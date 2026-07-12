Mirtha Legrand contó cómo fue su diálogo con la mamá de Lionel Messi: “Hablamos mucho”

La histórica conductora habló del llamado que intercambió con la mamá del Diez

Desde sus memes luchando contra Tutankamón hasta destruyendo pirámides, Mirtha Legrand se convirtió en todo un personaje tras el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto. Así las cosas, este sábado, la Chiqui reveló el diálogo que mantuvo al final del partido con la mamá de Lionel Messi.

Todo comenzó cuando Legrand recordó aquella charla. “¿Saben que en ese momento sonó mi teléfono y saben quién era? La mamá de Messi”, comenzó diciendo ante la atenta mirada de Juan Gil Navarro, Marta González, Gabriela Sari y Mario Maurice, sus invitados a cenar.

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Acto seguido, Mirtha contó con lujo de detalles la charla que mantuvo con Celia María Cuccittini y la emoción que esta tenía: “Yo hablo mucho a veces, no muy seguido con ella. Y me decía: “Sos un amor, Mirtha”. Lloraba, yo lloraba también. Éramos dos lloronas llorando, ella con motivo muy distinto al mío, ¿no? Como madre de Lionel, pero estaba emocionadísima y cortamos enseguida porque queríamos seguir viendo”.

Para cerrar, la histórica conductora destacó el valor que tuvo aquel breve diálogo en su vida: “Eso no se olvida jamás. Yo ese momento no lo olvidaré, no lo olvidaré mientras viva, porque fue algo increíble”.

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Celia María Cuccittini, la madre de Lionel Messi

Más allá del llamado, Mirtha vivió el 3 a 2 ante Egipto a pura emoción. “Yo cuando estoy muy emocionada así, muy alegre, muy contenta, muy feliz con lo que ha sucedido, lloro de emoción. Y esta vez lloré”, explicó la conductora en Hablemos de esto (TN).

El conductor la presentó como “la Messi de la televisión argentina” y ella respondió a la altura: “Habla la Faraona”. El apodo no fue casual. Durante los días previos al partido, los memes que cruzaban su figura con el mundo del antiguo Egipto habían inundado las redes. Mirtha los tomó con humor: “Me hace gracia, me hace gracia todo lo que ha generado este campeonato”.

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Contó que vio algunos de los videos generados con inteligencia artificial y que en varios aparecía con la camiseta argentina. “Otras estoy con Tutankamón. Otras soy Cleopatra”, dijo entre risas. Y agregó una reflexión que fue más allá del chiste: “Yo creo que nos ha unido bastante a los argentinos, nos ha unido”.

La Chiqui, que alentó a la selección nacional en todos los mundiales, habló luego del triunfo (Video: Hablemos de esto-TN)

El momento más personal de la charla llegó cuando reveló que, apenas terminado el partido, llamó a Celia, la madre de Messi. “Lloré de emoción. Hablé con la mamá de Messi también, la llamé. Estaba llorando ella también de emoción”, contó. Cuando le preguntaron qué le dijo Celia, Mirtha describió el intercambio con precisión: “Te amo, Mirtha, te amo, Mirtha. Nada, esas llamadas rápidas de cariño, cariñosas”. Aclaró que le pareció que Celia estaba en Rosario, aunque no pudo confirmarlo.

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Sobre Messi, Mirtha fue categórica: “Él es un genio, él es un genio. Nació para eso”. Y detalló que lo vio emocionado en la cancha: “Yo lo vi a él medio que se secaba los ojos”. El penal, en cambio, fue otra historia. “Sufrí muchísimo. No, no, sufrí muchísimo. Yo creo que él también sufrió”.

Lamentó no haber viajado a Atlanta. Su nieta Marcela y su yerno Nacho sí fueron, y desde el estadio le mandaron impresiones en tiempo real. “Me dice Marcela que la gente no se quiere ir del estadio, que están ahí, se quedan”, contó. Explicó que decidió quedarse en Buenos Aires para no dejar su programa, aunque admitió: “A veces hay que dejar”.

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Durante el partido, Mirtha confesó que llegó a pensar en cómo recibirían al equipo si perdía. “Yo pensaba: se tienen que volver a Buenos Aires, ¿cómo lo van a recibir? No va a haber gente en el aeropuerto. Nadie lo va a recibir, pobres”. Segundos después, Argentina empezó a hacer goles y el escenario cambió por completo.