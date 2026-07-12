Cómo una progresión simple convierte el ejercicio en rutina y no en castigo

La progresión gradual define la continuidad en la actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezar en el ejercicio suele traer errores frecuentes cuando una persona intenta cambiar sus hábitos de golpe y sin una progresión realista. Un artículo de Life and Health Network advierte que ese impulso inicial puede traducirse en dolor, desánimo e incluso lesiones si el plan no se adapta al punto de partida de cada persona.

Una de las fallas más comunes consiste en exigirle al cuerpo demasiado desde la primera semana. Ese exceso de esfuerzo puede dejar los músculos tan resentidos que la persona ni siquiera logre completar los entrenamientos previstos para los días siguientes.

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La revista citada señala que ese desgaste dificulta la recuperación física y también vuelve el ejercicio una experiencia mentalmente agotadora. Ese punto pesa más al comienzo, cuando la constancia resulta decisiva para sostener cualquier objetivo, ya sea bajar de peso o ganar masa muscular.

Un inicio demasiado intenso aumenta el desánimo y la fatiga acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American College of Sports Medicine (ACSM) insisten en que la progresión gradual en la actividad física reduce significativamente el riesgo de lesiones musculoesqueléticas en quienes recién inician un programa de ejercicios.

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Un informe de la ACSM subraya que “el aumento repentino en la intensidad o el volumen del entrenamiento es una de las principales causas de sobrecarga y abandono en principiantes”, por lo que recomienda aumentos no mayores al 10 % semanal en la carga total para permitir que el cuerpo se adapte de forma segura.

Disfrutar el proceso importa tanto como fijarse una meta. Si la motivación se agota antes de consolidar la rutina, o si la exigencia supera la preparación real, el riesgo de lesión aumenta y el avance puede frenarse por completo.

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La constancia pesa más que la motivación del primer impulso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso se recomienda una entrada gradual a la actividad física. La propuesta pasa por empezar con ejercicios con el propio peso corporal, sesiones de cardio más cortas y trabajo de flexibilidad y movilidad articular, antes de pasar a cargas externas o períodos más largos de ejercicio aeróbico.

Otra equivocación frecuente consiste en ignorar la flexibilidad y la movilidad articular. El texto explica que la primera alude a la capacidad de los músculos para estirarse, mientras la segunda abarca los factores que influyen en la mecánica de las articulaciones y en su amplitud de movimiento.

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Aunque esos ejercicios no parezcan vinculados de forma directa con perder peso o desarrollar músculo, Life and Health Network sostiene que sí aportan a la continuidad del entrenamiento, la cual debería formar parte central de cualquier objetivo físico a largo plazo.

La flexibilidad aporta amplitud y ayuda a evitar compensaciones en el cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo advierte además que, si una persona no puede adoptar una posición correcta o mantener una técnica adecuada sin peso, tampoco podrá hacerlo al añadir carga. También indica que una rigidez que obliga a compensar cada fase de la carrera puede alterar la mecánica del movimiento y terminar en una lesión.

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A partir de esa lógica, se considera necesarios un calentamiento adecuado y una integración planificada del trabajo de flexibilidad y movilidad articular. Esa base, afirma, forma parte de cualquier programa de ejercicio que aspire a durar.

La Mayo Clinic señala que incorporar rutinas de flexibilidad y movilidad articular no solo mejora el rango de movimiento, sino que también previene esguinces, desgarros y otras lesiones frecuentes en quienes retoman la actividad física luego de un periodo de inactividad.

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La técnica correcta sostiene el avance y reduce la probabilidad de sobrecargas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una revisión publicada en British Journal of Sports Medicine confirma que los programas que incluyen ejercicios de calentamiento y estiramientos dinámicos disminuyen la incidencia de lesiones articulares hasta en un 30 % frente a quienes omiten estas prácticas esenciales.

En la alimentación, el error habitual es modificar demasiado la dieta en muy poco tiempo. El artículo menciona que muchas personas recortan calorías en exceso para adelgazar o suman demasiadas si buscan aumentar músculo, cuando un ajuste tan brusco suele ser difícil de sostener.

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Como alternativa, propone calcular primero cuántas calorías se consumen en la actualidad y observar el peso corporal hasta encontrar un nivel relativamente estable. Una vez identificado ese punto, reemplazar de manera gradual la comida ultraprocesada o de baja calidad nutricional por opciones más saludables.

El dolor muscular no es el indicador principal de un entrenamiento efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma idea de progresión vale para la mesa y para el entrenamiento. Tras sustituir los alimentos menos convenientes, recién entonces conviene modificar la cantidad total de calorías, ya sea para subirla o reducirla, con un esquema que la persona pueda mantener en el tiempo.

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El artículo también cuestiona la idea de que transpirar mucho o sentir dolor muscular sea la meta principal. Se puede ganar músculo sin acabar adolorido y gastar calorías sin terminar empapado en sudor.

Un calentamiento planificado prepara al sistema muscular para el esfuerzo. (Imagen ilustrativa Infobae)

En lugar de perseguir esa sensación, se plantea tres prioridades: cuidar la técnica, preservar la salud y avanzar un poco cada semana. Existen muchas formas de moverse y una gran variedad de programas de entrenamiento de fuerza, por lo que elegir una actividad disfrutable aumenta las posibilidades de seguir con ella y obtener resultados duraderos.

Convertir la rutina en una progresión, no en una prueba de resistencia desde el primer día. El consejo atribuido a Patrick Wood, entrenador atlético certificado y especialista certificado en fuerza y acondicionamiento, además de propietario de PW Fitness, apunta a construir hábitos de ejercicio y alimentación que puedan sostenerse en el tiempo.