El comando antisecuestros en Guatemala captura a dos acusados de fingir un secuestro para exigir unos$10,499 dólares

Uniformados de una unidad antinarcóticos escoltan a personas detenidas, una de ellas esposada, en el marco de una operación policial. (PNCdeGuatemala)

El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil capturó este 11 de julio de 2026 a dos personas acusadas de fingir un secuestro para exigir Q80 mil a los familiares de una mujer de 42 años en Quiché, un caso que derivó en el decomiso de dinero, un teléfono y un vehículo, y en su consignación por simulación de delito de plagio o secuestro.

La denuncia que activó la pesquisa había sido presentada ante el Ministerio Público el 7 de julio. Según informó la PNC en sus canales oficiales, los implicados pedían la entrega en efectivo a cambio de la supuesta liberación de la mujer.

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La investigación permitió establecer que la presunta víctima no estaba retenida contra su voluntad. La captura se realizó en la aldea Carranza, San Juan Sacatepéquez, en la ruta hacia Mixco, donde fueron detenidos Oved “N”, de 29 años, y Ana “N”.

Durante el operativo, los investigadores incautaron Q4.040, un teléfono celular y un vehículo en el que ambos se movilizaban. Todo quedó a disposición de las autoridades como parte del expediente.

Billetes de cien quetzales, un vehículo tipo minivan con matrícula guatemalteca y dos teléfonos móviles se observan en tres tomas sobre superficies de concreto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura por la falsa privación de libertad se produjo tras una denuncia presentada cuatro días antes

La policía indicó que los familiares habían recibido una llamada en la que se exigían los 80 mil quetzales con la promesa de no atentar contra la integridad física de la mujer. El seguimiento del caso llevó a los agentes hasta el punto donde localizaron a los dos detenidos.

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Ambos fueron puestos a disposición de un juez por el delito de simulación de delito de plagio o secuestro. La imputación alcanzó tanto al supuesto secuestrador como a la mujer presentada inicialmente como víctima.

En un operativo distinto, agentes de la Comisaría 61 de la PNC capturaron en el barrio El Centro de Melchor de Mencos, Petén, a Byron “N”, de 21 años, señalado por tráfico ilegal de personas. La orden de aprehensión en su contra había sido emitida el 13 de mayo de 2026 por un juzgado de Zacapa.

Policías de la Comisaría de 62 capturaron a Byron “N”, de 21 años, en el barrio El Centro, Melchor de Mencos, Petén, por el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos (PNCdeGuatemala)

La institución policial precisó que se trata de la detención número 36 del año por ese delito. La operación forma parte de la estrategia contra redes dedicadas al tráfico de migrantes.

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Guatemala registró 34.110 retornos de migrantes y una baja de 18% en el tránsito

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, hasta el 9 de julio de 2026 habían retornado al país 34.110 personas migrantes, en su mayoría originarias de Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango.

El mismo organismo reportó 1.155 movimientos de migrantes en tránsito, una reducción de 18% frente a abril, cuando se contabilizaron 1.408. Pese a esa baja, la entidad sostuvo que la tendencia del tránsito hacia el norte del continente se mantiene.

En otros procedimientos, la policía detuvo en el barrio El Cementerio de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, a Hirolindo “N”, de 35 años, a quien le incautó una pistola Glock calibre .45 con una tolva, sin la documentación correspondiente. Además, tenía una orden de aprehensión emitida el 24 de abril de 2026 por portación ilegal de arma de fuego.

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En la aldea Palín, Nuevo Progreso, San Marcos, fue detenido José “N”, de 27 años, sorprendido en flagrancia con un arma de fuego calibre .22 sin licencia. En la colonia 15 de septiembre de La Gomera, Escuintla, agentes de la Comisaría 35 capturaron a Lester “N”, de 27 años, cuando amenazaba de muerte a otro hombre y le decomisaron una pistola 9 mm con cargador y 16 municiones sin licencia.

Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron detenidos en la zona 6 de Villa Nueva cuando se desplazaban en una motocicleta con reporte de robo registrado en mayo de 2026 en la zona 4 de ese municipio. La PNC indicó que ambos portaban dos armas con cartuchos en la recámara y que la investigación apunta a que se dirigían a cometer un crimen.

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En el barrio El Esfuerzo de La Libertad, Petén, fue arrestado Arnulfo “N”, de 48 años, señalado de realizar disparos al aire mientras consumía bebidas alcohólicas y portaba una pistola calibre 9 mm sin documentación. En la aldea Sabaneta de Poptún fue capturado Jacobo “N”, de 44 años, también por portar ilegalmente una pistola.

Agentes de la Comisaría 21 capturaron además a Darío “N”, de 39 años, en el barrio El Cementerio de Comapa, Jutiapa. Portaba una pistola 9 mm con un cargador y 31 municiones y, aunque tenía licencia de portación, fue sorprendido bajo efectos de licor.