6 también puede contribuir a desequilibrios hormonales y a un empeoramiento de los problemas menstruales.

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La advertencia sanitaria refuerza la importancia de leer etiquetas y respetar cantidades recomendadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos graves, la deficiencia puede causar dermatitis y anemia. El artículo también menciona que la vitamina B6 ayuda a descomponer la homocisteína, un marcador que Mensching vinculó con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular cuando aparece elevado.

Si una persona sospecha un déficit, Stephenson recomendó consultar al médico para valorar análisis de sangre y definir la mejor forma de corregirlo. La evaluación clínica cobra peso porque los síntomas pueden confundirse con otros problemas y porque el control también sirve para evitar un exceso.

Alimentos, dosis y riesgos de tomar vitamina B6 sin supervisión

El enfoque responsable de la suplementación prioriza seguridad, seguimiento y hábitos alimentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mensching explicó que la vitamina B6 está presente en alimentos de origen animal y vegetal. Entre las fuentes citó aves de corral, carne, huevos, patatas, legumbres, cereales integrales, avena, plátanos, frutos secos y semillas.

La médica hizo una salvedad con el pescado por la posible presencia de contaminantes en ciertas especies. Por ese motivo, dijo que prefería obtener este nutriente mediante suplementos de alta calidad u otras fuentes adecuadas antes que a través de un consumo elevado de pescado.

El requerimiento diario aproximado en adultos se sitúa entre 1,4 y 1,6 miligramos, y puede aumentar en etapas como el embarazo o en períodos de estrés. Aun así, Mensching advirtió que más cantidad no implica un mayor beneficio.

Los suplementos de vitamina B6 requieren atención especial cuando se combinan con otros productos nutricionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista remarcó que la vitamina B6 es una de las pocas vitaminas hidrosolubles que pueden causar efectos adversos si se toman dosis altas durante mucho tiempo. Entre esos problemas citó entumecimiento u hormigueo.

Antes de empezar a suplementar, y también durante ese proceso, el seguimiento médico permite comprobar si la ingesta corrige una carencia sin sobrepasar el rango adecuado. Esa vigilancia es la forma de evitar que el tratamiento pase de insuficiente a excesivo.