La sensual producción de fotos de Cami Mayan en la previa al gol de Alexis Mac Allister con la Selección

El posteo de Camila Mayan antes del gol de Alexis Mac Allister contra Suiza (Instagram)

A tan solo minutos del inicio del partido de Argentina contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Camila Mayan sorprendió a sus seguidores. Justamente, el posteo de la influencer fue poco antes de que su exnovio, Alexis Mac Allister marcara el 1 a 0 tras un envío de Lionel Messi desde el córner.

De cara a sus más de 760 mil seguidores, la influencer publicó un video en Instagram en el que mostró una mesa servida con una picada y agradeció la comida que disfrutó antes del encuentro. En el video, acompañado por un emoji de corazón celeste, escribió: “Picada, amigos y Argentina”.

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Como si fuera poco, Mayan acompañó la previa con una serie de sensuales fotos inspiradas en la Selección Argentina. En la primera imagen de su carrete, Cami destacaba sentada en un banco blanco frente a un fondo oscuro. La joven vestía una camisa celeste con rayas blancas, abierta sobre un top blanco ajustado y un short blanco. Su pelo largo y oscuro caía sobre parte de su cara, cubriendo parcialmente uno de sus ojos.

La publicación se dio en la previa al primer gol de Alexis Mac Allister, que abrió el marcador para la Selección argentina y generó una gran reacción entre los hinchas, ilusionados con el pase a semifinales.

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El posteo de Camila Mayan antes del gol de Alexis Mac Allister contra Suiza (Instagram)

El posteo de Camila Mayan antes del gol de Alexis Mac Allister contra Suiza (Instagram)

Además, Mayan subió imágenes de su vestimenta para la ocasión: eligió prendas en celeste y blanco, con un microshort blanco, una musculosa blanca con la estampa de un sol y medias bucaneras de algodón blancas.

Como si fuera poco, también incluyó una foto de su perro salchicha, el cual tenía un abrigo celeste y blanco con el sol amarillo en el medio y la palabra ‘Argentina’. Luego, Mayan agregó una imagen en la que posaba arrodillada sobre una alfombra marrón frente a una pared con patrón de cuadros en tonos beige y blanco. Llevaba puesta un buzo negro con tres franjas blancas en las mangas y el escudo de la Selección Argentina. Además, la joven lo combinaba con un short negro a juego. Sus piernas estaban cubiertas por medias blancas hasta la mitad de la pantorrilla. El pelo largo y oscuro caía sobre sus hombros y parte de su cara.

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Tras el gol de Mac Allister, el nombre de la influencer se convirtió en tendencia en X, donde usuarios mencionaron su vínculo con el jugador y dejaron mensajes como: “El ex de Cami Mayan, papá”, “Para vos Cami Mayan, el amigo de los pibes” y “¿Cami Mayan lo habrá gritado?”.

El posteo de Camila Mayan antes del gol de Alexis Mac Allister contra Suiza (Instagram)

El posteo de Camila Mayan antes del gol de Alexis Mac Allister contra Suiza (Instagram)

Al igual que muchos seguidores de la Scaloneta, Camila Mayan acompañó el partido con amigos, comida y el entusiasmo característico por la camiseta argentina.

Un mes atrás, la influence recordó su relación con Mac Allister y reveló cómo sus videos en el Mundial de Qatar la ayudaron a superar su ruptura. Tras el torneo, el futbolista inició una relación con Ailén Cova, y ese giro en su vida privada marcó un antes y un después para la influencer.

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El posteo de Camila Mayan antes del gol de Alexis Mac Allister contra Suiza (Instagram)

El posteo de Camila Mayan antes del gol de Alexis Mac Allister contra Suiza (Instagram)

En una charla íntima durante su paso por Nada que ocultar, el ciclo de entrevistas que conduce Lady Nada, Cami repasó su estadía en el exterior y cómo, sin esperarlo, terminó convirtiéndose en una figura reconocida más allá de su entorno cercano. La conversación arrancó con una pregunta sobre el tiempo que vivió afuera, y Cami detalló: “Estuve dos años y medio. Hace un montón que no hacía cuentas de nada”. La conductora, entre risas, remarcó la sensación de que fue mucho tiempo, y enseguida la charla giró hacia un tema inevitable: el quiebre con Mac Allister y el salto a la exposición mediática.

El fenómeno viral que la rodeó coincidió con el furor por el Mundial y el título de la Selección, algo que Cami vivió en carne propia pero sin ser especialmente futbolera. “Cuando me voy al mundial, yo tampoco era tan futbolera que digamos”, confesó, y relató cómo se preparó para pasar un mes entero en una ciudad desconocida. “Digo: ‘bueno, ¿qué voy a hacer un mes en Qatar?…'”, explicó. Ante la consulta de Lady Nada sobre las posibilidades de moverse sola en ese país, Cami aclaró que estuvo acompañada por la familia de Mac Allister casi todo el tiempo.

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