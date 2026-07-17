Más de 100 estudiantes impulsan propuestas para incluir a personas con discapacidad en universidades salvadoreñas

Redactaron un manifiesto para eliminar barreras a estudiantes con discapacidad en cinco universidades (Foto cortesía PNUD El Salvador)

Más de 100 estudiantes de cinco universidades salvadoreñas participaron en el Foro Interuniversitario de Estudiantes para la Inclusión, donde impulsaron propuestas para eliminar barreras de exclusión que afectan a las personas con discapacidad en la educación superior. El encuentro se realizó en El Salvador, según informó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El foro fue organizado por EducAid en el marco del proyecto Prudencia: Voces Ciudadanas, con apoyo del PNUD y financiamiento de la Unión Europea. La iniciativa busca fortalecer el rol de las juventudes como agentes en la transformación social y la construcción de espacios educativos más accesibles.

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La participación contó con estudiantes de la universidad estatal salvadoreña y de universidades privadas. Participaron la Universidad Don Bosco (UDB), la Universidad de El Salvador (UES), la Universidad Pedagógica, la Universidad Politécnica y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Obstáculos detectados en la educación superior

Durante la jornada, los asistentes analizaron obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito universitario. Según el informe Análisis sobre la situación de las personas con discapacidad en El Salvador, 2023, elaborado por el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD) y el UNFPA, más del 22,4% de las personas con discapacidad en el país nunca asistió a un centro educativo.

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Estudiantes universitarios en El Salvador preparan un manifiesto sobre inclusión y se abre una pregunta clave para cinco campus (Foto cortesía PNUD El Salvador)

Esa cifra fue retomada en espacios de trabajo en los que los jóvenes identificaron desafíos culturales, económicos, institucionales y sociales.

El manifiesto que entregarán a las universidades

El evento incluyó mesas temáticas y sesiones de diálogo entre estudiantes y líderes comunitarios. Los participantes realizaron un mapeo de puentes y barreras que permitió sistematizar experiencias y generar propuestas orientadas a eliminar la exclusión.

Como resultado, redactaron de manera colectiva un manifiesto estudiantil que sintetiza los desafíos detectados y plantea recomendaciones para avanzar hacia universidades más inclusivas y participativas. Según detalló el PNUD, el documento será entregado formalmente a las autoridades de las universidades involucradas para impulsar su incorporación en los procesos de mejora institucional.

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El PNUD señaló que el FINESI también fortalece las redes de colaboración entre estudiantes, instituciones académicas y liderazgos comunitarios. El objetivo es consolidar un modelo universitario más abierto y equitativo para las personas con discapacidad en El Salvador.

Más de 100 estudiantes y cinco universidades en El Salvador: un foro, un dato alarmante y la agenda para abrir la educación superior a la discapacidad (Foto cortesía PNUD El Salvador)

Condiciones de país para la inclusión

Vale mencionar que en 2025, El Salvador emitió las leyes de disolución, liquidación y traslado del funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM), para que estas sean asumidas por el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE).

Las iniciativas impulsadas por el gobierno, a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, emitieron un plazo de seis meses para llevar a cabo la liquidación de ambas instituciones. La misión de la institución se basa en eliminar las barreras que impidan transformar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, generando un El Salvador donde se promueva, impulse, proteja, garantice el derecho de igualdad y no discriminación.

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