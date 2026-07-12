Alcaldía de Panamá flexibiliza las reglas para competir por el alumbrado navideño de $3.3 millones

La inversión de referencia para el alumbrado navideño de 2026 asciende a 3,3 millones de dólares, 500.000 dólares más que el contrato adjudicado el año pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alcaldía del distrito de Panamá modificó el pliego de cargos de la licitación para el servicio de alumbrado navideño de 2026, introduciendo cambios que flexibilizan algunos de los requisitos financieros y operativos exigidos a las empresas interesadas en participar.

Las modificaciones fueron incorporadas mediante una adenda al acto público de mejor valor para el proyecto, cuyo precio de referencia asciende a 3.3 millones de dólares y contempla la iluminación y ambientación de 35 espacios públicos distribuidos en los 26 corregimientos del distrito de Panamá.

Los ajustes se producen pocas semanas después de que la Alcaldía publicara la licitación, cuyo presupuesto representa un incremento de 500.000 dólares respecto al contrato adjudicado en 2025 por 2,8 millones de dólares a la empresa Disaroca Group, S.A., equivalente a un aumento cercano al 18 %.

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Uno de los cambios más relevantes modifica la forma en que los proponentes podrán demostrar su solvencia económica. El pliego original exigía una referencia bancaria que acreditara depósitos en cuentas corrientes, de ahorro o depósitos con un saldo mínimo de seis cifras.

El proyecto contempla la iluminación de 35 espacios públicos distribuidos en los 26 corregimientos del distrito de Panamá. Tomado del Municipio de Panamá

Con la adenda, la Alcaldía amplió ese requisito y ahora también aceptará que las empresas acrediten ese respaldo mediante líneas de crédito, siempre que estas sean emitidas por bancos reconocidos por la Superintendencia de Bancos o por entidades financieras reguladas por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

En la práctica, el cambio abre la posibilidad de participar a empresas que cuentan con respaldo financiero a través de instrumentos crediticios y no necesariamente mantienen elevados saldos líquidos en cuentas bancarias.

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La segunda modificación también reduce una de las principales barreras operativas del proceso. Inicialmente, el pliego establecía que todos los vehículos requeridos para ejecutar el contrato debían ser propiedad del proponente, quien debía demostrarlo mediante la presentación del Registro Único Vehicular.

Con la adenda, ese requisito fue ampliado. Ahora las empresas podrán utilizar vehículos propios, alquilados o adquiridos mediante contratos de leasing, siempre que presenten la documentación que respalde esas modalidades.

El encendido oficial de las luces navideñas está previsto para el 29 de noviembre de 2026 y permanecerá hasta el 31 de enero de 2027. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

La flexibilización alcanza a toda la flota mínima exigida para ejecutar el proyecto, integrada por tres grúas tipo canasta, seis vehículos pick-up y un camión con dimensiones mínimas de 20 pies de largo.

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Como consecuencia de este cambio, la Alcaldía también modificó el formulario oficial de disponibilidad de vehículos para incorporar las nuevas modalidades de acreditación, sustituyendo la obligación de declarar exclusivamente equipos propios por la posibilidad de presentar contratos de arrendamiento o leasing.

La licitación busca ampliar significativamente la cobertura del alumbrado navideño respecto al año anterior. El proyecto contempla la iluminación de treinta y cinco espacios públicos, incluyendo parques, avenidas, rotondas, isletas y áreas emblemáticas distribuidas en los 26 corregimientos del distrito capital.

Entre los sitios incluidos figuran Plaza Catedral, Parque Santa Ana, Parque Porras, Parque Urracá, las cuatro zonas de la Cinta Costera, la Cinta Norteña, la Avenida 12 de Octubre, la Rotonda de Chanis y el edificio Hatillo, donde se instalará el árbol principal de Navidad.

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Entre 2022 y 2026, la inversión municipal en alumbrado navideño rondaría los 12,29 millones de dólares, sin contar 2024, cuando el proyecto fue financiado mediante patrocinio privado. Tomado del Municipio de Panamá

La programación oficial establece que los trabajos deberán comenzar en octubre de este año, mientras que el encendido general está previsto para el 29 de noviembre. La iluminación permanecerá operativa hasta el 31 de enero de 2027.

El contrato también exige el diseño, alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos decorativos, además de la colocación de al menos veinte estructuras tridimensionales con una altura mínima de cinco metros.

Durante la etapa de homologación participaron Disaroca Group, S.A., empresa que ejecutó el alumbrado navideño de 2025, y Rieva Group, que también manifestó interés en competir por el contrato.

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La adjudicación se realizará bajo el criterio de mejor valor, por lo que la evaluación no dependerá únicamente del precio ofertado. El pliego establece que los participantes deberán acreditar experiencia en proyectos de iluminación decorativa de gran escala, capacidad financiera, personal especializado, equipos y cumplimiento de los requisitos técnicos, mientras que la propuesta económica representará cuarenta puntos dentro de una evaluación total de 100.

Con el presupuesto previsto para este año, la inversión municipal destinada al alumbrado navideño entre 2022 y 2026 alcanzaría aproximadamente 12.29 millones de dólares, sin incluir 2024, cuando la decoración fue financiada mediante patrocinio privado.

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