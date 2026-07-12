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Tensión en Inglaterra por el cruce entre el DT Thomas Tuchel y la figura Jude Bellingham tras la clasificación a semifinales del Mundial

“No estoy contento con el rendimiento”, dijo el seleccionador. “Quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones”, le devolvió el futbolista

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Thomas Tuchel saluda a Jude Beelingham tras el partido ante Noruega por el Mundial (REUTERS/Marco Bello)
Thomas Tuchel saluda a Jude Beelingham tras el partido ante Noruega por el Mundial (REUTERS/Marco Bello)

Jude Bellingham tuvo una jornada estelar en Miami con un doblete que fue fundamental para revertir el partido contra Noruega y firmar un 2-1 para que Inglaterra saque el boleto a semifinales del Mundial 2026, donde se medirá ante la Argentina. Sin embargo, la situación luego del partido no fue simplemente de sonrisas y giró a un tono de tensión por un cruce de declaraciones con el entrenador Thomas Tuchel.

El entrenador alemán de 52 años planteó su disgusto con el nivel del equipo a pesar del triunfo y aseguró que sus jugadores se habían “complicado mucho, mucho las cosas”, según replicó el diario británico The Guardian. “El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento. En todos los sentidos. Una vez más, el compromiso está ahí, pero nos lo hemos puesto muy, muy difícil a nosotros mismos por la forma en que hemos jugado: descuidados, con muchos errores técnicos, sin suficiente rapidez ni consistencia. Hoy hemos tenido suerte”, sentenció ante ITV según explicó el citado diario.

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El jugador de 23 años fue notificado de este análisis tras el juego y no se lo tomó del mejor modo. “Sí, bueno, da igual. Da igual”, contestó cuando le dijeron los dichos. El detalle fue el “lenguaje corporal” de Bellingham que “lo decía todo”, según describió The Guardian. The Sun afirmó que realizó “su habitual gesto de indiferencia y un gesto de exasperación”.

Jude Bellingham fue la gran figura de Inglaterra en la victoria ante Noruega (REUTERS/Paul Childs)
Jude Bellingham fue la gran figura de Inglaterra en la victoria ante Noruega (REUTERS/Paul Childs)

“Thomas acaba de mostrarse bastante crítico con el rendimiento tras el partido, ¿eso refleja el nivel que él espera, el nivel que ustedes esperan, y quizá que el equipo aún tiene más que ofrecer?“, le preguntaron, según replicó la BBC. “Quizá. O quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil de vencer. Sabes, creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales”, expresó el mediocampista del Real Madrid.

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Inmediatamente, apoyó a sus compañeros: “No tengo palabras suficientes para elogiar a los chicos; no se va a ganar todos los partidos tocando el balón y haciendo mil pases. A veces hay que ganar a la fuerza y lo hemos hecho”.

“Creo que el juego se divide en un montón de aspectos diferentes: algunos son técnicos, otros tácticos. Y, para mí, el más importante es el psicológico: cómo se gestionan los contratiempos y cómo se afronta la adversidad. Y este equipo ha demostrado una vez más que es capaz de hacerlo”, planteó el futbolista tras el partido.

El DT de Inglaterra, Thomas Tuchel, no se fue conforme con el rendimiento del equipo ante Noruega (REUTERS/Dylan Martínez)
El DT de Inglaterra, Thomas Tuchel, no se fue conforme con el rendimiento del equipo ante Noruega (REUTERS/Dylan Martínez)

El diario The Sun recordó que Bellingham y Tuchel tuvieron “roces” en el pasado. “El técnico alemán había calificado previamente el comportamiento del futbolista inglés de ‘repugnante’, un comentario por el que posteriormente se disculpó.

Además, publicó el medio inglés, en octubre del año pasado lo dejó afuera de la convocatoria de la selección de los Tres Leones, lo que generó incertidumbre sobre si el jugador estrella formaría parte del equipo para la Copa del Mundo.

Inglaterra jugará por un lugar en la final del Mundial ante Argentina, que derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo extra, el próximo miércoles, a las 16 horas, en Atlanta. El rival saldrá del ganador del otro cruce de semifinales, que se disputará el martes entre Francia y España.

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