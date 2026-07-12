Es la hermana del supuesto descuartizador de “Lechuga” y estuvo presa por el crimen: “Me quedaron muchas secuelas”

Alma Nicol Chamorro y su hermano Luis Contreras, quien está preso por el crimen de "Lechuga"

Antes de llegar a Maximiliano Pilepich y compañía, el caso por el crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba tuvo una detenida que, según se demostró, nada tenía que ver con la trama. Se trata de Alma Nicol Chamorro, una mujer trans a la que llegó la investigación tras una pista falsa brindada a la Policía por su propio hermano: el supuesto descuartizador del trader, asesinado el 18 de julio de 2023 en el predio del emprendimiento “Renacer”.

Su hermano es Luis Contreras. Está preso y espera que la Justicia fije la fecha del juicio en su contra. A diferencia de Pilepich -que fue condenado por un jurado popular junto a Nahuel Vargas y Matías Gil-, está acusado por una figura que no admite otra pena que la prisión perpetua.

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El hermano de Nicol, que tiene antecedentes por cortar autos, apareció en el radar de los investigadores debido a que en la valija en la que había sido descartado parte del cuerpo de Pérez Algaba se hallaron documentos ligados a él.

Luis Contreras, señalado como el hombre que descartó el cuerpo de Fernando Pérez Algaba

Sin embargo, cuando llegaron a la puerta de su casa, ubicada a pocas cuadras del arroyo de Ingeniero Bunge en el que se hallaron los restos, creyeron la versión que les dio el hombre: que esa valija se la había llevado su hermana Nicol.

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La mujer, en situación de calle en ese momento, estuvo 23 días detenida en el penal de Melchor Romero hasta que sus abogados, Marcelo Ponce y Leonardo Cáceres, demostraron que no tenía vínculo con los asesinos. Fue la primera apresada por el crimen.

“Encontramos a Nicol después de recorrer casi cuatro comisarías. La vimos a las cuatro de la mañana en una dependencia de Monte Grande, en un estado total de indefensión, de abandono... En una jaula prácticamente. Nos pusimos a disposición de ella para ayudarla", recordó Ponce en diálogo con Infobae.

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“Pudimos lograr su libertad en virtud de que el fiscal no había encontrado pruebas suficientes para que ella permanezca encerrada. Era la perejil del caso. Sin embargo, durante esos 23 días, la investigación logró dar con los verdaderos responsables del asesinato de Lechuga”, remarcó.

Fernando "Lechuga" Pérez Algaba

“Estamos muy contentos por las primeras condenas y a la espera del juicio técnico contra Chamorro y el resto de los cómplices”, añadió, aunque reveló que Nicol “no está atravesando un buen momento, a raíz del daño que le produjo esa detención, la exposición mediática y el maltrato que sufrió en la cárcel”.

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Nicol también habló con este medio tras el veredicto de culpabilidad para los primeros tres acusados. Así se presentó: “Hola, mi nombre es Alma Nicol Chamorro, la chica trans, primera detenida involucrada en el caso del empresario Pérez Algaba. Quiero decir que estoy realmente satisfecha porque la Justicia realmente existe en este caso, porque si no, no estaría hablando con ustedes y estoy más que feliz en ese sentido, por mí y por Pérez Algaba”.

-¿Siguió el juicio contra Pilepich, Vargas y Gil?

No lo seguí en realidad por cuestiones emocionales. Me hace mal.

La valija en la que apareció parte del cuerpo y los documentos ligados a Contreras

-¿Tuvo algún contacto con su hermano en este tiempo?

Dejé de tener contacto con él y con todos mis hermanos desde el primer día que falleció mi papá, antes del crimen y tampoco desde que me metieron en algo tan terrible. Son cosas que hasta el día que me muera las voy a llevar dentro mío, porque una nunca va a esperar que su propia sangre haga lo que me hicieron a mí. Me llevaron detenida sin saber por qué razón. Nunca me dijeron por qué me llevaban, no me dieron explicaciones.

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Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas fueron condenados por un jurado popular

-¿Le quedaron secuelas?

Secuelas me quedaron muchas. El año pasado caí internada por una afección pulmonar. Cuando salí de la cárcel había caído internada por el frío que había pasado. Y realmente no estoy bien psicológicamente. Me cuesta salir a la calle y, si salgo, voy a la casa de alguien. No puedo andar tranquila ni libremente. Mi vida no la retomé y no la puedo retomar, me afectó mucho. Tengo días buenos, días malos, días en los que me deprimo, días en los que no quiero estar con nadie. No confío en nadie. El shock es que venga directamente de tu propia familia.

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-¿Cómo la afectó?

Es muy doloroso y triste. Tengo miedo a todo. Si veo un auto, a la Policía... Tengo miedo de que me vuelvan a llevar.

-¿Qué espera del juicio en contra de su hermano?

Que se siga haciendo Justicia y específicamente en él, porque él fue el que me metió en esto. Estoy más que agradecida a mis abogados, porque si no llegaban ellos, no sé qué sería de mí, y a los periodistas que estuvieron conmigo desde el primer momento y creyeron siempre en mi inocencia. Esto es lo que me sucedió a mí y no se lo deseo a nadie.

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