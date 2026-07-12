Nubosidad variada, pero sin lluvias: el pronósitoco del tiempo para el AMBA y el resto del país

El SMN indicó que no se aguardan lluvias para esta nueva semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una semana sin lluvias, con temperaturas que irán en aumento y predominio de nubosidad variable. Según el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano no registrarán precipitaciones hasta el próximo sábado.

De acuerdo con el reporte del SMN, este domingo se presenta con cielo mayormente nublados, una temperatura mínima de 7 °C y una máxima de 13 °C. El viento soplará del sector sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h. No se prevén lluvias para toda la jornada.

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El pronóstico del SMN para la Ciudad de Buenos Aires desde el domingo 12 hasta el sábado 18.

El lunes continuará con condiciones estables. La temperatura mínima descenderá a 6 °C y la máxima ascenderá a 14 °C. El cielo alternará entre niebla en la mañana y nubosidad variable en el resto del día, sin precipitaciones. El viento mantiene la misma dirección e intensidad.

Para el amrtes se espera un leve incremento térmico, con marcas entre 9 °C y 16 °C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento persistirá del sur.

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Para miércoles y viernes, el SMN prevé un escenario de nubosidad variable, con temperaturas que seguirán en ascenso. El miércoles la máxima prevista es de 18 °C, mientras que el jueves se espera que el termómetro alcance los 20 °C. Para el viernes y el sábado, las máximas rondarán los 19 °C, con mínimas que no bajarán de 14 °C. La probabilidad de lluvias se mantiene nula o menor al 10 % durante todo el periodo.

El viento continuará predominando del sur y sudeste, con ráfagas leves a moderadas, sin pronóstico de eventos significativos. El parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional indica que el fin de semana próximo se mantendrán las mismas condiciones, con temperaturas templadas para la época invernal y ausencia de lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

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En tanto, en la provincia de Buenos Aires se registran bancos de niebla en el suroeste, por lo que se pide extremar recaudos a la hora de conducir. En tanto, también hay lloviznas en los sectores centro, este y norte. Sin embargo, el panorama mejorará hacia la noche, que culminará la jornada con cielos despejados.

Para el lunes se prevé niebla en el noreste y este, mientras que se agurda un frente ventoso en el suroeste (Coronel Suárez, Coronel Pringles, Pigüé, Bahía Blanca y Monte Hermoso) que durará hasta la noche. Desde el martes hasta el sábado, el organismo indicó que las condiciones de nubosidad variable se mantendrán, con posibles tormentas y chaparrones en el norte, desde el jueves a la noche hasta el viernes a la mañana.

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Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala una alerta por nevadas en la cordillera santacruceña

Las alertas en el resto del país

Por otro lado, el SMN indicó que la zona cordillerana de la provincia de Santa Cruz está bajo alerta amarilla por nevadas. Este tipo de advertencias se refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, se recomienda:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Un mapa de Argentina señala las zonas con alerta por temperaturas extremas bajas, en Santa Cruz y Buenos Aires

A su vez, y por temperaturas extremas frías, las provincias implicadas son toda la extensión de Santa Cruz y parte del sur de la provincia de Buenos Aires (Coronel Dorrego, Tres Arrotos, San Cayetano y Lobería). Ante este escenario, el SMN solicita:

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Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

En este sentido, Santa Cruz cuenta con las dos ciudades más frías del país, referidas a Río Gallegos y El Calafate, ambos con -6°C. Luego le sigue Bahía Blanca (-2,3°C), Río Grande (-2-2°C) y Malargüe (-1,7°C).