El Salvador

Ricardo Montaner ya prepara “El Último Regreso” a El Salvador

La presentación se realizará en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda como parte del tour internacional, que llegará a San Salvador con banda completa para hacer un repaso de su trayectoria y canciones recientes.

Guardar
Google icon
El cantante Ricardo Montaner en el escenario durante un concierto, vistiendo un traje oscuro y zapatillas blancas, bajo intensas luces amarillas y humo
El artista presentará en San Salvador los temas más emblemáticos de su carrera, en una producción pensada para conectar con varias generaciones.

El Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de San Salvador se prepara para recibir a uno de los máximos exponentes de la balada latina. El próximo 3 de octubre de 2026, Ricardo Montaner presentará en El Salvador su espectáculo “El Último Regreso”, una gira que marca un repaso nostálgico por su extensa carrera y celebra la conexión de décadas entre el artista y su público. Según datos confirmados por la productora Cosmo Latam, la cita promete ser uno de los eventos musicales más demandados del calendario nacional.

La fecha salvadoreña se enmarca dentro de la gira internacional “El Último Regreso”, un recorrido que abarca países de América Latina y ciudades de los Estados Unidos, en los que Montaner despide en vivo las canciones que han definido generaciones. El espectáculo propone un formato con banda completa, producción de alto nivel y un repertorio que incluye los grandes éxitos del venezolano-argentino, así como su material más reciente.

PUBLICIDAD

Con más de 35 años de carrera, Montaner ha consolidado su nombre entre los referentes absolutos de la música en español. De acuerdo con reportes de Billboard, su discografía ha situado múltiples sencillos en los primeros puestos de las listas Latin Pop Airplay y Hot Latin Songs, entre ellos “Tan Enamorados”, “Bésame”, “Me va a extrañar” y “La cima del cielo”, piezas consideradas esenciales para la balada romántica. A lo largo de su carrera, Montaner ha conseguido más de 20 álbumes de estudio, superando los 25 millones de discos vendidos en todo el mundo.

La gira internacional “El Último Regreso” de Montaner incluye paradas en América Latina y Estados Unidos, consolidando su legado en la música romántica en español.
La gira internacional “El Último Regreso” de Montaner incluye paradas en América Latina y Estados Unidos, consolidando su legado en la música romántica en español.

La gira “El Último Regreso” se presenta como una oportunidad para recorrer la memoria musical de varias generaciones. El repertorio confirmado para el concierto en El Salvador incluye los temas que han acompañado a sus seguidores desde los años ochenta hasta la actualidad, junto con su más reciente propuesta, también titulada “El Último Regreso”. Desde la organización del evento se anticipa un formato cercano entre Montaner y su público salvadoreño.

PUBLICIDAD

La relevancia internacional de Montaner se refleja en los numerosos galardones recibidos. Según datos de Billboard y otras fuentes especializadas, el artista ha sido merecedor de premios como el Latin Grammy a la Excelencia Musical, varios Premios Lo Nuestro y galardones en los Premios Billboard de la Música Latina. Ha sido distinguido además por su trayectoria y aporte cultural en países como Argentina, Venezuela, Colombia y Estados Unidos. El éxito de Montaner trasciende fronteras y generaciones, destacando su capacidad para mantenerse vigente en los rankings y escenarios del mundo latino.

La gira actual incluye paradas en ciudades de países como Argentina, México, Estados Unidos, Perú, Chile y Ecuador, con fechas en recintos emblemáticos de cada capital. Cada presentación apuesta por una producción visual y sonora de alto nivel, incluyendo recursos audiovisuales y una banda de músicos reconocidos internacionalmente. La gira busca que cada show sea una experiencia única, capaz de revivir la emoción de los conciertos clásicos de Montaner y, al mismo tiempo, presentar su visión renovada.

Sectores como Palco Cosmo ya reportan localidades agotadas para el concierto de Ricardo Montaner en El Salvador, reflejando la alta demanda del evento.
Sectores como Palco Cosmo ya reportan localidades agotadas para el concierto de Ricardo Montaner en El Salvador, reflejando la alta demanda del evento.

El impacto de la visita de Montaner en El Salvador ya se refleja en la venta de entradas. De acuerdo con la información de la productora, el sector Palco Cosmo se encuentra agotado, mientras que las localidades Mesa Platinum, Platea VIP y Platea Preferencial reportan porcentajes altos de venta anticipada. La organización recomienda asegurar las entradas ante la alta demanda, que podría convertir este concierto en uno de los primeros sold out del año en el país.

La cita del 3 de octubre en San Salvador será, para muchos, la ocasión definitiva para reencontrarse con la voz y el repertorio de Montaner. El artista, que ha sido considerado por Billboard como una de las voces emblemáticas de la música latina, promete un espectáculo cargado de emoción, memoria y gratitud hacia el público que lo ha acompañado durante décadas. La gira “El Último Regreso” inscribe un nuevo capítulo en la historia de Montaner, reafirmando su lugar como referencia de la canción romántica en español.

Temas Relacionados

Ricardo MontanerSan SalvadorGiraMúsica latinaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de El Salvador instala un hospital humanitario en La Guaira tras los sismos

La unidad temporal fue montada en la avenida principal de Playa Grande para enfrentar la emergencia por el doble movimiento telúrico del 24 de junio, con personal sanitario y atención continua para damnificados

El Gobierno de El Salvador instala un hospital humanitario en La Guaira tras los sismos

El gobierno de Guatemala reúne a tres figuras del deporte en la campaña Nutrir es Avanzar y coordina acciones

La iniciativa ya cuenta con Ana Lucía Martínez, Gustavo Velásquez y José Manuel Contreras, y articula instituciones y autoridades locales para acercar servicios en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Esquipulas, Chiquimula y San Juan Sacatepéquez

El gobierno de Guatemala reúne a tres figuras del deporte en la campaña Nutrir es Avanzar y coordina acciones

Costa Rica: Ataque armado cobra la vida de dos personas en Purral de Goicoechea

Dos personas de entre 30 y 40 años fueron asesinados a tiros en la vía pública, lo que activó la intervención de la Cruz Roja Costarricense y el Organismo de Investigación Judicial

Costa Rica: Ataque armado cobra la vida de dos personas en Purral de Goicoechea

Guatemala: Importación de 3.000 toneladas métricas de etanol llega a Puerto Santo Tomás de Castilla

El buque BONITA AKI arribó desde Estados Unidos y abrió el plan del Ministerio de Energía y Minas para preparar la mezcla con 10% de alcohol y 90% de nafta destinada al mercado

Guatemala: Importación de 3.000 toneladas métricas de etanol llega a Puerto Santo Tomás de Castilla

Panamá vive un año de mayor rotación laboral: suben las renuncias y también los nuevos empleos

Panamá Oeste concentra el mayor número de dimisiones, mientras las empresas mantienen un ritmo de contratación superior al registrado durante 2025.

Panamá vive un año de mayor rotación laboral: suben las renuncias y también los nuevos empleos

TECNO

Cuáles son las principales diferencias entre MacBook Pro, MacBook Air M5 y MacBook Neo

Cuáles son las principales diferencias entre MacBook Pro, MacBook Air M5 y MacBook Neo

Tarjeta roja | Roja directa | Pirlo TV | Ver Fútbol Gratis: la búsqueda popular que atrapa datos bancarios

Cargar entre el 20 y 50% el celular por primera vez: verdad o mentira según expertos

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este domingo 12 de julio?

Quién es MrBeast y por qué tiene tanto dinero haciendo videos en YouTube

ENTRETENIMIENTO

Robert Pattinson no reconoció a Zendaya durante el rodaje de “La Odisea”

Robert Pattinson no reconoció a Zendaya durante el rodaje de “La Odisea”

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

Las críticas a ‘La Odisea’ no preocupan a Christopher Nolan: “Recuerda que pasé 10 años lidiando con Batman”

La revelación de Maya Hawke: “Le doy mucho crédito a la película original de ‘Los juegos del hambre’ por inspirarme a querer ser actriz”

Quién era Kauana Bilhar, la influencer brasileña que cayó desde el piso 27 de un edificio en Dubái

MUNDO

La advertencia de un alto asesor de Khamenei: “El estrecho de Ormuz vale más que decenas de bombas atómicas”

La advertencia de un alto asesor de Khamenei: “El estrecho de Ormuz vale más que decenas de bombas atómicas”

Pakistán pidió a Irán una “desescalada” de las tensiones tras los recientes ataques en Medio Oriente

Cómo Qatar reinventó su agricultura con nuevas tecnologías que permiten cubrir hasta el 90% de sus productos frescos

Las Fuerzas de Defensa ucranianas atacaron otros diez petroleros de la flota fantasma rusa en el mar de Azov

Irán advirtió a EEUU que “la era de los acuerdos unilaterales ha terminado”