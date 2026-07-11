Salud

Alimentos que aportan más magnesio que una banana por porción

El repaso incluye semillas, frutos secos, legumbres, cereales y verduras, con cantidades por onza o media taza que permiten comparar el mineral de manera directa

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Mesa de madera con plátanos, batatas, aguacate, espinacas, frijoles blancos, lentejas, semillas de calabaza, bistecs, chocolate, almendras, anacardos, frijoles negros y trigo.
Una banana mediana aporta 32 miligramos de magnesio, pero varios alimentos la superan por porción en esta comparación nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una banana mediana aporta 32 miligramos de magnesio, equivalentes al 7,6% del valor diario recomendado de 420 miligramos. Sin embargo, varios alimentos superan esa cantidad por porción, según explicó la doctora en medicina y neuróloga Heidi Moawad en VeryWell Health.

Semillas que superan ampliamente a la banana en magnesio

Las semillas encabezan el listado que recogió VeryWell Health. Las de calabaza aportan 168 miligramos de magnesio por una onza, equivalente a 28,35 gramos o tres cucharadas.

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La chía seca también supera a la banana. Una porción de una onza, equivalente a 28,25 gramos o tres cucharadas, aporta 95 miligramos.

Siete cuencos con semillas de lino, chía, calabaza, sésamo, girasol, cáñamo y melón sobre una mesa de madera rústica, con una ventana al fondo.
Las semillas de calabaza lideran el listado de alimentos con magnesio con 168 miligramos por onza, por encima de la banana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moawad indicó en VeryWell Health que una porción de semillas de calabaza o un cuenco de pudín de chía aporta más magnesio que una banana mediana. Respecto de las primeras, señaló que pueden consumirse como tentempié o incorporarse a ensaladas, postres y pan.

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En el caso de la chía, el texto precisa que suele remojarse o cocinarse para preparar pudín. Por eso, su valor nutricional y su carga calórica también dependen de ingredientes como la leche o un endulzante.

Frutos secos y legumbres como alternativas cotidianas

Entre los frutos secos, las almendras aportan 76,5 miligramos de magnesio por una onza, equivalente a 28,35 gramos o tres cucharadas. Los anacardos llegan a 82,8 miligramos por una onza, equivalente a 28,25 gramos o tres cucharadas.

Heidi Moawad explicó en VeryWell Health que un puñado pequeño o mediano de almendras o anacardos puede aportar tanto magnesio como una banana mediana, o incluso más. Y añadió que son un tentempié y que aportan grasas saludables, aunque también pueden tener muchas calorías.

Primer plano de dos manos unidas, formando un cuenco, que sostienen un montículo de almendras marrones sobre una mesa de madera clara.
Las almendras y los anacardos figuran entre los frutos secos con más magnesio que una banana por onza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las legumbres también figuran entre las opciones que superan a la banana por porción. Media taza de frijoles negros aporta 42 miligramos, media taza de edamame suma 50 miligramos y media taza de frijoles rojos alcanza 35 miligramos.

Las legumbres son alimentos versátiles, económicos y ricos en nutrientes. También son una fuente de proteína de origen no cárnico y pueden incorporarse a sopas, chili, ensaladas o untables.

Cereales y verduras que también aportan más magnesio

Los cereales de desayuno aparecen como otra vía para elevar la ingesta de magnesio. Dos galletas grandes de trigo triturado aportan 61 miligramos, una porción de cereales enriquecidos con magnesio suma 42 miligramos y un sobre de avena instantánea llega a 36 miligramos.

Estos productos suelen estar enriquecidos con vitaminas y minerales, pero también pueden contener azúcar, aditivos y colorantes. Además, el contenido nutricional y calórico puede variar mucho según la marca o la variedad.

Cuenco con espinacas cocidas, ajo laminado, hojuelas de chile, aceite de oliva. Un tenedor de metal y un paño de tela sobre una superficie de madera.
La espinaca cocida y la papa al horno con cáscara se ubican entre las verduras con más magnesio que una banana por ración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las verduras, la espinaca cocida destaca con 156 miligramos por taza. También está la papa al horno con cáscara, en una porción de 3,5 onzas, que aporta 43 miligramos.

Cuánto magnesio necesita el cuerpo y para qué sirve

Las necesidades diarias de magnesio cambian según la edad, el sexo y situaciones como el embarazo o la lactancia. Entre uno y tres años se recomiendan 80 miligramos al día; entre cuatro y ocho años, 130; y entre nueve y 13, 240.

Entre los 14 y los 18 años, la recomendación es de 410 miligramos para los hombres, 360 para las mujeres, 400 durante el embarazo y 360 en la lactancia. Entre los 19 y los 30 años, la pauta es de 400 para los hombres, 310 para las mujeres, 350 en el embarazo y 310 en la lactancia.

A partir de los 31 años, los hombres necesitan 420 miligramos al día y las mujeres, 320. En esa misma franja, la recomendación sube a 360 durante el embarazo y se mantiene en 320 durante la lactancia.

Un doctor con bata blanca y un paciente en camisa azul y pantalón caqui conversan. El doctor sostiene un portapapeles con un formulario.
El magnesio participa en la función muscular y nerviosa, la producción de energía y el control de la glucosa, y sus necesidades diarias varían según la edad y el sexo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el National Institutes of Health (NIH), el cuerpo absorbe entre el 30% y el 40% del magnesio que llega a través de la dieta. Las recomendaciones diarias ya toman en cuenta ese nivel de absorción.

El magnesio interviene en la producción de proteínas y ADN, además de participar en la función muscular y nerviosa. También contribuye al control de la glucosa en sangre, la regulación de la presión arterial, la producción de energía y el desarrollo estructural de los huesos.

Quienes tengan deficiencia de magnesio o problemas de absorción deben consultar a un profesional de la salud para recibir el tratamiento adecuado, según indicó Heidi Moawad en VeryWell Health.

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