El alocado festejo en la TV de España luego del sufrido triunfo de Argentina ante Suiza: la reacción al golazo de Julián Álvarez

El reconocido programa español transmitió el duelo que ganó la Albiceleste en la prórroga

La transmisión internacional del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo un foco ineludible en la cobertura especial de El Chiringuito, el popular programa deportivo de España. Durante la emisión, los comentaristas y el relator vivieron cada instante del encuentro con intensidad, alternando entre la euforia, la preocupación y la incredulidad, en una jornada que mantuvo en vilo a la audiencia hasta el último minuto.

Desde el inicio, la narración de Álex Silvestre, acompañado por Lobo Carrasco y Jorge D’Alessandro, transmitió la expectativa que rodeaba el choque. El primer gol argentino, convertido por Alexis Mac Allister tras un centro de Lionel Messi a los 10 minutos, generó un estallido inmediato en el estudio. Tanto Silvestre como sus colegas celebraron la ventaja albiceleste con entusiasmo: “Golazo de Argentina”, gritó el relator, mientras Carrasco y D’Alessandro festejaban el tanto que, en ese momento, parecía encaminar el partido para la Scaloneta hacia un duelo más abierto y accesible que los dos anteriores frente a Egipto y Cabo Verde.

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Sin embargo, el tono de la transmisión comenzó a cambiar a medida que avanzaba el primer tiempo. El equipo de El Chiringuito advirtió sobre la merma en el rendimiento de Argentina y la creciente peligrosidad de Suiza. Las intervenciones de Jorge D’Alessandro se volvieron más críticas, marcando el pulso de la transmisión: “Decepcionante, es realmente decepcionante”, expresó antes de que llegara el empate suizo, que se produjo a los 67 minutos por medio de Dan Ndoye. La reacción fue casi silenciosa, en contraste con la algarabía inicial. Carrasco aplaudió con gestos de descontento y Silvestre subrayó el momento con un breve análisis: “Lo estábamos avisando. Lo decía Jorge, lo decía Lobo. ‘Decepcionante partido de Argentina hasta el momento. Hay que tener cuidado con Suiza que están siendo mucho mejores’. Pues bien, minutos después de decirlo, marca Suiza”.

Julián Álvarez fue el protagonista del partido (Reuters)

En ese pasaje, la transmisión reflejó la tensión que cruzaba el estadio y el desconcierto de los panelistas españoles. La igualdad en el marcador alteró el ánimo en el estudio, donde los comentarios pasaron de la celebración a la alerta. La cobertura de El Chiringuito se mantuvo centrada en la evolución táctica y emocional del partido, con especial atención al comportamiento de la selección dirigida por Lionel Scaloni.

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El clímax del relato llegó en la prórroga. Cuando el cansancio y la tensión dominaban el ambiente, Julián Álvarez se convirtió en protagonista absoluto. El delantero del Atlético Madrid tomó la pelota en el sector izquierdo, fuera del área, y ejecutó un remate cruzado que se coló en el ángulo, imposible para el arquero suizo. La reacción de D’Alessandro fue inmediata: comenzó a repetir el nombre de La Araña en voz alta, evidenciando sorpresa y admiración. Lobo Carrasco se quitó los auriculares, moviendo la cabeza con incredulidad y levantando las manos. Silvestre, por su parte, no ocultó su asombro: “Apareció Julián Álvarez, apareció la Araña...”, exclamó, mientras celebraba con las manos en la cabeza y haciendo gestos con sus anos. El relator selló ese instante con una frase que sintetizó el espíritu de la transmisión: “Celebra Julián Álvarez, celebra Argentina. Otra vez victoria épica”.

El último capítulo del encuentro lo marcó el gol de Lautaro Martínez, que sentenció el partido y aseguró el pase a semifinales para la selección argentina. En ese momento, la transmisión dejó espacio para el alivio y la celebración, completando un ciclo emocional que fue desde la esperanza hasta el temor y, finalmente, el desahogo.

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En un nuevo duelo de alta tensión para el pueblo argentino, los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron a sus rivales y accedieron a las semifinales del Mundial, en donde se enfrentarán a Inglaterra en un enfrentamiento histórico. Sudamericanos y europeos se medirán el próximo 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la final, mientras que del otro lado de la llave harán lo propio las selecciones de Francia y España.