Mirtha Legrand apostó por un look mundialista inspirado en el partido entre Argentina y Suiza

La Chiqui deslumbró con un vestido celeste en honor al seleccionado nacional (Video: La Noche de Mirtha-Eltrece)

Mirtha Legrand volvió a sus sábados legendarios en La Noche de Mirtha (Eltrece) con una apertura que arrancó aplausos desde el primer segundo. El programa, que se emite por Eltrece, tuvo esta semana un condimento extra: arrancó a las 20 horas por el partido de la selección argentina ante Suiza, lo que tiñó la noche de un patriotismo que Mirtha supo hacer propio desde el primer instante.

El look que eligió para la ocasión no dejó dudas sobre el guiño a la Albiceleste. Mirtha apareció con un vestido largo de crepé celeste, bordado con cristales, que en las imágenes del programa se veía largo hasta los pies, con escote cuadrado y saco a juego de manga larga. El celeste, el color de la camiseta argentina, funcionó como un homenaje silencioso al equipo nacional en una noche en que el fútbol y el prime time compartieron protagonismo.

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El vestido es de Iara, una marca con local en la calle Peña 2829. Mirtha no solo lo lució: lo recomendó con entusiasmo y precisión. “Tiene cosas divinas a buenos precios”, dijo sobre el local, en uno de esos momentos en que la conductora convierte el aire televisivo en algo cercano a una conversación de amigas.

Y fue justamente en ese momento cuando soltó una de las frases de la noche con la picardía que la caracteriza: “Tengo bolsillos acá”, dijo, mientras señalaba el vestido con una sonrisa. El detalle —un vestido de gala con bolsillos— generó risas en el estudio y confirmó que la elección no había sido solo estética sino también práctica.

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Mirtha eligió un vestido de color celeste en honor a la selección argentina (Prensa)

Los accesorios completaron un conjunto de noche sin fisuras. Mirtha exhibió con orgullo ante las cámaras los anillos y aros que eligió para la ocasión, pidiéndole al público que se fijara bien en cada pieza. En las fotos se aprecia un anillo de gran volumen con diseño floral y piedras engarzadas en plata, combinado con aros a juego de igual factura: redondos, con destellos y de un tamaño generoso que enmarcó su rostro a la perfección.

El maquillaje siguió la línea de sus apariciones más cuidadas: ojos ahumados en tonos oscuros con delineado marcado, labios en un rojo coral que contrastó con el celeste del conjunto, y un rubor suave que aportó luminosidad al rostro. Las uñas, en rojo intenso, sumaron un punto de color adicional visible en las imágenes.

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El cabello, rubio platinado con ondas suaves hacia atrás, se mantuvo con el volumen y el estilo que la conductora sostiene como parte de su identidad en pantalla. El conjunto —vestido, joyas, maquillaje y peinado— conformó una apuesta coherente y elegante para una noche que, por el horario del partido, tenía más peso simbólico que un sábado cualquiera.

Juan Gil Navarro, Marta González, Gabriela Sari y el Dr. Mario Maurice fueron los invitados de Legrand

La mesa de este sábado reunió perfiles bien distintos. Juan Gil Navarro llega en plena actividad teatral: protagoniza Misery junto a Julia Calvo en el Teatro Metropolitan, aunque la función prevista para este sábado fue reprogramada al 8 de agosto, también por el partido de la selección. A sus 52 años, el actor combina el trabajo en las tablas con un romance que lo tiene ilusionado: su relación con Rosario Páscolo, una joven de 27 años.

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Marta González se presenta con una agenda cargada y una historia de vida que va mucho más allá de los escenarios. La actriz forma parte de Tango Para Tres, comedia que protagoniza junto a Arnaldo André y Romina Fernandes, con texto y dirección de Hernán Krasutzky y producción general de Damián Sequeira, actualmente en gira. Pero lo que promete generar mayor repercusión es su testimonio sobre la lucha que sostiene desde hace años contra el cáncer, enfermedad que enfrenta con una actitud de optimismo permanente.

Gabriela Sari también llega desde el teatro. La actriz integra el elenco de El Secreto, obra que se presenta en el Teatro Multitabaris junto a Gerardo Román, Ana María Picchio y Rodrigo Noya.

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El cuarto invitado es el Dr. Mario Maurice, cardiólogo, director del Instituto Nacional de Diseño de Áreas Cardioasistidas (INADEA), profesor universitario y ex jefe de la sección de arritmias del Hospital Rivadavia. Maurice llega al programa con una historia personal que lo marcó: le realizó maniobras de RCP a su propio padre durante 35 minutos. En la mesa pondrá el foco en una estadística que sacude: en la Argentina se registra una muerte súbita cada quince minutos, y abordará la necesidad de contar con espacios “cardioprotegidos” y de extender el conocimiento de la reanimación cardiopulmonar entre la población.