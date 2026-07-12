El posteo de Antonela Roccuzzo para celebrar el pase de Argentina a las semifinales del Mundial: “Un pasito más”

El posteo de Antonela Roccuzzo junto a sus tres hijos luego de la clasificación de Argentina a semifinales (@antonelaroccuzzo)

La selección argentina obtuvo su boleto a las semifinales del Mundial 2026 al imponerse en el tiempo extra por 3-1 sobre Suiza en Kansas City y se medirá contra Inglaterra en la antesala de la final. Como de costumbre en los partidos antecesores, la familia de Lionel Messi, quien brindó una asistencia y sufrió un corte en su ojo, lo acompañó desde las gradas. Antonela Roccuzzo, su esposa, le dedicó una publicación especial en sus redes sociales.

La primera imagen mostraba a la rosarina junto a sus tres hijos y del capitán argentino, todos vestidos con la camiseta alternativa, en uno de los palcos del estadio. El posteo incluía además una fotografía en blanco y negro de Antonela de espaldas, otra en la que se apreciaban en detalle sus accesorios y, como cierre del carrusel, una instantánea con su look completo, dando así un broche final a una jornada de celebración. “¡¡Vamooooos Argentina. Un pasito más!!!”, escribió la empresaria en un posteo en su Instagram.

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Antonela Roccuzzo desde un palco del estadio acompañada por Thiago, Mateo y Ciro Messi (@antonelaroccuzzo)

Minutos antes, Antonela subió un video en sus historias de la celebración de los futbolistas en el terreno de juego mientras en el estadio en Kansas City se escucha la canción: “Esta locura, no la tratés de entender”, que acompaña al seleccionado desde Qatar 2022.

En la sufrida clasificación contra Egipto por 3-2, Antonela Roccuzzo realizó una publicación en su red social que comenzó con un “Vamos, vamos, Argentina”. Luego de esto, vino la dedicatoria especial: “Lionel Messi, ya no quedan palabras”. Vale recordar que el capitán del combinado albiceleste concretó el 2-2 parcial en los últimos minutos con un potente zurdazo dentro del área. Algunos minutos atrás, le brindó una asistencia a Cristian Cuti Romero para el descuento. En el duelo contra los africanos, se lo notó muy emocionado a Leo ya que falló un penal, pero nuevamente tuvo su revancha y a sus 39 años muestra una vigencia notable. Fue una tarde en la que el capitán argentino volvió a conmoverse y recibió todo el afecto de sus compañeros.

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Antonela Roccuzzo compartió su foto con la camiseta de Argentina y el número 10 de Lionel Messi (@antonelaroccuzzo)

Otro de los posteos más virales de Antonela Roccuzzo fue después de la agónica victoria sobre Cabo Verde en 16avos de final. La esposa del capitán compartió una serie de imágenes y, en la foto principal del posteo, la rosarina posó junto a Mateo, Thiago y Ciro, todos luciendo la actual camiseta suplente del seleccionado, con el número 10 y el apellido “Messi” en la espalda. La postal fue acompañada por varios corazones celestes y blancos y el mensaje “Vamos Argentina”, en sintonía con la costumbre que mantiene desde hace varias competencias internacionales.

Para Antonela y sus hijos vestir la camiseta alternativa se volvió una cábala desde el Mundial de Qatar, después de la derrota contra Arabia Saudita. Desde aquel momento, la empresaria y su familia optaron por usar la remera suplente en cada partido, hábito que mantuvieron en la consagración de la Copa América 2024.

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La esposa del capitán argentino se mostró sonriente tras la victoria de Argentina contra Suiza (@antonelaroccuzzo)

Respecto al desarrollo del partido, Argentina se adelantó en el marcador a los nueve minutos: Messi ejecutó un córner desde la izquierda y Alexis Mac Allister anticipó en el primer palo para convertir el 1-0. Con esa asistencia, la Pulga se convirtió en el máximo asistidor histórico del certamen.

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Murat Yakin adelantó sus líneas ante el repliegue argentino e intentó exigir con mayor frecuencia al arquero rival. Martínez respondió con seguridad durante varios ataques, hasta que a los 66 minutos Dan Ndoye estableció el 1-1.

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En el mejor momento de Suiza, Breel Embolo quedó fuera del partido tras una acción revisada por el VAR. El atacante, que ya estaba amonestado, simuló una falta de Leandro Paredes; el árbitro João Pinheiro había sancionado al mediocampista argentino, pero corrigió la decisión después de revisar la jugada y expulsó al suizo por doble amonestación.

La clasificación se definió con dos goles en el tramo final del alargue: Julián Álvarez marcó a los 111 minutos y Lautaro Martínez cerró el resultado en los últimos instantes. Ahora, Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio desde las 16 (hora argentina) en Atlanta. El seleccionado inglés eliminó a Noruega por 2-1 en un partido atravesado por la polémica. El ganador de esa semifinal se enfrentará el domingo desde las 16:00 en el MetLife de Nueva Jersey al vencedor del cruce entre España y Francia.

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La foto que compartió Antonella Roccuzzo ante Egipto

La postal contra Cabo Verde

La imagen que subieron ante Jordania: Thiago se ausentó porque estaba disputando un torneo juvenil con Inter Miami

Antonela Roccuzzo compartió en Instagram fotos junto a sus hijos tras la victoria ante Austria

La foto que compartió Antonela Roccuzzo tras el triunfo de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026