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Irán advirtió a EEUU que “la era de los acuerdos unilaterales ha terminado”

El negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, respondió tras una nueva ronda de bombardeos estadounidenses y ataques iraníes contra bases en el Golfo, en momentos en que la tregua del 17 de junio parece haberse quebrado

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, junto al jefe del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el titular del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, en el funeral de Khamenei (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, junto al jefe del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el titular del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, en el funeral de Khamenei (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)

El presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo a Estados Unidos de que "la era de los acuerdos unilaterales ha terminado“, tras el recrudecimiento de los ataques cruzados entre ambos países durante la noche.

"La era de los acuerdos unilaterales ha terminado. Se lo lo dijimos: cumplan su palabra o paguen el precio. La realidad está llamando a la puerta“, escribió Qalibaf en una publicación en X acompañada de una imagen con el texto de un punto del memorando de entendimiento pactado entre Washington y Teherán el pasado 17 de junio, que alude a la reapertura del estrecho de Ormuz, con la frase “la República Islámica de Irán tomará las medidas necesarias” subrayada.

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Una tregua que se resquebraja

Los dos países habían firmado ese día un acuerdo para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, dio recientemente por terminado lo pactado, tras la reanudación de los bombardeos en Oriente Medio.

Estados Unidos lanzó el sábado (hora de Washington, domingo en Irán) una nueva ronda de ataques contra el país persa, después de que, según el Comando Central estadounidense (Centcom), Irán bombardeara un buque con bandera de Chipre —identificado como el portacontenedores M/V GFS Galaxy— que transitaba por el estrecho de Ormuz.

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Un proyectil es disparado durante la tercera ronda de ataques de esta semana contra Irán, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom/Reuters)
Un proyectil es disparado durante la tercera ronda de ataques de esta semana contra Irán, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom/Reuters)

El mando militar afirmó en un comunicado que las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 140 objetivos militares iraníes —entre ellos, instalaciones de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera— con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques navales. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, sostuvo que “Irán tomó una mala decisión” y que “pagará” el precio.

Durante la madrugada en Irán, medios locales informaron de varias explosiones en la provincia de Bushehr, donde se encuentra una planta nuclear, y en localidades cercanas al estrecho de Ormuz, sin que trascendiera información sobre daños o víctimas.

Irán responde con misiles y drones en todo el Golfo

Una réplica de un misil iraní junto a la bandera nacional en la plaza Imam Hussein de Teherán, en medio de la nueva escalada con Estados Unidos (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)
Una réplica de un misil iraní junto a la bandera nacional en la plaza Imam Hussein de Teherán, en medio de la nueva escalada con Estados Unidos (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)

Teherán, por su parte, respondió lanzando misiles y drones contra varios países de Oriente Medio que albergan bases estadounidenses, como Jordania, Kuwait, Qatar y Baréin. La Guardia Revolucionaria iraní dijo en un comunicado que lanzó sus ofensivas en respuesta a un “ataque aéreo” de EE.UU. “contra varias bases costeras y antenas de telecomunicaciones en la costa sur” de Irán.

Qatar confirmó haber interceptado misiles, mientras que Teherán declaró haber apuntado contra una base aérea estadounidense en el emirato. Los Guardianes de la Revolución reivindicaron además un inusual ataque contra Omán, al afirmar haber destruido bases de apoyo logístico de portaaviones estadounidenses en el puerto de Duqm, ofensiva que el gobierno omaní condenó “con la máxima firmeza”. Jordania, a su vez, informó haber sido blanco de tres misiles iraníes que no causaron daños.

Irán había anunciado además el cierre del estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”, por donde transita en condiciones normales el 20% del comercio mundial de hidrocarburos, y advirtió que “no se permitirá que ningún buque lo atraviese”.

“El estrecho vale más que la bomba atómica”

El líder supremo del régimen de Irán nombró a Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como su nuevo asesor militar (Crédito: Times of Israel)
El líder supremo del régimen de Irán nombró a Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como su nuevo asesor militar (Crédito: Times of Israel)

En ese contexto, Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo iraní y exjefe de los Guardianes de la Revolución, declaró este domingo que el estrecho de Ormuz es “más importante” para Irán que su programa nuclear. “Este paso estratégico es más importante que decenas de bombas atómicas, y la República Islámica de Irán lo protegerá”, afirmó Rezai, citado por la agencia Isna.

El comentario llega en medio de las sospechas de Estados Unidos, Israel y los países occidentales sobre los fines militares del programa nuclear iraní, algo que Teherán niega, aunque insiste en su derecho a la energía nuclear con fines civiles.

El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, había declarado el sábado que la “venganza” es “inevitable”, tras el funeral de su padre y antecesor, Alí Khamenei, muerto en los ataques del 28 de febrero que dieron inicio a la guerra. Trump, por su parte, acusó a Teherán de querer asesinarlo y prometió una vez más “aniquilar” a Irán si eso llegara a ocurrir.

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