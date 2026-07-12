Salud

Cómo una progresión simple convierte el ejercicio en rutina y no en castigo

Aspectos como la preparación previa, la movilidad y la recuperación suelen quedar en segundo plano, aunque son claves para entrenar mejor, reducir molestias y sostener el proceso sin interrupciones durante las primeras semanas

Guardar
Google icon
Dos mujeres y un hombre en un gimnasio. Una mujer salta la cuerda, otra hace abdominales con una pelota medicinal y el hombre corre junto a conos.
La progresión gradual define la continuidad en la actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezar en el ejercicio suele traer errores frecuentes cuando una persona intenta cambiar sus hábitos de golpe y sin una progresión realista. Un artículo de Life and Health Network advierte que ese impulso inicial puede traducirse en dolor, desánimo e incluso lesiones si el plan no se adapta al punto de partida de cada persona.

Una de las fallas más comunes consiste en exigirle al cuerpo demasiado desde la primera semana. Ese exceso de esfuerzo puede dejar los músculos tan resentidos que la persona ni siquiera logre completar los entrenamientos previstos para los días siguientes.

PUBLICIDAD

La revista citada señala que ese desgaste dificulta la recuperación física y también vuelve el ejercicio una experiencia mentalmente agotadora. Ese punto pesa más al comienzo, cuando la constancia resulta decisiva para sostener cualquier objetivo, ya sea bajar de peso o ganar masa muscular.

Infografía sobre progresión gradual en ejercicio. Ilustraciones de personas, escalones, pesas, comida saludable, texto explicativo y logotipo Infobae.
Un inicio demasiado intenso aumenta el desánimo y la fatiga acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American College of Sports Medicine (ACSM) insisten en que la progresión gradual en la actividad física reduce significativamente el riesgo de lesiones musculoesqueléticas en quienes recién inician un programa de ejercicios.

PUBLICIDAD

Un informe de la ACSM subraya que “el aumento repentino en la intensidad o el volumen del entrenamiento es una de las principales causas de sobrecarga y abandono en principiantes”, por lo que recomienda aumentos no mayores al 10 % semanal en la carga total para permitir que el cuerpo se adapte de forma segura.

Disfrutar el proceso importa tanto como fijarse una meta. Si la motivación se agota antes de consolidar la rutina, o si la exigencia supera la preparación real, el riesgo de lesión aumenta y el avance puede frenarse por completo.

Hombre corriendo con gorro, chaqueta naranja, pantalones oscuros y guantes en un parque con árboles de hojas otoñales y rascacielos al fondo.
La constancia pesa más que la motivación del primer impulso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso se recomienda una entrada gradual a la actividad física. La propuesta pasa por empezar con ejercicios con el propio peso corporal, sesiones de cardio más cortas y trabajo de flexibilidad y movilidad articular, antes de pasar a cargas externas o períodos más largos de ejercicio aeróbico.

Otra equivocación frecuente consiste en ignorar la flexibilidad y la movilidad articular. El texto explica que la primera alude a la capacidad de los músculos para estirarse, mientras la segunda abarca los factores que influyen en la mecánica de las articulaciones y en su amplitud de movimiento.

Aunque esos ejercicios no parezcan vinculados de forma directa con perder peso o desarrollar músculo, Life and Health Network sostiene que sí aportan a la continuidad del entrenamiento, la cual debería formar parte central de cualquier objetivo físico a largo plazo.

Futbolista masculino joven sentado en campo de césped verde bajo el sol, estirando la pierna izquierda, tocando su zapato azul con las manos. Al fondo, árboles y portería.
La flexibilidad aporta amplitud y ayuda a evitar compensaciones en el cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo advierte además que, si una persona no puede adoptar una posición correcta o mantener una técnica adecuada sin peso, tampoco podrá hacerlo al añadir carga. También indica que una rigidez que obliga a compensar cada fase de la carrera puede alterar la mecánica del movimiento y terminar en una lesión.

A partir de esa lógica, se considera necesarios un calentamiento adecuado y una integración planificada del trabajo de flexibilidad y movilidad articular. Esa base, afirma, forma parte de cualquier programa de ejercicio que aspire a durar.

La Mayo Clinic señala que incorporar rutinas de flexibilidad y movilidad articular no solo mejora el rango de movimiento, sino que también previene esguinces, desgarros y otras lesiones frecuentes en quienes retoman la actividad física luego de un periodo de inactividad.

Mujer con cabello rizado sobre una colchoneta de yoga, realizando abdominales con las manos detrás de la cabeza, en una sala con sofá, plantas y muebles.
La técnica correcta sostiene el avance y reduce la probabilidad de sobrecargas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una revisión publicada en British Journal of Sports Medicine confirma que los programas que incluyen ejercicios de calentamiento y estiramientos dinámicos disminuyen la incidencia de lesiones articulares hasta en un 30 % frente a quienes omiten estas prácticas esenciales.

En la alimentación, el error habitual es modificar demasiado la dieta en muy poco tiempo. El artículo menciona que muchas personas recortan calorías en exceso para adelgazar o suman demasiadas si buscan aumentar músculo, cuando un ajuste tan brusco suele ser difícil de sostener.

Como alternativa, propone calcular primero cuántas calorías se consumen en la actualidad y observar el peso corporal hasta encontrar un nivel relativamente estable. Una vez identificado ese punto, reemplazar de manera gradual la comida ultraprocesada o de baja calidad nutricional por opciones más saludables.

Una mujer con ropa deportiva sujeta una pesa rusa en un gimnasio. Detrás se observan filas de mancuernas, otras pesas rusas y equipos.
El dolor muscular no es el indicador principal de un entrenamiento efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma idea de progresión vale para la mesa y para el entrenamiento. Tras sustituir los alimentos menos convenientes, recién entonces conviene modificar la cantidad total de calorías, ya sea para subirla o reducirla, con un esquema que la persona pueda mantener en el tiempo.

El artículo también cuestiona la idea de que transpirar mucho o sentir dolor muscular sea la meta principal. Se puede ganar músculo sin acabar adolorido y gastar calorías sin terminar empapado en sudor.

Entrenar descalzo, entrenamiento sin calzado, sin calzado.- (Imagen ilustrativa Infobae)
Un calentamiento planificado prepara al sistema muscular para el esfuerzo. (Imagen ilustrativa Infobae)

En lugar de perseguir esa sensación, se plantea tres prioridades: cuidar la técnica, preservar la salud y avanzar un poco cada semana. Existen muchas formas de moverse y una gran variedad de programas de entrenamiento de fuerza, por lo que elegir una actividad disfrutable aumenta las posibilidades de seguir con ella y obtener resultados duraderos.

Convertir la rutina en una progresión, no en una prueba de resistencia desde el primer día. El consejo atribuido a Patrick Wood, entrenador atlético certificado y especialista certificado en fuerza y acondicionamiento, además de propietario de PW Fitness, apunta a construir hábitos de ejercicio y alimentación que puedan sostenerse en el tiempo.

Temas Relacionados

Actividad FísicaHábitos SaludablesPrevención de LesionesEjercicioEntrenamientoEstilo de VidaSaludableNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los bosques con más variedad de árboles almacenan más carbono, regulan mejor el agua y protegen el suelo

Un estudio internacional con participación argentina analizó 846 cuencas hidrográficas. Por qué los científicos recomiendan repensar las estrategias de conservación y manejo forestal a partir de los resultados

Los bosques con más variedad de árboles almacenan más carbono, regulan mejor el agua y protegen el suelo

Factores silenciosos que provocan la pérdida de músculo durante las pausas

Menor intensidad en los entrenamientos, cambios en la alimentación y descanso insuficiente forman un escenario que favorece el retroceso muscular

Factores silenciosos que provocan la pérdida de músculo durante las pausas

Cómo saber si tengo estrés crónico y qué hacer para reducir sus efectos en la salud física y mental

El ritmo actual llevó a normalizar el mal descanso, el agotamiento constante y otros síntomas que pueden dar cuenta de un cuadro que requiere atención. Especialistas consultados por Infobae indicaron qué señales observar

Cómo saber si tengo estrés crónico y qué hacer para reducir sus efectos en la salud física y mental

Cuatro técnicas de automasaje que ayudan a aliviar la tensión lumbar

Casi no hay silver al que esa zona de la columna no le dé problemas. La parte baja de la espalda o posterior de la cintura necesita cuidados y sobre todo prevención para evitar males mayores como el dolor crónico

Cuatro técnicas de automasaje que ayudan a aliviar la tensión lumbar

Alimentos que aportan más magnesio que una banana por porción

El repaso incluye semillas, frutos secos, legumbres, cereales y verduras, con cantidades por onza o media taza que permiten comparar el mineral de manera directa

Alimentos que aportan más magnesio que una banana por porción

DEPORTES

El alocado festejo en la TV de España luego del sufrido triunfo de Argentina ante Suiza: la reacción al golazo de Julián Álvarez

El alocado festejo en la TV de España luego del sufrido triunfo de Argentina ante Suiza: la reacción al golazo de Julián Álvarez

Cinco frases de Messi tras la victoria de Argentina ante Suiza: del elogio a Julián Álvarez a su primera vez frente a Inglaterra

“Partido con cuentas pendientes” y “una cita con Messi”: las repercusiones en Inglaterra tras la clasificación de Argentina

El posteo de Antonela Roccuzzo para celebrar el pase de Argentina a las semifinales del Mundial: “Un pasito más”

Tensión en Inglaterra por el cruce entre el DT Thomas Tuchel y la figura Jude Bellingham tras la clasificación a semifinales del Mundial

TELESHOW

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

Elina Firpo y Lucía Zin Ungaro: la amistad como motor y los secretos de la serie que redefine el amor a los veinte

La sensual producción de fotos de Cami Mayan en la previa al gol de Alexis Mac Allister con la Selección

Mirtha Legrand contó cómo fue su diálogo con la mamá de Lionel Messi: “Hablamos mucho”

Mirtha Legrand apostó por un look mundialista inspirado en el partido entre Argentina y Suiza

INFOBAE AMÉRICA

Irán advirtió a EEUU que “la era de los acuerdos unilaterales ha terminado”

Irán advirtió a EEUU que “la era de los acuerdos unilaterales ha terminado”

¿Cómo regular la Inteligencia Artificial?

La AMIA no pertenece al pasado

Los bosques con más variedad de árboles almacenan más carbono, regulan mejor el agua y protegen el suelo

Ecuador incautó más de una tonelada y media de cocaína escondida en un contenedor de fruta destinado a Dinamarca