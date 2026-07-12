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Cinco frases de Messi tras la victoria de Argentina ante Suiza: del elogio a Julián Álvarez a su primera vez frente a Inglaterra

El capitán de la Selección habló luego de la clasificación a las semifinales del Mundial, en donde enfrentará a los Tres Leones

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Lionel Messi tuvo otra destacada actuación en el triunfo de la selección argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y, tras realizarse el control antidoping, habló con la prensa en la zona mixta del estadio de Kansas City. El capitán, que brindó una asistencia para el gol de Alexis Mac Allister, fue uno de los últimos en abandonar el recinto para dirigirse al micro de la delegación.

En una de sus primeras reflexiones, el jugador de 39 años que tiene el récord de goles en la historia de los Mundiales (21), fue consultado por su primer partido que jugará ante Inglaterra, duelo que se dará el próximo miércoles en Atlanta en busca de un lugar en la final y que se vive como un clásico del fútbol. “Obviamente todo lo que vi y recuerdo es por video, por imágenes donde continuamente y todo el tiempo, nosotros los argentinos, lo vemos y lo revivimos. Pero creo que este grupo está acostumbrado a jugar estos partidos sea cual sea el rival”, expresó Leo.

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“Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. En lo personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Así que va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es, una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección y como decía recién, intentar de llegar de la mejor manera para volver a competir", agregó Messi ante la prensa.

Por otro lado, al capitán argentino le consultaron sobre el golazo de Julián Álvarez para el 2-1 en el tiempo suplementario y le preguntaron precisamente si el delantero del Atlético de Madrid se había disfrazado de Messi por un rato: “No, le decía recién a él que hizo un golazo, pero no es la primera vez. Ya tiene varios así. La verdad que fue, fue un golazo. Tiene un golpeo muy bueno y lo demostró. Lo viene demostrando durante muchísimo tiempo. En el Atlético de Madrid hizo este año muchísimos goles similares. Estoy feliz por el resultado porque hizo el gol él, porque hizo gol Lautaro... Lo necesitábamos de esta manera a los dos, así que estoy muy contento por todo".

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Mundial 2026 - Argentina Suiza - Messi ojo lastimado
Lionel Messi sufrió un corte en el ojo derecho tras el intenso duelo de cuartos de final ante Suiza. El capitán afirmó que está bien (AP Photo/Ed Zurga)

En cuanto al corte en el ojo derecho que sufrió durante el partido ante Suiza y que requirió de atención médica, Messi afirmó que se encuentra bien y no tiene nada. Además, destacó la fricción del juego y la complejidad del rival: “Fue un partido difícil. Ellos nos igualaban, nosotros no podíamos jugar, era intenso. Por ahí nos metimos un poquito atrás cuando hicimos el gol, defendíamos demasiado bajo y nos costaba salir de atrás. Terminábamos tirando pelotazos. Fue un partido difícil, pero lo importante es que terminó bien y que dimos un pasito más".

Por último, el ídolo argentino remarcó una vez más las cualidades del equipo para volver a una semifinal por segundo Mundial consecutivo: “Este grupo compite y no deja nunca de insistir, de querer más, de seguir estando a la altura de los mejores. Como decía recién, no es normal lo que hizo este grupo: ser campeón del mundo, ganar la Copa América y volver a estar otra vez en una semifinal entre los cuatro mejores. No es normal lo que estamos haciendo. Por eso hay que disfrutarlo como se está disfrutando, como lo está viviendo la gente, como lo vivimos nosotros. Iremos a competir una vez más, como lo hacemos siempre, contra una potencia, contra una gran selección. Ahora a intentar descansar y intentar llegar lo mejor posible".

Mundial 2026 - Agentina 3 - Suiza 1

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